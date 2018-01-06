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Huawei, P10 serisi için Android 8.0 Oreo Beta programını başlattı

Huawei 2017 yılının sevilen amiral gemisi modelleri P10 ve P10 Plus için Android 8.0 Oreo çalışmalarına başladı. Şu an Beta aşamasında olan güncellemenin birkaç ay içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei; Mate 9 için Android 8.0 Oreo sürümünü kullanıma sunduktan sonra, şimdi de geçtiğimiz yılın amiral gemisi modelleri olan P10 ve P10 Plus için Andorid Oreo çalışmalarına başladı. En güncel Android sürümünü cihazlarına kavuşturmak isteyen Huawei, P10 serisi için kolları sıvamış durumda. 
Huawei'in şimdilik Romanya'da başlatmış olduğu Beta programı, Huawei P10 ve P10 Plus modelleri için VTR-L09C432B180, VTR-L29C432B180, VKY-L09C432B181 ve VKY-L29C432B181 sürüm kodlarını taşımakta. 
Beta sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Huawei'in Android Oreo sürümünü Mart ayının başlarında aşamalı olarak yayınlaması bekleniyor. Ayrıca Huawei’nin kendi arayüzü olan EMUI‘ın en son sürümü 8.0'ında bu güncellemenin içerisinde yer alacağı tahmin ediliyor.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-P10-and-P10-Plus-Android-8.0-Oreo-beta-testing-program-launched_id101351 Yorum Yaz
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hasan.sonus 1 yıl
Sony 8.0 vereli aylar yıllar geçti bunlar daha yeni beta programı başlatıyo. Mate 10 alıcaktım iyi ki almayıp XZ2 yi beklemişim. Sony kullananlar 8.0 ı eskitti hevesini aldı bunlar hala beta falan uğraşıyolar
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university 1 yıl
p10 lite vermezlerse ayıp ederler ..
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GkhnAkyolTr 1 yıl
P10 lite p10 serisinden değil mi arkadaş ?
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