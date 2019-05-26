Huawei’nin mobil işletim sistemi ‘Hongmeng’ tescillendi

ABD’nin sıkıştırmalarıyla her geçen gün yeni bir yaptırımla karşı karşıya kalan Huawei, bunlardan bir tanesini aşmasını sağlama potansiyeli olan çözümünü tescilledi. Kendi işletim sistemini şirketten gelen bilgilere göre 2012 yılında bu yana geliştirmeye devam eden Huawei, bu markanın ilk tescil başvurusunu ise 24 Ağustos 2018’de yapmış. Tescilin geçerliliği ise 14 Mayıs 2019’dan 13 Mayıs 2029’a kadar.

Richard Yu Chengdong, firmanın kendi işletim sistemini bu sonbahar ile önümüzdeki ilkbahar arasında kullanıma sunacaklarını da açıkladı. Hongmeng işletim sistemi, şimdiki bilgilere göre firmanın tüm cihazlarında evrensel olarak kullanılacak. Bu cihazlar arasında akıllı telefon, bilgisayar, tablet, TV, otomobil ve giyilebilir teknoloji ürünleri yer alıyor. Hongmeng ayrıca tüm Android ve Web uygulamalarıyla da uyumlu olacak ve firmanın hâli hazırda tüm telefonlarında yer alan App Gallery uygulama mağazasıyla gelecek. Huawei’nin tüketici elektroniği lideri, firmanın kendi işletim sistemini bu sonbahar ile önümüzdeki ilkbahar arasında kullanıma sunacaklarını da açıkladı. Hongmeng işletim sistemi, şimdiki bilgilere göre firmanın tüm cihazlarında evrensel olarak kullanılacak. Bu cihazlar arasında Global Times’ın Richard Yu kaynaklı makalesine göreürünleri yer alıyor. Hongmeng ayrıca tüm Android ve Web uygulamalarıyla da uyumlu olacak ve firmanın hâli hazırda tüm telefonlarında yer alanuygulama mağazasıyla gelecek.

Huawei kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere “Zor olan işletim sistemi oluşturmak değil, onun için bir ekosistem inşa etmek.” Huawei’nin bu görevde başarılı olmaktan başka çâresi yok gibi görünüyor.

https://news.cgtn.com/news/3d3d414d7a41544f34457a6333566d54/index.html