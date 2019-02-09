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Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti

Xiaomi’nin aldığı patentte, ekranının dört tarafı da kavisli olan bir akıllı telefon modeli görülüyor. Bu sayede gerçek manada çerçevesiz telefon hazırlığı yapıyor olabilir.
3 ay
12,2b
1
19
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti
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Geçtiğimiz günlerde ekranın hem sağ üst hem de sol üst kısmında kamera deliği bulunan Xiaomi akıllı telefon patentini gördük. Bugün ortaya çıkan bir başka Xiaomi patenti ise çok daha ilginç. Patent üzerinde modellenen cihazın ekranı dört tarafından da kavisli bir yapıya sahip.

Gerçekten çerçevesiz

Günümüz akıllı telefonlarının çerçeveleri oldukça inceldi. Hatta çoğu modeli çerçevesiz olarak tanımlayabiliyoruz. Ancak görünen o ki Xiaomi gerçek manada çerçevesiz bir telefon geliştirme peşinde. İlk olarak Samsung modelleriyle popüler olmaya başlayan kavisli ekran teknolojisi, alınan patentte cihazın alt ve üst kısımlarına da uygulanmış. Bu sayede akıllı telefonun ön kısmı tam anlamıyla çerçevesiz olacak.

Ayrıca Bkz. "Apple izinsiz ekran kaydı alan uygulamaları yasaklayacak"

Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yapılan başvuruyla ortaya çıkan patent dosyası, telefonun önden, arkadan ve yanlardan nasıl görüneceğine dair şekiller içeriyor. Ayrıca bu görsellerde aktarılan cihazın çift arka kamera paketine sahip olacağını da söyleyebiliriz.

Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti
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Hatırlatmak gerekirse 2016 yılının Ekim ayında Mi Note 2 isimli Xiaomi modeli sağ ve sol kenarlarından kavisli ekran yapısına sahipti. O modelin ardından kavisli ekrana sahip yeni Xiaomi akıllı telefonlar göremedik ama firmanın deneyimli olduğu söylenebilir. Yeni modelin yan çerçeve kısmı büyük oranda ekrandan oluşacağı için ses açma ve güç tuşları için de farklı çözümler geliştirilecektir.


https://www.gizmochina.com/2019/02/08/xiaomi-patents-smartphone-design-with-four-sided-curved-edge-display/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 ay en beğenilen
Sırf göz zevki için kullanım deneyiminin içine ediyorlar. Tuttuğun yere el temas ediyor rahat kullanamıyorsun.
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cemus 3 ay
oldum olası şu kavis olayına gıcık oldum hepte öyle kalacak sanırım şu kavisli ekranları tutarken bir tek ben mi rahatsız oluyorum ?
1 Yanıt Yanıtla +12
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ozmenakif 3 ay
Hiç kullanışlı bir tasarım değil
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ReverseSlashN 3 ay
Arkalı önlü full ekran yapın kurtulun.
Parça parça ilerlemenin ne anlamı var.
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DH Misafiri 3 ay
Telefon çok güzel gözüküyor.
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DH Misafiri 3 ay
Yaw bu kavisli ekrandan şikayet edenler kavisli ekran kullanıyor mu? Ben 1 senedir kullanıyorum hiç yanlışlıkla biyere dokunmadım
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muhayyel genç 3 ay
Bu teknoloji ne kadar sağlıklı?
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Xiaomiseverim 3 ay
Neremizle tutacaz
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Askaparta 3 ay
Xiaomi de iyi gidiyor. Kavisli ama tutucu olsun düşmesin. Çıkıntılar, delikler, kavisler derken nasıl bir çözüm bulacaklar bakalım.
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Whippoorwill 3 ay
Note5, P9, Meizu 16 tarzı tasarımlar daha ilgi çekici geliyor şahsen.
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Texassm0ke 3 ay
avcun içinde tutulmaz, arkadan tutmaya çabalarkende düşüp parçalanır
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MHEC 3 ay
Resimdeki gibiyse iyiymiş hoşuma gitti.
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kojiro 3 ay
Aslında tamamen camdan oluşan bir telefon olsa da düşünce sadece kırılmasa, tuz buz olsa. Ekran değişim ücretinden kurtulunmuş olur böylece. Kullanıcı dostu şirketler bunu düşünmeli.
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