Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler?

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Huawei’in akıllı saati Watch GT2, sahip olduğu yapay zeka özellikleri sayesinde günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu yazımızda Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özelliklerinden bahsedeceğiz.

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Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri

Huawei Watch GT2, kalp atış ritminizi yapay zeka ile analiz ederek stresinizi ölçüyor. Stresli olduğunuzu tespit etmesi durumunda derin derin nefes alıp vermenize yardımcı bir animasyon görüntüsü başlatıyor.

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Huawei TruSleep 2.0 özelliği sayesinde 6 yaygın uygu türünü bilimsel olarak izleyebiliyor. Uyku kalitenizi arttırmak için önerilerde bulunuyor.

Egzersiz yapmaya başladığınızda saat bunu algılıyor ve hangi spor türünü yaptığınızı tespit edebiliyor. 15 farklı spor modunu destekliyor. Desteklediği spor türlerinde egzersiz yaparken performansınız arttırmaya yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Egzersiz verilerinizi Huawei Health uygulamasında depoluyor. Bu uygulamayı telefonunuza sonradan indirebileceğiniz gibi Huawei P20 Lite, Huawei P30 Lite gibi herhangi bir Huawei marka cihazda ön yüklü olarak geliyor.

Huawei Watch GT 2, 46mm ve 42mm olarak iki farklı büyüklüğe sahip. Güç tasarrufu aktifken iki haftaya varan pil ömrü sunuyor. Saatin başlıca eksileri ise arayüz seçeneğinin az olması, bildirimlere yanıt verilememesi ve uygulama desteğinin kısıtlı olması olarak sıralanabilir.

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