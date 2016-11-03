Huawei Fit ile tanışın

Mate 9 amiral gemi modeli ile adeta şov yapan Huawei’nin sporculara yönelik bir ürünü daha vardı. Huawei Fit adındaki fitness saati, her zaman açık nabız ölçer ile pazarda iyi bir alternatif olmayı planlıyor.

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Huawei Fit, 1 inçlik 208x208 piksel çözünürlüğünde monokrom bir ekrana sahip. Ekran dokunmatik olduğu için menülerin kontrolleri de kolaylaşıyor. Yuvarlak olan tasarımıyla klasik kol saatlerinden ayırt etmek oldukça zor. Termoplastik poliüretan kayışlar ise 18mm ve 20mm olarak iki farklı seçenek sunuyor.

Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri takip eden Huawei Fit, ayrıca çalışma esnasında sürekli kullanıcının nabzını kontrol edebiliyor. Sensörler sayesinde kullanıcının yürüdüğünü, koştuğunu veya uyuduğunu otomatik olarak algılayabiliyor.

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Su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan Huawei Fit ayrıca bir akıllı saat olarak da görev yapabiliyor. Bu durumda gelen arama ve mesajlar ekran üzerinden takip edilebiliyor. 80mAh kapasiteli batarya 6 güne kadar kullanım süresi sunuyor ve 2 saatte tam olarak doluyor. Saatin fiyatı 130$ olarak belirlenmiş ve pek çok büyük e-ticaret sitesinde satışına başlanmış durumda.