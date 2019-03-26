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Huawei FreeLace kablosuz kulaklıklar fonksiyonel tasarımıyla dikkat çekiyor

Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığı FreeLace tak-çıkar tarzındaki ayrık yapısıyla dikkat çekiyor. Kulaklığı şarj ettikten sonra diğer parçayla birleştirerek kullanıyorsunuz.
1 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin P30 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte dikkat çekici bir ürün daha vardı. Huawei FreeLace adındaki kablosuz kulaklıklar fonksiyonel tasarımı ve taşınabilirliği ile rakiplerinden öne çıkıyor.

Huawei FreeLace özellikleri

Huawei FreeLace gerçek kablosuz değil. Yani iki kulaklık da kablo üzerinden birbirine bağlanıyor. Kullanıcının ensesini saran kabloda ise önemli bir ayrıntı var. Kablo iki parça ve bir ucunda USB Tip-C girişi var. Diğer uçta ise bu girişin yuvası yer alıyor.

Bu ilginç tasarımda USB Tip-C ile kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. Batarya kısmı kablonun bu tarafında kalıyor. İster harici kaynaklardan isterseniz de telefonunuza takarak şarj edebildiğiniz gibi aynı zamanda eşleme işlemini de gerçekleştiriyor.

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Batarya toplam 18 saat kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj sayesinde 5 dakikada 4 saatlik daha kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Telefonunuz yanınızda olduğu için şarj etmek oldukça kolaylaşıyor.

Şarj işlemi bittiğinde USB Tip-C ucunu diğer kulaklığın olduğu yuvaya takarak yeniden standart bir kablosuz kulaklık elde ediyorsunuz. Tip-C ucunun takıldığı kısımda ses tuşları da yer alıyor. Batarya kısmında ise mikrofon mevcut.

IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık 9.2mm büyük dinamik sürücüler barındırıyor. Çift kanal tasarımı ile çevresel gürültü engelleme de yapabilen ürün manyetik uçları ile iki kulaklığı tutturmanızı da sağlıyor. Huawei FreeLace için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.androidauthority.com/huawei-freelace-wireless-earbuds-968100/ Yorum Yaz
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FerdosParadise 1 ay
Hİ RES Desteklerse alınır hacı
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The.Mafia 1 ay
Uygun fiyatla gelir inş
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maholine 1 ay
Beatsin çakması
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fuckulteli 1 ay
Tasarım mantık, çok çok hoşuma gitti, Çin'li ucuz benzer tasarımları varsa hemen almak isterim (gerçi gereği yok ama tasarım mantıklı)
18 saat pil süresi çift kulaklık kullanımında muazzam, tek taraflı kullanmak da mümkünse süre bayağı bir uzar. Telefona takıp şarj etmesi pratik. Ben hayran kaldım :)
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