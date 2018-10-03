Galaxy A6s, Xiaomi'nin üreticisi tarafından üretilecek ilk Samsung modeli olabilir

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yakında piyasaya süreceği yeni modeli olan Galaxy A6s hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kore Herald'ın raporuna göre Samsung, Galaxy A6s modelinin üretimini yaptırmak için Xiaomi'nin akıllı telefonlarını üreten Wintech ile görüşüyor.

Samsung, Çin pazarında tutunmaya çalışıyor

Orijinal ürün üreticisi (Original Design Manufacturer) olan Wintech'in üretmesi beklenenGalaxy A6s bildiğiniz gibi ilk olarak Galaxy P30 olarak lanse edilmişti. Tam ekranlı bir tasarıma sahip olacak cihazla ilgili verilen bu karar Samsung'un "orijinal ürün üreticisi" (ODM) sistemine artık sıcak bakmaya başladığını ortaya koyuyor.

https://www.sammobile.com/2018/10/02/samsung-outsource-production-in-china/

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Samsung'un Çin'deki akıllı telefonve şirket üretim maliyetlerini düşürmek istiyor. Zira,gibi yerel markalar Samsung'un satışlarını oldukçadurumda. Samsung konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa daartık göz önünde bulundurduğunu kabul etmiş olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgiligelmesi beklenirken, Wintech'in üreteceği Samsung Galaxy A6s modellerininolabileceği de sızan bilgiler arasında.