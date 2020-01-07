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    Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler?

    Bu yazımızda Huawei Watch GT 2'nin yapay zeka özelliklerini ele alıyoruz. İki haftaya varan Huawei Watch GT2'nin yapay zeka özellikleri neler?
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    2
    13
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler?
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    Huawei’in akıllı saati Watch GT2, sahip olduğu yapay zeka özellikleri sayesinde günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu yazımızda Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özelliklerinden bahsedeceğiz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri

    Huawei Watch GT2, kalp atış ritminizi yapay zeka ile analiz ederek stresinizi ölçüyor. Stresli olduğunuzu tespit etmesi durumunda derin derin nefes alıp vermenize yardımcı bir animasyon görüntüsü başlatıyor.

    Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler?
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    Huawei TruSleep 2.0 özelliği sayesinde 6 yaygın uygu türünü bilimsel olarak izleyebiliyor. Uyku kalitenizi arttırmak için önerilerde bulunuyor.

    Egzersiz yapmaya başladığınızda saat bunu algılıyor ve hangi spor türünü yaptığınızı tespit edebiliyor. 15 farklı spor modunu destekliyor. Desteklediği spor türlerinde egzersiz yaparken performansınız arttırmaya yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Egzersiz verilerinizi Huawei Health uygulamasında depoluyor. Bu uygulamayı telefonunuza sonradan indirebileceğiniz gibi Huawei P20 Lite, Huawei P30 Lite gibi herhangi bir Huawei marka cihazda ön yüklü olarak geliyor.

    Huawei Watch GT 2, 46mm ve 42mm olarak iki farklı büyüklüğe sahip. Güç tasarrufu aktifken iki haftaya varan pil ömrü sunuyor. Saatin başlıca eksileri ise arayüz seçeneğinin az olması, bildirimlere yanıt verilememesi ve uygulama desteğinin kısıtlı olması olarak sıralanabilir.



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    wtersad 2 hf.
    aldım kullandım sattım 5 para etmez arkadaşlar sakın almayın menüler her gün yavaşladı adamlarda ram kıtlığı var sanki bişey yapacak cihaz 5 saat düşünüyor. sinir edici bir arayüzü var. bu haberler boş reklamlar
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    DH Misafiri 2 hf.
    Aldığımın ikinci günü sattım bomboş bir saat. Görüntüsüne kanıp almıştım hiçbir özelliği yok, uygulama yüklenmiyor, farklı saat kadranı yüklenmiyor wifi yok GPS yok NFC yok yok oğlu yok. Sattım kurtuldum Samsung active 2 aldım kafam rahat. Sizde Huawei almayın aldırmayın
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    DH Misafiri 2 hf.
    gps var zaten
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    DH Misafiri 2 hf.
    46mm olanında dahili GPS var, yanlış bilgi vermeyelim
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    ssbrutality 2 hf.
    kac yillik amazfit bip dahili gps ve pil ömrü ve de fiyatıyla bunu tokatlar
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    MrKattchup 2 hf.
    Bu şimdi haber mi yoksa reklam mı ? Aynısını Apple için de yaptınız ne reklam yazıyor ne bir şey.
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    Elektrikliarabasever 2 hf.
    O kasım kasım kasılan arayüzlü saati bana satamazlar arkadaş Şuanda android telefonlara uyumlu akıllı saatte Samsung'un üstünde olan yok uygulama desteğide WatchOS den daha iyi tane bixby yerine başka akıllı asistan kullanması lazım. Bu arada bunu Apple Watch ve iPhone kullanan biri olarak söylüyorum önceden Samsung kullanırken Gear S3 almıştım ben memnundum açıkcası.
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    freesoul_hc 2 hf. Xloud
    İnsanların ilgisi var, nispeten ucuz ve 15 gün batarya süresinden, diye tahmin ediyorum.
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    RapscallioN 2 hf.
    Huawei Watch GT kullaniyorum ve dahili GPS var, yanlis bilmiyorsam eger 2. versiyonda da var. Ayrica 1. versiyon otomatik olarak hangi egzersiz yapildigini algilamiyor, daha dogrusu otomatik algilama gibi bir fonksiyonu yok. 2. versiyonda bu ozellik var ise cidden buyuk gelisme ama o ozelligin de olmadigini okumustum.
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    nehuse 2 hf.
    Bende honor band 5 var . Gün içinde uyumadığım halde şekerleme yapmış gösteriyor. Akıllı tamam ama gelişmesi lazım true sleep özelliğinin :)
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    2259 kez okundu.
    13 yorum yazıldı.

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    akıllı saat, huawei p20 lite ve
    6 etiket daha huawei p30 lite huawei watch gt2 huawei watch gt2 özellikleri Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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