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Dr. Mario World 10 Temmuz’da mobil platformlara geliyor

Nintendo, daha öncesinde duyurduğu Dr. Mario World’ün 10 Temmuz tarihinde Android ve iOS için sunulacağını açıkladı. Ayrıca yeni bir video ile oyunun tanıtımı yapıldı.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Mobil Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Dr. Mario World 10 Temmuz’da mobil platformlara geliyor
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Nintendo, mobil platformlara sunduğu oyunlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Daha öncesinde duyurusu yapılan Dr. Mario World’ün 10 Temmuz tarihinde Android ve iOS için çıkış yapacağı açıklandı. Ayrıca yayınlanan video ile oyunun oynayışını görme şansı yakaladık.

Klasik Dr. Mario’dan farklı

Dr. Mario dendiğinde hepimizin aklına Tetris benzeri, aynı renkte hapların üst üste koyulmaya çalışıldığı klasik oyun geliyor. Ancak mobil platformlar için sunulacak olan Dr. Mario World oldukça farklı. Bu sefer aynı renkte haplarla virüsleri yok etmeye çalıştığımız bir oyun tarzı bizleri bekliyor. Tüm virüsleri yok ettiğiniz zaman bölüm tamamlanmış oluyor. Ayrıca özel güçler de oyunda size eşlik ediyor.

Dr. Mario World oynaması ücretsiz bir oyun. Ancak oyun içi satın alabileceğiniz şeyler bulunuyor. Örneğin farklı yetenekleri bulunan doktorlar veya bölümü geçmenize yardım edecek eşyalar alabilirsiniz.

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Dr. Mario World, App Store ve Google Play’de yerini aldı bile. Şimdilik bazı ülkelerde ön kayıt aşamasına başlandı. Oyun için açılan resmi sitedeki ülke listesinde maalesef Türkiye bulunmuyor. Yani 10 Temmuz’da indirilmeye sunulsa bile ülkemizden oyunu ulaşamama ihtimalimiz var. Aşağıdaki video üzerinden Dr. Mario World'ün oynanışını izleyebilirsiniz.


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soneday 2 gün
orjinali daha iyiyken bunedir böyle
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YuRYTR 2 gün
Düzgün bi mario oyununa sokamıyolar mobile çok ilginç dünya kadar satış yaparlar
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kırılanhayaller 3 gün
Klasik Dr. Mario olmayacaksa ne özelliği kaldı ki..
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CertainCrimes 3 gün yeni yorumcu
bu mario furyası nedir? nintendo iyi para vurdu.
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wert1903 3 gün
buna da çöp diyelim artık , leş bir oyundu atarideyken.
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