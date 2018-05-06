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Huawei oyuncu odaklı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

En iyi mobil oyunları oynayabildiğiniz bir akıllı saat hayaliniz mi var? Huawei’nin de hayali aynı ve çalışmalara başladı. Firma bununla ilgili birkaç patent almış durumda.
1 yıl
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16
Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu odaklı akıllı telefonlar artık pazarda yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı ve tüketici tarafından da ilgi görüyor. Donanım ve tasarım itibariyle oyuncu odaklı olmaya müsait akıllı telefonların yanına şimdi de akıllı saatler ekleniyor.

Çok fonksiyonel

Huawei’nin üzerinde çalıştığı yeni bir proje kayış üzerinden kontrol edilebilen oyuncu odaklı bir akıllı saat barındırıyor. Çin Patent Ofisi ve Dünya Telif Hakkı Organizasyonu’na yapılan başvurular uzun bir süredir çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Oyuncu odaklı akıllı telefon aslında bugüne kadar geliştirilen pek çok yeniliği bir araya getirmiş. Kayışlar üzerinden kontrol edebilme, harici bir sanal klavye kayışı, entegre kamera bunlar arasında.

Oyunlar kayış üzerindeki dokunmatik alanlar ile kontrol edilebilirken, fotoğraf çekilebiliyor veya yakınlaştırma yapılabiliyor. Kayış üzerinde pek çok farklı sürükleme yapmak mümkün.

Elbette bir akıllı saatin oyuncu odaklı olması için hem ekranın optimize olması hem donanımın güçlü olması hem de pil ömrünün uzun olması gerek. Şimdilik bunu sağlayacak bir akıllı saat pek mümkün değil. Bu bakımdan Huawei gelecek yıllara yatırım yapıyor diyebiliriz.


https://www.gsmarena.com/huawei_receives_patent_for_gaming_smartwatch-news-30843.php Yorum Yaz
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ssbrutality 1 yıl en beğenilen
Yanında mikroskop da hediye edecekse Oynanabilitesi yüksek olur hani.
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thinkwithbrain 1 yıl
Tabi ya.. Mükemmel fikir(!) RGB aydınlatma da koyun "ışıqlı mışıqlı" Ben10 gibi dolaşsın millet yeşil ışıklar saçarak.
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foreveriphone 1 yıl
Gta 5 açar mı? ??????
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mustafa080 1 yıl
Gecikmeli gelen nisan 1 şakası galiba..halbuki Çin ile Dünya arasında bu kadar saat farkı yokken...
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redoano 1 yıl
herkes oyuncuları bi şekilde, hatta her şekilde öpme peşinde bu günlerde :D
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CW_X 1 yıl
4K 60 fps bekliyoruz
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kımyasal 1 yıl
Saatin sadece oyunu oynamak için ''kol'' görevi görmesi daha akıllıca olur.
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deniz_sea 1 yıl
Bence mantıklı ama bu şekilde değil, düşünsenize telefondan oyunu açıyorsunuz saatinizi çıkartıp oyun konsolu gibi saat üzerinden telefonda ki oyunu oynuyorsunuz bence bu olabilir....
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T Square 1 yıl
Saatte oyun oynamak ne la?
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esmerbuyucu 1 yıl
Patent haberinin altına gelen yorumlara bak. Bir de nahoş bir kelimenin baş harfini değiştirip yazmışlar, hiç yazmamayı akılları kesmiyorsa demek...
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smart1978 1 yıl
Bataryasi islemcisi ekranin enerji tuketim verimliligi sorunnlar cozulmeden oyuncu odakli akilli saat pek akillica degil.
Pil dostu renkli dokunmatik e-ink ekranlar var ama ideal akiciligi yok yani ozellikle oyunlar icin suanki teknoloji elverisli degil.
Cikartmak degil onemli olan ragbet gorebilecek mi ?
Bence tutmaz .
Gereksiz seyler ...
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fuujitsu 1 yıl
Kulağa saçma geliyor ama gelecekte mümkün olabilir.
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psicik96 1 yıl
3 saati üst üste koyup Q klavye yapalım . Üstüne birde 1 kavanoz bal ve petek hediye .
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