Galaxy A70 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu yıla hızlı başlayan Samsung ardı ardına akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Galaxy A serisinin kalabalık bir sayıya sahip olması bunda etken. Firma son olarak çerçevesiz ekranlı Galaxy A70 akıllı telefon modelini duyurdu.

Galaxy A70 özellikleri

Galaxy A 2019 serisinin üst seviyelerine yerleşen Galaxy A70 modelinde 6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu anlamda Sony’nin CinemaWide 21:9 görüntü oranına oldukça yakın diyebiliriz. Infinity-U çentikli ekran tasarımı ile agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre.

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8 çekirdekli bir Exynos yonga setinin güç verdiği modelde 6GB veya 8GB RAM seçeneği ile 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. 4500mAh kapasiteli batarya 25W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Telefonun arka kısmında 3 kamera yer alıyor. Ana kamera 32MP çözünürlüğünde iken f/1.7 aralığa sahip. İkinci kamera 8MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açı sağlıyor. Üçüncü kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve derinlik verileri topluyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera var.

Segmentinde dikkat çekici özellikler sunan Galaxy A70 modelinin elbette en çok merak edilen noktası fiyatı. Samsung gelecek ay yapacağı etkinlikte Galaxy A70 fiyatlandırmasını açıklayacak.