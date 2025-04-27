DeepSeek yeni bir kasırgaya sebep olabilir, maliyetler yüzde 97 düşüyor

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Tam Boyutta Gör Yıllardır ABD’nin ambargolarla engellemek istediği Çinli yapay zekâ projeleri adeta kâbus gibi geri dönüyor. Batı borsalarına trilyonlarca dolar kaybettiren DeepSeek yeni versiyonuyla yine fırtına estirecek gibi.

DeepSeek R2 geliyor

Sızdırılan bilgilere göre DeepSeek R2 önceki nesli ikiye katlıyor ve saniyede 1.2 trilyon işleme çıkıyor. GPT-4 Turbo ve Google Gemini 2.0 Pro ile doğrudan rekabet edecek güce sahip olan DeepSeek R2 yüzde 97 civarında daha düşük maliyetler sunacak.

ABD, DeepSeek'i yasaklamayı düşünüyor 1 hf. önce eklendi

DeepSeek R2 versiyonunun girdi başına milyon token maliyeti 0.07$ iken üretim başına milyon token maliyeti ise 0.27$ olarak belirlenmiş. Böylece piyasadaki en düşük maliyetli yapay zekâ modeli haline geliyor.

Yeni versiyon artık Nvidia hızlandırıcılarına da bağımlı değil. Yüzde 82 oranında Huawei Ascend 910B hızlandırıcısı kullanıyor. Böylece yeni ABD ambargoları performans tarafında etkili olamayacak. Ayrıca dikey entegrasyon da sağlanmış olacak.

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