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Huawei’nin mobil işletim sistemi ‘Hongmeng’ tescillendi

Huawei'nin yaptırımlarla aslında alakası olmayan kendi işletim sistemini geliştirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Firma HongmengOS sürümünü bu sonbaharda kullanıcılara sunabilir.
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İşletim Sistemleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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ABD’nin sıkıştırmalarıyla her geçen gün yeni bir yaptırımla karşı karşıya kalan Huawei, bunlardan bir tanesini aşmasını sağlama potansiyeli olan çözümünü tescilledi. Kendi işletim sistemini şirketten gelen bilgilere göre 2012 yılında bu yana geliştirmeye devam eden Huawei, bu markanın ilk tescil başvurusunu ise 24 Ağustos 2018’de yapmış. Tescilin geçerliliği ise 14 Mayıs 2019’dan 13 Mayıs 2029’a kadar.
Huawei’nin tüketici elektroniği lideri Richard Yu Chengdong, firmanın kendi işletim sistemini bu sonbahar ile önümüzdeki ilkbahar arasında kullanıma sunacaklarını da açıkladı. Hongmeng işletim sistemi, şimdiki bilgilere göre firmanın tüm cihazlarında evrensel olarak kullanılacak. Bu cihazlar arasında Global Times’ın Richard Yu kaynaklı makalesine göre akıllı telefon, bilgisayar, tablet, TV, otomobil ve giyilebilir teknoloji ürünleri yer alıyor. Hongmeng ayrıca tüm Android ve Web uygulamalarıyla da uyumlu olacak ve firmanın hâli hazırda tüm telefonlarında yer alan App Gallery uygulama mağazasıyla gelecek.
Huawei kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere “Zor olan işletim sistemi oluşturmak değil, onun için bir ekosistem inşa etmek.” Huawei’nin bu görevde başarılı olmaktan başka çâresi yok gibi görünüyor. 

https://news.cgtn.com/news/3d3d414d7a41544f34457a6333566d54/index.html Yorum Yaz
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deoks 1 hf. en beğenilen
İsimden bir 1-0 geride başladılar direk.
2 Yanıt Yanıtla +128
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Bloodin 1 hf.
ABD'den dili yanan Huawei tüm dünyaya küsmüş herhalde, HongmengOS ne lan? Tarkan filmlerindeki düşman adı gibi... Çin dışındaki sevenlerini hiç mi düşünmüon aslanım?
ABD'den dili yanan Huawei tüm dünyaya küsmüş herhalde, HongmengOS ne lan? Tarkan filmlerindeki düşman adı gibi... Çin dışındaki sevenlerini hiç mi düşünmüon asl...
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2 Yanıt Yanıtla +71
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devilneversleeps 1 hf.
Arkadaş ismine göre mi kullanacaksınız yorumlara bak.
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DH Misafiri 1 hf.
Andorid ne o zaman sipastik özürlü der gibi
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DH Misafiri 1 hf.
Ne boş yorumlar var isimden kaybetti ne demek. Sen bi yazılım sistemi çıkarsa ülkenin adını duyurmak için yada herhangi birşey altay tankına ingilzice isim koysan olurmuydu ?
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EfeYakupKarahanlı 1 hf.
Eğer stabil çalışırsa seve seve kullanırım. Adı ne olursa olsun hiç önemli değil. Batıdan çok çektik. Az yüzümüzü doğuya dönelim bakalım ne var ne yok..
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu oktayakgoz
Senin TÜRK olduğuna yada
TÜRK"ü sevdğine inanmıyorum
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oktayakgoz 1 hf. Şeref60
Sen de haklısın tabi. Size göre kimse türk değil sizden başka. En son yunan olduğumuz söylendi.
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DH Misafiri 1 hf.
Hong meng os Çince ye göre mantıklı. Evrenin ilk zamanlarına, eski zamanlara atıfta bulunuyor. Yani bir başlangıç yaptıklarının sinyalini veriyor.
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hadjimurat 1 hf.
Global ismi ark os olacak ancak ekosistem cok buyuk bir problem arkalarina cok ciddi guc almalari gerekiyor tek basina olacak bisey degil
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu oktayakgoz
Senin bu beyinle bu yaşa nasıl geldiğini araştırma konusu yapmak lazım
Senin gibiler devlet meselini anlamaz.
size uzak bu işler siz anca yapılanı yapana kadar eleştirir,
yapıldıkdan sonrada herkezden çok kullanırdınız..
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mstfckmk 1 hf.
Dırı vırı gibi bi şey demek heralde :) kardeşim bi de düzgün isimlendirme yapın zaten huawei markasını söylerken insanların ağzı bi acayip oluyor yamuluyor :)) HiOs falan diyeydiniz bari
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kenya64 1 hf.
ÇinDows 10
Benden Huawei'ye bedava isim :)
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extreme_oki 1 hf.
adamların marka ismi bile cins siz kalmış hongmeng olmasın cart curt diyonuz kimi havai diyor kimi huvai diyor kimi hulai kimi hui diyor saysam birsürü isim var milletin söylediği sizin takıldığınız şey ise hongmeng diye isimmi olur adamlar sistemi çatır çatır çalıştıracak tek sıkıntı herkezin kullandığı uygulamalar youtube gmail haritalar whatsapp v.b işletim sistemine takılmayın bunlar çözülürse ios nasıl oluştuysa android nasıl olduysa hongmeng de olur ama bi olursa android camiasında alır babayı google o zaman
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oktayakgoz 1 hf. extreme_oki
Bizim yerli araba gibi olur bakında görün. 2012 den beri geliştirilen sistemin bir tane ekran görüntüsü yok.
Birde olaya şu yönden bakmak lazım çinde o kadar yasak varlen abd iyi izin vermiş gene. Ben hiç acımıyorum batsın gitsinler adamın sistemi ile adamı vuracaksın bizde üzülecez
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