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Huawei doğal koşullardaki 5G testinde 3.6Gbps hıza ulaşmayı başardı

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei doğal koşullardaki 5G testinde 3.6Gbps hıza ulaşmayı başardı
 
5G çalışmaları son zamanlarda oldukça hız kazanmış durumda. Ülkemizde ve dünyada bu konudaki çalışmalar hakkında önemli bilgiler gelirken telekomünikasyon konusunda önemli geliştirmeleri bulunan Huawei de yeni bir rekora imza attı.

5G testini laboratuvarlardan çıkararak gerçek dünyaya taşıyan şirket 6GHz frekansında yapılan yayında en yüksek 3.6Gbps hıza ulaşmayı başardı. Bu testlerin doğal koşullara taşınması 5G standardının belirlenmesi açısından oldukça önemli. Standartların 2018 yılında netleşmesi bekleniyor ancak bunun için Huawei ve Japon GSM operatörü DoCoMo'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği bu test gibi bir çok teste ihtiyaç var.

Daha önce Nokia laboratuvar ortakımda gerçekleştirdiği 5G testinde 73GHz frekansında 10 Gbps hıza ulaşmayı başarmıştı. Samsung ise 28GHz frekansında 7.5 Gbps hıza erişebilmişti. Bu noktada Huawei'nin son testi günlük hayatta kullanmaya daha elverişli bir teknolojiyi ortaya koyuyor. Geliştirmelerin devam etmesiyle birlikte bir kaç yıl içerisinde standartların oluşturulması, ve en erken 2020 yılında 5G'ye geçişin başlaması planlanıyor. 
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen
Saniyede 450mb demek ha.Evdeki akk yüzünden 2. dakikayı göremeyeceğiz.
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Scorpion28 3 yıl
.......... ttnet!
Resmen 3. sınıf dünya ülkesi hizmeti veriyor bize. Sokayım akk'nada verdiğin hızada!
Yok abi böyle namussuzluk çakallık düşük maliyet hırsı ile yüksek kazanç hırsı
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BekirTemel 3 yıl
Biz direk 6 ya geçeceğiz o yüzden no problem
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cübbeli mehmet 3 yıl
Benim elimdeki telefon daha 4g yi desteklemiyor
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aycibin 3 yıl
frekans arttıkça hücreye etkisi artıyor.biz burda 900-1800MHz zarar verir mi diye tartışırken adam 70GHz'lere çıkmış.ağır olun bakalım rontgen mi çekiyorsunuz?

10-100GHz arasında ultrason ve röntgen ışınları bulunuyor ve uzun süreli etkinin kansere sebep olduğu kanıtlandı!!!
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DH Misafiri 3 yıl
Ya ''Hauauuaavwai de yeni bir rekora imza attı.''dediniz de Hauauuaavwai 3.6 Gbps yapmış ama Türkcell 10 Gbps yapmış. Yani Aynı Yarışta farklı dalda bi rekor mu?
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darkaura 3 yıl
bilmem farkettinizmi, artik merkezi kalabalik yerlerde 3g yetersiz gelmeye basladi. artik hemen herkezin akilli telefonu ve internet paketi var. kalabalik merkezlerde bazen 3g donup kaliyor, cevap vermiyor. cunku baz istasyonun toplam cikis hizi yeterli olmuyor. olaya sadece akilli telefonlardaki eglence amacli kullanim olarak bakmamak lazim. pek cok sirket islerini 3g internetle yapiyor. yeni nesil teknolojilere gecis gereksiz hiz luksu degil, onemli bir ihtiyac.
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htepe 3 yıl
Hızlı 3G için evin belirli köşelerine geçmekten kurtulalım da 5G'yi gelince düşünürüz
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MahalleAndroidi 3 yıl
bize gelmez gelse bile fiyatlar uçuk olur
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SeKSandDoRT 3 yıl

Ne iyi, gelecek güzel günler bizleri bekliyor,

her taraf yeşil yeşil insancıklar dolacak ...
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Mianfei 3 yıl
5dk sonra akkyemi girek :d ayrıca ulaşabilir ama ne kadar uzağa gittiği önemli şuan 5gye geçilmemesinin sebebide bu
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V4LKyR 3 yıl
Şöyle 73 CİGAHERTLZ'lik bi bilgisayarım olsaydı daha iyi olurdu. En azından Crysis 3 kasmazdı :(
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