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Huawei Fit ile tanışın

Giyilebilir cihaz pazarına geçmiş yıllarda önemli örnekler sunan Huawei, bu kez daha sade bir ürünle karşımızda. Huawei Fit adındaki ürün spor yapmayı sevenlere odaklanıyor.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Fit ile tanışın

Mate 9 amiral gemi modeli ile adeta şov yapan Huawei’nin sporculara yönelik bir ürünü daha vardı. Huawei Fit adındaki fitness saati, her zaman açık nabız ölçer ile pazarda iyi bir alternatif olmayı planlıyor.

Yeni Fitness Takipçiniz

Huawei Fit, 1 inçlik 208x208 piksel çözünürlüğünde monokrom bir ekrana sahip. Ekran dokunmatik olduğu için menülerin kontrolleri de kolaylaşıyor. Yuvarlak olan tasarımıyla klasik kol saatlerinden ayırt etmek oldukça zor. Termoplastik poliüretan kayışlar ise 18mm ve 20mm olarak iki farklı seçenek sunuyor.

Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri takip eden Huawei Fit, ayrıca çalışma esnasında sürekli kullanıcının nabzını kontrol edebiliyor. Sensörler sayesinde kullanıcının yürüdüğünü, koştuğunu veya uyuduğunu otomatik olarak algılayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "01: İlginç bir ölçüm cihazı"

Su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan Huawei Fit ayrıca bir akıllı saat olarak da görev yapabiliyor. Bu durumda gelen arama ve mesajlar ekran üzerinden takip edilebiliyor. 80mAh kapasiteli batarya 6 güne kadar kullanım süresi sunuyor ve 2 saatte tam olarak doluyor. Saatin fiyatı 130$ olarak belirlenmiş ve pek çok büyük e-ticaret sitesinde satışına başlanmış durumda. 

 

http://www.alphr.com/smartwatches/1004687/huawei-unveils-the-huawei-fit-the-company-s-always-on-fitness-tracker Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
fena değil tasarımı güzel...
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BekirHan 2 yıl
Bu arkadaşın üzerinde gömülü olarak gps yok değil mi? Aslında sormak istediğim şu; diyelim taktık bunu kolumuza koşuyoruz. Bu cihaz kendi üzerinden gps tracking yapıp telefonla bağlayınca senkronize mi oluyor, yoksa bunu kola taksan dahi telefon cebinde olmak zorunda mı?
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bersgurs 2 yıl
Mi band 2 karşısında hiçbir üstünlüğü yok. 130 dolar şaka gibi bir fiyat olmuş.
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Fenomenon 2 yıl
Çok pahalı
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BRNSpawn 2 yıl
Monokrom ekran ile birlikte daha büyük bir kullanasalardı, uzun pil ömrü ile daha alınası bir cihaz olurdu.
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