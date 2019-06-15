Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Huawei, her yıl Ekim ayında yeni Mate serisi akıllı telefonlarını tanıtıyor. Bu nedenle şirketin Mate 30 serisini yine Ekim ayında duyuracağına yönelik bir beklenti var. Mate 30 Pro'nun nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan birkaç görsel yayınlandı.

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Görünüşe bakılırsa akıllı telefon çift ön kamera ile gelecek. Selfie kameraları ise ekranın sol üst köşesindeki elips biçiminde deliğin içinde yer alacak. Telefonun cam arka panelinde ise dört kamera ve LED flaşa ev sahipliği yapan dikdörtgen kamera modülü bulunuyor.

5G bağlantısını destekleyecek

Söylentilere göre Mate 30 Pro, Balong 5000 5G modem ile donatılmış Kirin 985 yonga setinden güç alacak. 5G özellikli cihazın 4.200 mAh kapasiteli bir pille gelmesi bekleniyor. Ayrıca 55 W hızlı şarjı destekleyeceği yönünde bilgiler var.

Akıllı telefonun 6.71 inçlik AMOLED ekranı Çinli BOE şirketi tarafından tedarik edilecek. Bununla birlikte 90 Hz yenileme oranına sahip olacağı söyleniyor. Mate 30 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini de ekleyelim.