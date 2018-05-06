Huawei oyuncu odaklı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Oyuncu odaklı akıllı telefonlar artık pazarda yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı ve tüketici tarafından da ilgi görüyor. Donanım ve tasarım itibariyle oyuncu odaklı olmaya müsait akıllı telefonların yanına şimdi de akıllı saatler ekleniyor.

Çok fonksiyonel

Huawei’nin üzerinde çalıştığı yeni bir proje kayış üzerinden kontrol edilebilen oyuncu odaklı bir akıllı saat barındırıyor. Çin Patent Ofisi ve Dünya Telif Hakkı Organizasyonu’na yapılan başvurular uzun bir süredir çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

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Oyuncu odaklı akıllı telefon aslında bugüne kadar geliştirilen pek çok yeniliği bir araya getirmiş. Kayışlar üzerinden kontrol edebilme, harici bir sanal klavye kayışı, entegre kamera bunlar arasında.

Oyunlar kayış üzerindeki dokunmatik alanlar ile kontrol edilebilirken, fotoğraf çekilebiliyor veya yakınlaştırma yapılabiliyor. Kayış üzerinde pek çok farklı sürükleme yapmak mümkün.

Elbette bir akıllı saatin oyuncu odaklı olması için hem ekranın optimize olması hem donanımın güçlü olması hem de pil ömrünün uzun olması gerek. Şimdilik bunu sağlayacak bir akıllı saat pek mümkün değil. Bu bakımdan Huawei gelecek yıllara yatırım yapıyor diyebiliriz.