Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi

Çinli mobil teknoloji devi Huawei’in yakın yakın gelecek tanıtması beklenen Nova 5 serisinin üç modelden oluşması bekleniyordu ancak görünüşe bakılırsa seri, dördüncü bir üyeye de sahip olacak. Çin'in en büyük online alışveriş platformu Jingdong'da Nova 5i, Nova 5 ve Nova 5 Pro üçlüsü ile birlikte piyasaya sürülecek dördüncü model olan Nova 5i Pro listelendi.

İlanda kullanılan görseller temsili olduğundan ve Huawei Y9 (2019) ile Huawei P20 Pro'ya ait olduğundan cihazın nasıl bir tasarım diline sahip olduğu konusunda henüz herhangi bir fikrimiz yok.

Seriyle ilgili şu ana kadar ortaya çıkan detaylardan kısaca bahsedecek olursak, Huawei Nova 5i, bir ön kamera deliğine ve dörtlü arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Çok büyük ihtimalle modelin Pro varyantı Nova 5i Pro da benzer bir tasarım ile aynı sayıda arka kamera sensörüne sahip olacak ve iki cihaz arasındaki farkı kamera özellikleri ile güç aldıkları yonga seti belirleyecek.

Nova 5i'nin Kirin 710 yonga setinden gücünü alacağı düşünülürken, Nova 5 ve Nova 5 Pro'nun ise sırasıyla Kirin 810 ve Kirin 980 yonga setlerinden güçlerini alması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/06/16/huawei-nova-5i-pro-gets-listed-on-jingdong/

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serisi’da, yani önümüzdekigünü lanse edilecek.