Huawei doğal koşullardaki 5G testinde 3.6Gbps hıza ulaşmayı başardı

5G çalışmaları son zamanlarda oldukça hız kazanmış durumda. Ülkemizde ve dünyada bu konudaki çalışmalar hakkında önemli bilgiler gelirken telekomünikasyon konusunda önemli geliştirmeleri bulunan Huawei de yeni bir rekora imza attı.

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5G testini laboratuvarlardan çıkararak gerçek dünyaya taşıyan şirket 6GHz frekansında yapılan yayında en yüksek 3.6Gbps hıza ulaşmayı başardı. Bu testlerin doğal koşullara taşınması 5G standardının belirlenmesi açısından oldukça önemli. Standartların 2018 yılında netleşmesi bekleniyor ancak bunun için Huawei ve Japon GSM operatörü DoCoMo'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği bu test gibi bir çok teste ihtiyaç var.Daha önce Nokia laboratuvar ortakımda gerçekleştirdiği 5G testinde 73GHz frekansında 10 Gbps hıza ulaşmayı başarmıştı. Samsung ise 28GHz frekansında 7.5 Gbps hıza erişebilmişti. Bu noktada Huawei'nin son testi günlük hayatta kullanmaya daha elverişli bir teknolojiyi ortaya koyuyor. Geliştirmelerin devam etmesiyle birlikte bir kaç yıl içerisinde standartların oluşturulması, ve en erken 2020 yılında 5G'ye geçişin başlaması planlanıyor.