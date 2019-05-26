Huawei’nin mobil işletim sistemi ‘Hongmeng’ tescillendi

Teknoloji Editörü
ABD’nin sıkıştırmalarıyla her geçen gün yeni bir yaptırımla karşı karşıya kalan Huawei, bunlardan bir tanesini aşmasını sağlama potansiyeli olan çözümünü tescilledi. Kendi işletim sistemini şirketten gelen bilgilere göre 2012 yılında bu yana geliştirmeye devam eden Huawei, bu markanın ilk tescil başvurusunu ise 24 Ağustos 2018’de yapmış. Tescilin geçerliliği ise 14 Mayıs 2019’dan 13 Mayıs 2029’a kadar.
Huawei’nin tüketici elektroniği lideri Richard Yu Chengdong, firmanın kendi işletim sistemini bu sonbahar ile önümüzdeki ilkbahar arasında kullanıma sunacaklarını da açıkladı. Hongmeng işletim sistemi, şimdiki bilgilere göre firmanın tüm cihazlarında evrensel olarak kullanılacak. Bu cihazlar arasında Global Times’ın Richard Yu kaynaklı makalesine göre akıllı telefon, bilgisayar, tablet, TV, otomobil ve giyilebilir teknoloji ürünleri yer alıyor. Hongmeng ayrıca tüm Android ve Web uygulamalarıyla da uyumlu olacak ve firmanın hâli hazırda tüm telefonlarında yer alan App Gallery uygulama mağazasıyla gelecek.
Huawei kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere “Zor olan işletim sistemi oluşturmak değil, onun için bir ekosistem inşa etmek.” Huawei’nin bu görevde başarılı olmaktan başka çâresi yok gibi görünüyor.
https://news.cgtn.com/news/3d3d414d7a41544f34457a6333566d54/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TÜRK"ü sevdğine inanmıyorum
Senin gibiler devlet meselini anlamaz.
size uzak bu işler siz anca yapılanı yapana kadar eleştirir,
yapıldıkdan sonrada herkezden çok kullanırdınız..
Benden Huawei'ye bedava isim :)
Birde olaya şu yönden bakmak lazım çinde o kadar yasak varlen abd iyi izin vermiş gene. Ben hiç acımıyorum batsın gitsinler adamın sistemi ile adamı vuracaksın bizde üzülecez
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