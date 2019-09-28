Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakikada satıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz günlerde 5G bağlantısını destekleyen Mi 9 Pro 5G adlı akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şu anda piyasadaki en ucuz 5G'li telefon olan Mi 9 Pro 5G, 520 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü.

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27 Eylül'de ilk kez satışa sunulan amiral gemisi, tüketicilerden büyük ilgi gördü. Gelen raporlara göre Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakika içerisinde tükendi. Ancak satış hacmi ya da bir başka deyişle kaç adet satıldığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Dört farklı versiyonu var

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Cihazın farklı bellek ve depolama kapasitesi ile donatılmış dört farklı versiyonu var. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama - 520 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 535 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama - 575 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama - 605 dolar