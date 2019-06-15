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Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Huawei, önümüzdeki Ekim ayında Mate 30 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 5G desteği sunması beklenen Mate 30 Pro'nun nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan görseller yayınlandı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
18,5b
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34
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, her yıl Ekim ayında yeni Mate serisi akıllı telefonlarını tanıtıyor. Bu nedenle şirketin Mate 30 serisini yine Ekim ayında duyuracağına yönelik bir beklenti var. Mate 30 Pro'nun nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan birkaç görsel yayınlandı.
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Görünüşe bakılırsa akıllı telefon çift ön kamera ile gelecek. Selfie kameraları ise ekranın sol üst köşesindeki elips biçiminde deliğin içinde yer alacak. Telefonun cam arka panelinde ise dört kamera ve LED flaşa ev sahipliği yapan dikdörtgen kamera modülü bulunuyor.

5G bağlantısını destekleyecek

Söylentilere göre Mate 30 Pro, Balong 5000 5G modem ile donatılmış Kirin 985 yonga setinden güç alacak. 5G özellikli cihazın 4.200 mAh kapasiteli bir pille gelmesi bekleniyor. Ayrıca 55 W hızlı şarjı destekleyeceği yönünde bilgiler var.
Akıllı telefonun 6.71 inçlik AMOLED ekranı Çinli BOE şirketi tarafından tedarik edilecek. Bununla birlikte 90 Hz yenileme oranına sahip olacağı söyleniyor. Mate 30 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini de ekleyelim.

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R0llingMan 1 hf. en beğenilen
Samsung mate 30 pro olmuş bu
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_Kullanıcı_Adı_ 1 hf.
Mobesemiyiz olum biz. O kameralar ne öyle
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theJuDGe_41 1 hf.
O nasıl bir kamera dizilimi. Telefona kılıf taksan yüzde 25'ini anca kapatacak.
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sezer1578 1 hf.
Huawei birkerede şu tasarımda özgün olun.Arge de kimse mi çalışmıyor? Ne yani Samsung tasarım yapsın sizde copy paste yapın. Bildiğin s10 plus olmuş.
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WaylandIZMIR 1 hf.
1500 lira eder.
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ymhaslaman 1 hf. Onurmsq
Tekrar söylüyorum statü olarak olarak rakibi yok. Note serisi smartphone olarak değilde phablet olarak geçiyor. Note serisi ve diğerleri arasındaki teknik özellikler ve kişisel beğeniler tabiki tartışmaya açık bir konu.
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Onurmsq 1 hf. ymhaslaman
Bu iş statülere bakmaz gördüğün gibi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ymhaslaman 1 hf. stackman
Bence Note'un statü anlamında şuan rakibi yok. Çünkü Mate'da kalem yok.
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stackman 1 hf. ymhaslaman
Bence de rakibi değil de Mate - Note serileri P ve S serilerine göre daha premium oluyor.
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Onurmsq 1 hf. ymhaslaman
Kalem olmayınca rakip olamıyor mu
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DH Misafiri 1 hf.
Beğenmedim mate 10 pro dizaynı bundan güzel
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SyLaR046 1 hf.
Nedir bu kamera çılgınlığı en sonunda tek kameraya dönecekler diye düşünüyorum. Google tek kameralı telefonunda portre vb. özelikleri yapabiliyorsa hepsi yapabilir. Ama trend olduğu için her sene 1 kamera sayısını artırıyorlar. Bakalım bu hangi işletim sistemi ile gelecek beklemedeyiz.
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Venüs_us 1 hf. yeni yorumcu
Arka tasarım çok kötü. Sadece kameraların yuvarlak şekilde dizilişi daha güzel bir tasarım olurdu.
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Biyturs_OnSr 1 hf.
Şimdi yorumlar böyle ama telefon çıkınca sürüyle kişi alacak ve konusu yine uzun süre popülerlerde kalacak
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Askaparta 1 hf.
Huawei elmadan semsanga geçiş yapmış.
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khaos 1 hf.
Kamera konusunda p30 a eklemiş eksikliklerinide gidermişlerse bravo derim aynı şeyi ısıtıp ısıtıp önümüze koyan sahtekar samsung yerine android krizini atlatırsa gayet te tercih edilebilir.
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