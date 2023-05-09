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    Merakla beklenen Poco F5 ve Poco F5 Pro tanıtıldı: İşte detaylar

    Poco F5 serisi meraklı beklemelerin ardından bugün düzenlenen bir etkinlikle çıkışını yaptı. Poco F5 ve Poco F5 Pro fiyatı ve oldukça güçlü özellikleri dikkat çekmeyi başarıyor.
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    Poco F5 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Poco, güçlü fiyat performans dengesine sahip akıllı telefonlar ile piyasaya yaptığı ilk girişten bu yana kullanıcılar gözünde artık eski konumda değil. Ancak, firma Poco F5 ve Poco F5 Pro modelleri ile birlikte tekrardan eskiye dönmeyi hedefliyor. Her iki telefon da dolu özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Poco F5 ve Poco F5 Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri:

    Poco F5 Pro 5G

    Poco F5 Pro, size tanıdık gelebilir zira bu telefon Çin’de satılan Redmi K60’ın ta kendisi. Poco F5 Pro ihtiyacı olan gücü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve üç farklı bellek kombinasyonundan alıyor. Cihazda WQHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran bulunuyor. 526 ppi ve 3200 x 1440 piksel çözünürlük ile F5 Pro, bir Poco akıllı telefon için şimdiye kadarki en yüksek yoğunluğa sahip ekran ile geliyor diyebiliriz. Öte yandan bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ayrıca ekran altına entegre bir de parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ekranın koruması ise Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.

    Poco F5 Pro fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonu çevirdiğimizde ise arka tarafta Omnivision OV64B sensörlü, f/1.8 diyafram açıklığına ve 6P lense sahip 64 MP ana kamera, 120 derecelik görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bizleri karşılıyor. Ana kamerada OIS + EIS desteğinin de olduğunu belirtelim. Bu arada ön kamera ise 16 MP.

    Poco, LiquidCool VC olarak adlandırdığı bir soğutma sistemine de ev sahipliği yapıyor. Önceki Poco F akıllı telefonlara kıyasla ısı iletkenliği yüzde 15 artırılan buhar odaları ve grafit katmanlar telefonun termal performansını artırmayı hedefliyor. Telefonda 8GB/12GB RAM bulunurken depolama tarafında ise 256GB veya 512 GB seçenekler sunuluyor. Poco F5 Pro'nun pili, 67W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarjı desteklerken kapasitesi ise 5160 mAh. F5 Pro’nun kutusundan MIUI 14 ve Android 13 ile çıkacağını da söyleyelim.

    Poco F5 5G

    Poco F5 ve F5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Poco F5, abisi gibi bir Qualcomm yonga seti ile geliyor ancak bu seferki versiyon orta sınıf Snapdragon 7+ Gen 2. Bu yongaya 8 GB/12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Yine büyük modelde olduğu gibi Poco F5 de, 6,67 inç AMOLED ekrana sahip ancak bu panelin çözünürlüğü 1080p. Erkan yenileme hızı ise 120Hz ve ekran örnekleme hızı ise 240Hz seviyesinde.

    Poco F5’in arka tarafında 64 MP f/1,79 ana kamera, 8 MP f/2,2 ultra geniş açılı kamera ve 2 MP f/2,4 makro kamera yer alıyor. Ana sensörde yine OIS ve EIS desteği bulunuyor. Ön kamera ise 16 MP. Telefonun 5000 mAh bataryası bulunurken aynı zamanda 67W kablolu hızlı şarj desteğine de sahip. Bu modelde parmak izi tarayıcı ekran altında bulunmuyor, bunun yerine tarayıcı yan tarafa monte edilmiş.

    Poco F5 Pro özellikleri

    Poco F5 ve F5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,67 inç WQHD+ Flow AMOLED, 120 Hz, 500nit (maks.1400nit)
    • İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
    • RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5
    • Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 64 MP OV64B f/1,79 OIS+EIS, 8 MP f/2,2 ultra geniş açı, 2 MP f/2,4 makro
    • Ön kamera: 16 MP f/2,45
    • Pil: 5160 mAh, 67W kablolu 30W kablosuz
    • İşletim sistemi: MIUI 14 ve Android 13
    • Diğer: Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC

    Poco F5 özellikleri

    Poco F5 ve F5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,67 inç FHD+ Flow AMOLED, 120Hz, 500nit (maks. 1000nit)
    • İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
    • RAM: 8GB ve 12 GB GBLPDDR5
    • Depolama: 256 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 64 MP f/1,79 OIS+EIS, 8 MP f/2,2 ultra geniş açılı ve 2 MP f/2,4 makro
    • Ön kamera: 16 MP f/2,45
    • Pil: 5000mAh 67W
    • İşletim sistemi: MIUI 14 ve Android 13
    • Diğer: Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC

    Poco F5 ve Poco F5 Pro Türkiye fiyatı

    Poco F5 ve F5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Poco F5 Pro bugün itibariyle çevrimiçi satış kanallarında satışa sunulmuş durumda. Satışa sunulan Poco F5 Pro Türkiye fiyatı ise şu şekilde:

    • Poco F5 Pro (8 GB RAM/256 GB depolama): 20.299 TL
    • Poco F5 Pro (12 GB RAM/256 GB depolama): 21.900 TL
    Poco F5 ve F5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Poco F5, an itibariyle satışa sunulmuş olarak gözükmüyor ancak resmi Xiaomi sitesinde ürün listelenmiş durumda. Dolayısıyla cihaz yakında Türkiye'de satışa çıkacaktır. Bu arada 8 GB RAM'e sahip Poco F5'in lansmana özel başlangıç fiyatı 329 dolar, normal fiyatı ise 379 dolar olarak açıklandı. Resmi olarak Türkiye fiyatları açıklandığında içeriğimizi güncelleyeceğiz.

    Kaynakça https://www.mi.com/tr/product/poco-f5/ https://www.mi.com/tr/product/poco-f5-pro/
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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