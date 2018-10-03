Huawei Band 3e'nin resmi özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Teknoloji devi Huawei, 16 Ekim'de uzun süredir merakla beklenen Mate 20 serisini resmi olarak tanıtacak. Ancak bu etkinlikte Xiaomi'nin akıllı bilekliği Mi Band 3'e rakip olması beklenen Huawei Band 3e'nin de tanıtılması bekleniyor. Ancak lansmandan önce Huawei'nin yeni akıllı bilekliği ile ilgili detaylar sızdırıldı.

Mi Band 3'e rakip

Huawei Band 3e'nin resmi özellikleri ve fiyatlandırması, sızıntı haberleriyle ünlü Roland Quandt (@rquandt) twitter hesabı tarafından açıklandı. Siyah ve Pembe renk seçenekleri ile gelecek olan akıllı bileklik 12 gün kullanım ve 21 güne kadar bekleme süresi sunan 77 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip.

https://twitter.com/rquandt/status/1047099616179736578

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Huawei Band 3eölçebilme özelliği barındıracak ve bunlardan biri de pozisyon izleme desteği olan "" olarak açıklanıyor. Uyku izleme modu ve su geçirmez özelliklerini de sunan Huawei Band 3eağırlığa sahip. Akıllı bilekliğinsatışa sunulacağı da sızan bilgiler arasında.