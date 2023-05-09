Merakla beklenen Poco F5 ve Poco F5 Pro tanıtıldı: İşte detaylar

- Poco F5 Pro 5G
- Poco F5 5G
- Poco F5 Pro özellikleri
- Poco F5 özellikleri
- Poco F5 ve Poco F5 Pro Türkiye fiyatı
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Poco F5 Pro 5G
Poco F5 Pro, size tanıdık gelebilir zira bu telefon Çin’de satılan Redmi K60’ın ta kendisi. Poco F5 Pro ihtiyacı olan gücü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve üç farklı bellek kombinasyonundan alıyor. Cihazda WQHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran bulunuyor. 526 ppi ve 3200 x 1440 piksel çözünürlük ile F5 Pro, bir Poco akıllı telefon için şimdiye kadarki en yüksek yoğunluğa sahip ekran ile geliyor diyebiliriz. Öte yandan bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ayrıca ekran altına entegre bir de parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ekranın koruması ise Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.
Poco, LiquidCool VC olarak adlandırdığı bir soğutma sistemine de ev sahipliği yapıyor. Önceki Poco F akıllı telefonlara kıyasla ısı iletkenliği yüzde 15 artırılan buhar odaları ve grafit katmanlar telefonun termal performansını artırmayı hedefliyor. Telefonda 8GB/12GB RAM bulunurken depolama tarafında ise 256GB veya 512 GB seçenekler sunuluyor. Poco F5 Pro'nun pili, 67W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarjı desteklerken kapasitesi ise 5160 mAh. F5 Pro’nun kutusundan MIUI 14 ve Android 13 ile çıkacağını da söyleyelim.
Poco F5 5G
Poco F5’in arka tarafında 64 MP f/1,79 ana kamera, 8 MP f/2,2 ultra geniş açılı kamera ve 2 MP f/2,4 makro kamera yer alıyor. Ana sensörde yine OIS ve EIS desteği bulunuyor. Ön kamera ise 16 MP. Telefonun 5000 mAh bataryası bulunurken aynı zamanda 67W kablolu hızlı şarj desteğine de sahip. Bu modelde parmak izi tarayıcı ekran altında bulunmuyor, bunun yerine tarayıcı yan tarafa monte edilmiş.
Poco F5 Pro özellikleri
- Ekran: 6,67 inç WQHD+ Flow AMOLED, 120 Hz, 500nit (maks.1400nit)
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5
- Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS 3.1
- Arka kamera: 64 MP OV64B f/1,79 OIS+EIS, 8 MP f/2,2 ultra geniş açı, 2 MP f/2,4 makro
- Ön kamera: 16 MP f/2,45
- Pil: 5160 mAh, 67W kablolu 30W kablosuz
- İşletim sistemi: MIUI 14 ve Android 13
- Diğer: Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC
Poco F5 özellikleri
- Ekran: 6,67 inç FHD+ Flow AMOLED, 120Hz, 500nit (maks. 1000nit)
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
- RAM: 8GB ve 12 GB GBLPDDR5
- Depolama: 256 GB UFS 3.1
- Arka kamera: 64 MP f/1,79 OIS+EIS, 8 MP f/2,2 ultra geniş açılı ve 2 MP f/2,4 makro
- Ön kamera: 16 MP f/2,45
- Pil: 5000mAh 67W
- İşletim sistemi: MIUI 14 ve Android 13
- Diğer: Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC
Poco F5 ve Poco F5 Pro Türkiye fiyatı
Poco F5 Pro bugün itibariyle çevrimiçi satış kanallarında satışa sunulmuş durumda. Satışa sunulan Poco F5 Pro Türkiye fiyatı ise şu şekilde:
- Poco F5 Pro (8 GB RAM/256 GB depolama): 20.299 TL
- Poco F5 Pro (12 GB RAM/256 GB depolama): 21.900 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah