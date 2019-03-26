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Galaxy A70 tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung’un orta üst seviye segmentte iddialı olacak Galaxy A70 akıllı telefon modeli duyuruldu. 6.7 inçlik ekran, 3 arka kamera, 25W hızlı şarj önemli özellikleri arasında.
1 ay
5,9b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıla hızlı başlayan Samsung ardı ardına akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Galaxy A serisinin kalabalık bir sayıya sahip olması bunda etken. Firma son olarak çerçevesiz ekranlı Galaxy A70 akıllı telefon modelini duyurdu.

Galaxy A70 özellikleri

Galaxy A 2019 serisinin üst seviyelerine yerleşen Galaxy A70 modelinde 6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu anlamda Sony’nin CinemaWide 21:9 görüntü oranına oldukça yakın diyebiliriz. Infinity-U çentikli ekran tasarımı ile agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre.

Ayrıca Bkz. "Apple TV uygulaması artık daha farklı"

8 çekirdekli bir Exynos yonga setinin güç verdiği modelde 6GB veya 8GB RAM seçeneği ile 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. 4500mAh kapasiteli batarya 25W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Telefonun arka kısmında 3 kamera yer alıyor. Ana kamera 32MP çözünürlüğünde iken f/1.7 aralığa sahip. İkinci kamera 8MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açı sağlıyor. Üçüncü kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve derinlik verileri topluyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera var.

Segmentinde dikkat çekici özellikler sunan Galaxy A70 modelinin elbette en çok merak edilen noktası fiyatı. Samsung gelecek ay yapacağı etkinlikte Galaxy A70 fiyatlandırmasını açıklayacak.

 

https://www.slashgear.com/galaxy-a70-breaks-cover-but-galaxy-a90-could-steal-the-show-25571093/ Yorum Yaz
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FightForBeer 1 ay en beğenilen
Bu nasıl başlık? "Özellikleri ve Fiyatı" yazıyorsun, haberde fiyat sonra açıklanacak diyorsun. Senin gibi clickbait ci editörler olmaz olsun bu sitede.
Yanıtla +57
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astegon 1 ay
Orta segmentte Xiaomi, Huawei ve Meizu nal toplayacak bu gidişle.
Çok mantıklı cihazlar geliyor Samsung'tan.
2 Yanıt Yanıtla +15
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WaylandIZMIR 1 ay
Orta sınıf A70 bile tasarım olarak iphone 8 plusımdan daha güzel be!
1 Yanıt Yanıtla +9
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asus1981 1 ay
Fiyat 3000_3500 civarı olacak a50 ile arasında 200 dolar fark olur.. Birisi 2500 diğeri 3500 tahminim bu yönde
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Paetzold 1 ay
Takip edemez olduk hergün yeni telefon çıkar oldu.
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cumur 1 ay Paetzold
aslında a serisi komple değişti 2019 da a30 a50 a70 ve a90 oldu j serisi de m serisi olarak değişti
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enja 1 ay
satamaz diyenler merak etmeyin BİM ve A-101 verirler kapış kapış satılır
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Askaparta 1 ay
Xiaomiyle dört nala koşuyoruz az paraya.
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astegon 1 ay
"Nal topluyor" cümleme itirazlar var. Şöyle açıklayayım;
Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Xiaomi olsun Meizu olsun bunlar marka evet ama son zamanların yükselen yıldızları. Çoğu insan için reputation denilen kavram önemlidir. Yani "bilinirlik" de diyebiliriz. Bu bilinirlik Apple, Samsung ve son zamanlarda Huawei tarafında ciddi anlamda var. Ama bir Oppo, Meizu'da çok yok. Xiaomi yine büyük atılım yaptı ancak resmi garanti konusu bile karma karışık bir durumda.
2 gün sonra Redmi Note 7 lansmanı olacak İstanbul'da. Bir akıllı Donovan Sung'a çıkıp "Ya aga, Evofone resmi dist. mi sizin nedir?" diye sorsa "Yes,sure" cevabı verirse eğer, "Behey vicdansız o zaman mi.com adresinizde niye Turkey yok o zaman" diye laf çarpmasını bekliyorum.
Kaynak: twitter.com/...
Neyse uzatmayayım, herkes en iyi işlemci, en iyi ekran, en iyi imx sensörü ve OIS, aluminyum kasa beklemiyor cihazlardan. Ayrıca yaygın servis imkanı önemli bir çok kullanıcı için.
Poweruser değil herkes.
Samsung doğru bir hareketle E ve J serilerini bitirdi. Ekmeğini çok yese de büyük eleştiri aldı bu serilerden. A serisini de geliştirdi. Doğru olanı yaptı ve giriş ve orta segmentte güzel cihazlar çıkardı. Ve bunları çok çabuk ülkeye getiriyor.
Fiyatlarını ben de eleştiriyorum, ama max fiyatlar 15 bin'e dayanmış durumda. Dolar oynaklığı üstüne tuz biber misali. Keşke bu tür cihazları 1000-1500 bandına alabilsek. Büyük vergi oranları var hepimiz biliyoruz.
Ha A serisine en büyük darbeyi Redmi ile verebilir belki Xiaomi. Note 7'nin fiyatını ve garanti koşullarını çok merak ediyorum. 2 gün sonra göreceğiz zaten.
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Fenomenon 1 ay
nerenin nalını topluyor yav. bu telefonun fiyatı mi9'la aynı olur demedi demeyin
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ymhaslaman 1 ay
Bu varken "S" serisini nasıl satacaklar?
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sistemli adam 1 ay
Huawei'nin ardından nal toplar.
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Gomisss 1 ay
Bu telefonu alırdım ama boyuttan kaybettin Samsung 6.7 inç nedir be cebe sığmaz.
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WaylandIZMIR 1 ay
Orta sınıf A70 bile tasarım olarak iphone 8 plusımdan daha güzel be!
1 Yanıt Yanıtla +9
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gageracer 1 ay WaylandIZMIR
Deneyimlediğim kadarıyla s10e diğer s10 lardan daha güzel, portatif, ve kenarları ekranla elini kesmiyor sende elinle görüntüyü kesemiyorsun. Uçtan uca ekran baya mal bir dizayn bana kalırsa.
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