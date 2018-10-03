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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy A6s, Xiaomi'nin üreticisi tarafından üretilecek ilk Samsung modeli olabilir

Kore'nin güvenilir kaynaklarından biri olan Kore Herald'ın raporu, Samsung'un Galaxy A6s üretimi için Xiaomi'nin telefonlarını üreten Wintech ile görüştüğünü ortaya çıkardı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yakında piyasaya süreceği yeni modeli olan Galaxy A6s hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kore Herald'ın raporuna göre Samsung, Galaxy A6s modelinin üretimini yaptırmak için Xiaomi'nin akıllı telefonlarını üreten Wintech ile görüşüyor.

Samsung, Çin pazarında tutunmaya çalışıyor 

Orijinal ürün üreticisi (Original Design Manufacturer) olan Wintech'in üretmesi beklenenGalaxy A6s bildiğiniz gibi ilk olarak Galaxy P30 olarak lanse edilmişti. Tam ekranlı bir tasarıma sahip olacak cihazla ilgili verilen bu karar Samsung'un "orijinal ürün üreticisi" (ODM) sistemine artık sıcak bakmaya başladığını ortaya koyuyor.
Samsung'un Çin'deki akıllı telefon pazar payı oldukça düşük ve şirket üretim maliyetlerini düşürmek istiyor. Zira, Xiaomi, Oppo, Huawei, OnePlus gibi yerel markalar Samsung'un satışlarını oldukça dibe çekmiş durumda. Samsung konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da ODM modelini artık göz önünde bulundurduğunu kabul etmiş olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların gelmesi beklenirken, Wintech'in üreteceği Samsung Galaxy A6s modellerinin Çin pazarı için olabileceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.sammobile.com/2018/10/02/samsung-outsource-production-in-china/ Yorum Yaz
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cngzmls 7 ay
Nasıl ya, Xiaomi kendi telefonlarını üretmiyor mu?
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SeKSandDoRT 7 ay cngzmls

meizu telefonları foxconn üretiyor, iphone nu apple mı üretiyor
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Ekrem71.5 7 ay
Kan emici FOXCONN olmaması güzel haber.... Bravo ZamZung
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