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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei dizüstü bilgisayarlar Microsoft mağazasına geri döndü

ABD tarafından kara listeye alınan Huawei’nin MateBook modelleri, Microsoft mağazasından kaldırılmıştı. Bugün itibariyle Huawei dizüstü bilgisayarlar mağazaya geri döndü.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei dizüstü bilgisayarlar Microsoft mağazasına geri döndü
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ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, birçok ABD’li firma tarafından yaptırımlar gördü. Bu yaptırımlardan biri de Microsoft çevrimiçi mağazasındaki Huawei MateBook modellerinin satıştan kaldırılmasıydı. Bugün itibari ile Huawei MateBook modelleri Microsoft mağazasına geri döndü.

“Mevcut envanter”

Microsoft çevrimiçi mağazasına giriş yapanlar MateBook 13, MateBook ve MateBook X Pro modellerini görebiliyorlar. Bu bilgisayarlardan yalnızca MateBook X Pro’nun tükendiği gözüküyor. Diğerleri müşterilerin satın alımına açık durumda. Bilgisayarlar mağazadan kaldırıldığında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak bu sefer The Verge’e ulaşan Microsoft, ticaret bakanlığının aldığı kararı araştırmaya ve değerlendirmeye devam ettiklerini, bu bakımdan mevcut envanterdeki Huawei dizüstü bilgisayarları mağazaya eklediklerini açıkladı.

Mevcut envanter kısmının altını çiziliyor.  Yani yeni ürünler değil, ABD düzenlemelerine uygun olarak yalnızca stokta bulunan Huawei bilgisayarlar satılacak.

Ayrıca Bkz. "Dr. Mario World 10 Temmuz’da mobil platformlara geliyor"

Her ne olursa olsun Huawei MateBook modellerinin Microsoft mağazasına geri dönmesi önemli bir adım. Huawei’nin yeni MateBook modelleri tanıtmaya hazırlandığı da biliniyor. Bakalım firmanın yeni adımları nasıl olacak.


https://www.theverge.com/2019/6/17/18682401/huawei-laptops-microsoft-store-online-return Yorum Yaz
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Moving On 3 gün en beğenilen ramis78
Kesinlikle hocam, Apple varken diğer bütün markaların çöp olduğunu düşünüyorum, çayda bile elma çayı tercih ediyorum.
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Mhirsax 2 gün yeni yorumcu
Örnek verilen Microsoft global/ABD sitesi arkadaşım.
microsoft.com/...
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burakdc 2 gün
kusura bakmayın arkadaşlar cahilliğime verin ama arasıra aklıma geldıkce bakarım belkıde gozume carpmadı ama mıcrosoft magzada donanım satılıyormu ben baktıgımda hep yazılım goruyorum hatta ekranda gordugum aramayı aynen yaptırdım huawei matebook diye
huawei matebooklar için klavye firmware i cıktı sanırım bu siteye ulasamayan tek kisiyim.
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DH Misafiri 2 gün
Appholes lakabının kimler için kullanıldığı çok açık, tezeğin üstüne ısırılmış elma logosunu bassalar 10.000 lira verip alır bu tipler
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Moving On 3 gün
Böylesine önemli bir markayı tamamen yasaklayamazlardı zaten.
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ramis78 3 gün
mac varken bunlar çöp
1 Yanıt Yanıtla
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Moving On 3 gün ramis78
Kesinlikle hocam, Apple varken diğer bütün markaların çöp olduğunu düşünüyorum, çayda bile elma çayı tercih ediyorum.
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wert1903 3 gün
amerika da dansöz çıktı iyice, geri vites şampiyonları. Para her zaman tatlı geliyor.
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koyunsayar 3 gün
tilki bir tur atıp kümese geri dönüyor
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smart1978 3 gün
19 Agostos a kadar izinliler sonrasi Huawei kendisi belirleyecek...
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