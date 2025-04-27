DeepSeek yeni bir kasırgaya sebep olabilir, maliyetler yüzde 97 düşüyor

DeepSeek R2 geliyor
Sızdırılan bilgilere göre DeepSeek R2 önceki nesli ikiye katlıyor ve saniyede 1.2 trilyon işleme çıkıyor. GPT-4 Turbo ve Google Gemini 2.0 Pro ile doğrudan rekabet edecek güce sahip olan DeepSeek R2 yüzde 97 civarında daha düşük maliyetler sunacak.
DeepSeek R2 versiyonunun girdi başına milyon token maliyeti 0.07$ iken üretim başına milyon token maliyeti ise 0.27$ olarak belirlenmiş. Böylece piyasadaki en düşük maliyetli yapay zekâ modeli haline geliyor.
Yeni versiyon artık Nvidia hızlandırıcılarına da bağımlı değil. Yüzde 82 oranında Huawei Ascend 910B hızlandırıcısı kullanıyor. Böylece yeni ABD ambargoları performans tarafında etkili olamayacak. Ayrıca dikey entegrasyon da sağlanmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.