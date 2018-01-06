Huawei, P10 serisi için Android 8.0 Oreo Beta programını başlattı

Huawei; Mate 9 için Android 8.0 Oreo sürümünü kullanıma sunduktan sonra, şimdi de geçtiğimiz yılın amiral gemisi modelleri olan P10 ve P10 Plus için Andorid Oreo çalışmalarına başladı. En güncel Android sürümünü cihazlarına kavuşturmak isteyen Huawei, P10 serisi için kolları sıvamış durumda.

Huawei'in şimdilik Romanya'da başlatmış olduğu Beta programı, Huawei P10 ve P10 Plus modelleri için VTR-L09C432B180, VTR-L29C432B180, VKY-L09C432B181 ve VKY-L29C432B181 sürüm kodlarını taşımakta.

Beta sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Huawei'in Android Oreo sürümünü Mart ayının başlarında aşamalı olarak yayınlaması bekleniyor. Ayrıca Huawei’nin kendi arayüzü olan EMUI‘ın en son sürümü 8.0'ında bu güncellemenin içerisinde yer alacağı tahmin ediliyor.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-P10-and-P10-Plus-Android-8.0-Oreo-beta-testing-program-launched_id101351