Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti

Geçtiğimiz günlerde ekranın hem sağ üst hem de sol üst kısmında kamera deliği bulunan Xiaomi akıllı telefon patentini gördük. Bugün ortaya çıkan bir başka Xiaomi patenti ise çok daha ilginç. Patent üzerinde modellenen cihazın ekranı dört tarafından da kavisli bir yapıya sahip.

Gerçekten çerçevesiz

Günümüz akıllı telefonlarının çerçeveleri oldukça inceldi. Hatta çoğu modeli çerçevesiz olarak tanımlayabiliyoruz. Ancak görünen o ki Xiaomi gerçek manada çerçevesiz bir telefon geliştirme peşinde. İlk olarak Samsung modelleriyle popüler olmaya başlayan kavisli ekran teknolojisi, alınan patentte cihazın alt ve üst kısımlarına da uygulanmış. Bu sayede akıllı telefonun ön kısmı tam anlamıyla çerçevesiz olacak.

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Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yapılan başvuruyla ortaya çıkan patent dosyası, telefonun önden, arkadan ve yanlardan nasıl görüneceğine dair şekiller içeriyor. Ayrıca bu görsellerde aktarılan cihazın çift arka kamera paketine sahip olacağını da söyleyebiliriz.

Hatırlatmak gerekirse 2016 yılının Ekim ayında Mi Note 2 isimli Xiaomi modeli sağ ve sol kenarlarından kavisli ekran yapısına sahipti. O modelin ardından kavisli ekrana sahip yeni Xiaomi akıllı telefonlar göremedik ama firmanın deneyimli olduğu söylenebilir. Yeni modelin yan çerçeve kısmı büyük oranda ekrandan oluşacağı için ses açma ve güç tuşları için de farklı çözümler geliştirilecektir.

https://www.gizmochina.com/2019/02/08/xiaomi-patents-smartphone-design-with-four-sided-curved-edge-display/