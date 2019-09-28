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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakikada satıldı

    Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Mi 9 Pro 5G son derece büyük bir ilgi gördü. Amiral gemisi telefonun ilk partisi sadece 2 dakika içerisinde tükendi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz günlerde 5G bağlantısını destekleyen Mi 9 Pro 5G adlı akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şu anda piyasadaki en ucuz 5G'li telefon olan Mi 9 Pro 5G, 520 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü.
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    27 Eylül'de ilk kez satışa sunulan amiral gemisi, tüketicilerden büyük ilgi gördü. Gelen raporlara göre Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakika içerisinde tükendi. Ancak satış hacmi ya da bir başka deyişle kaç adet satıldığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

    Dört farklı versiyonu var

    Xiaomi Mi 9 Pro 5G, beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Cihazın farklı bellek ve depolama kapasitesi ile donatılmış dört farklı versiyonu var. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 520 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 535 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama - 575 dolar
    • 12 GB RAM + 512 GB depolama - 605 dolar


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    firat_kilic 26 dk.
    hani vestel nerede? *** bizimkiler hep kazık peşinde kendi milletine osmanlı tokadı :)))
    Millet xiaomiyi Türk markası gibi tutmuş durumda.
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    konsoldede 44 dk.
    yiyemiyenin seyini yerler ! apple, samsung,sony gibi kendini begenmis bencil paraya tapan kullaniciya kulak vermeyenlerin yapmasi gerekeni--OPPO, XIAOMI ,ONEPLUS VS yapiyor haliylede tükenecek sonraki telefonum kesinlikle 5G VE BUR FIRMALARDAN BIRISI OLACAK ,ARTIK APLE SAMSUNG SONY BENDEN ZIRNIK ALAMAZ !!!!!
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    teknokaptan 30 dk. konsoldede
    Yazik sana demek öyle düşünüyorsun gez gör araştır biraz.
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    Patren 56 dk.
    İlk partisi 200 tane.
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    smart1978 1 sa.
    100 tane mi uretmisler :)
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    Halim5525 1 sa.
    Xiaomi herhalde ilk partide az üretim yapıyo. Sonra da şu kadar dakikada tükendi diye haberlere konu oluyorlar güzel bir reklam stratejisi
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