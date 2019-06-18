Huawei dizüstü bilgisayarlar Microsoft mağazasına geri döndü

ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, birçok ABD’li firma tarafından yaptırımlar gördü. Bu yaptırımlardan biri de Microsoft çevrimiçi mağazasındaki Huawei MateBook modellerinin satıştan kaldırılmasıydı. Bugün itibari ile Huawei MateBook modelleri Microsoft mağazasına geri döndü.

“Mevcut envanter”

Microsoft çevrimiçi mağazasına giriş yapanlar MateBook 13, MateBook ve MateBook X Pro modellerini görebiliyorlar. Bu bilgisayarlardan yalnızca MateBook X Pro’nun tükendiği gözüküyor. Diğerleri müşterilerin satın alımına açık durumda. Bilgisayarlar mağazadan kaldırıldığında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak bu sefer The Verge’e ulaşan Microsoft, ticaret bakanlığının aldığı kararı araştırmaya ve değerlendirmeye devam ettiklerini, bu bakımdan mevcut envanterdeki Huawei dizüstü bilgisayarları mağazaya eklediklerini açıkladı.

Mevcut envanter kısmının altını çiziliyor. Yani yeni ürünler değil, ABD düzenlemelerine uygun olarak yalnızca stokta bulunan Huawei bilgisayarlar satılacak.

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Her ne olursa olsun Huawei MateBook modellerinin Microsoft mağazasına geri dönmesi önemli bir adım. Huawei’nin yeni MateBook modelleri tanıtmaya hazırlandığı da biliniyor. Bakalım firmanın yeni adımları nasıl olacak.

https://www.theverge.com/2019/6/17/18682401/huawei-laptops-microsoft-store-online-return