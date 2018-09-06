Huawei ve Honor telefonlar performans hilesi yapıyor

Akıllı telefon dünyasında son dönemin en hızlı büyüyen firması hiç şüphe yok ki Huawei. Alt şirketi Honor ile birlikte satış adedi olarak Apple'ı geçerek ikinci sıraya yerleşti bile. Böyle giderse uzak olmayan bir gelecekte Samsung'u geçerek liderlik ele alması sürpriz olarak yorumlanmaz sanırım. Ancak ne var ki, bir firmanın hızlı büyümesi her şeyi doğru yaptığı anlamına gelmiyor. Birkaç hafta önce paylaştığı bazı fotoğrafların, telefon yerine profesyonel makineyle çekildiği anlaşılan Huawei'in başı bu defa da performansını daha yüksek göstermek için yaptığı hileyle ağrıyor.

Anandtech tarafından yapılan çalışma, Honor'un yeni oyun telefonu olan Honor Play'de inanılmaz bir performans hilesi yapıldığını gösteriyor. Üstelik Huawei tarafı yazılım tabanlı bu durumu inkar etmiyor ve sahip olduğu gelişmiş teknolojilerin CPU, GPU ve NPU'nun dahil olduğu donanımların performansını optimize ettiğini söylüyor. Tuhaf olan ise Kirin 980 lansmanında farklı test sonuçlarıyla yeni nesil işlemcisinin Snapdragon 845'ten daha iyi olduğunu iddia eden Huawei'in, testlerde hile yapıldığı yönündeki iddialara verdiği yanıtta, benchmarkları ikinci plana itmesi. Huawei resmi açıklamasında önceliğinin test sonuçları değil gerçek dünya kullanıcı deneyimi olduğunu ifade ediyor.

Honor Play

Huawei'in açıklamasına geri döneceğim ancak öncesinde isterseniz hile ve etkisine göz atalım. Muhtemelen yeni olmayan bir teknik kullanılıyor. Huawei ve Honor'un kullandığı yeni nesil, EMUI 8.0 tabanlı bir telefon çalıştırılan uygulamanın bir benchmark uygulaması olduğunu anlarsa, özel bir performans modunu açıyor. Ne var bunda diyebilirsiniz, haklsınız da. Ancak böyle bir özelliğin otomatik olarak (gizlice) değil, kullanıcı tabanlı yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Huawei bir seçenek ile bu özelliği kullanıcıya getirebilirse güzel, ama şu aşamada sadece sistemin kontrolüne verilmiş durumda.

BM Detection: Benchmark Tanımlama: Hile Modu / Kaynak: Anandtech

Huawei'in bahsettiği gerçek dünya kullanıcı deneyimi, bu özel performans modu tarafından yansıtılmıyor. Çünkü bu mod açıldığında telefonun işlemcisi için uygulanan TDP limiti kaldırılıyor ve tüm kaynakları sonuna kadar kullanılıyor çünkü amaç o test uygulamasından mümkün olan en yüksek skoru almak. Normalde yük altına girdiğinde 5 Watt'ın altında bir enerji tüketimi ile çalışması gereken telefon, hile esnasında 8.5 Watt seviyesine kadar çıkıyor ki bu epey yüksek bir değer. Tahmin edeceğiniz üzere yaydığı ısı ve yüksek güç tüketimi de Huawei'in iddia ettiği tüketici deneyimine sığmayacaktır.

Peki Huawei'in sistemi test uygulamasını nasıl tanıyor ve hileyi nasıl devreye sokuyor? Kısaca şöyle anlatayım, her uygulamanın kendine özel bir tanımlama kodu var, kimlik bilgisi olarak düşünebilirsiniz. Örneğin en popüler test uygulamalarından AnTuTu için com.antutu.ABenchMark diye bir kimlik bilgisi bulunuyor. Huawei'in kullandığı algoritma, çalıştırılan uygulamanın kimlik bilgisi olarak bunu gördüğü anda özel performans modunu açıyor. Sevindirici olansa her uygulamanın hile sistemi tarafından kandırılamadığı. Örneğin GeekBench uygulaması korumalı, farklı ID'si olan özel versiyonu ile cihazdaki firmware tarafından tanınması engelleniyor.

GFXBenchmark testinde ortaya çıkan normal ve hileli test sonucu farkı dikkat çekici / Kaynak: Anandtech

Ortaya çıkan test sonucu gerçekten inanılmaz. GFXBenchmark uygulamasında, telefonu test uygulamasını algılayarak özel performans modunu açtığında ortaya çıkan sonuç iki kat artmış oluyor. Ama aynı şekilde cihazın çektiği toplam güç te iki kat artarak 4.4 Watt'tan 8.6 Watt seviyesine yükseliyor. Performans ve TDP oranlı arttığı için Watt başına düşen başarımda radikal bir değişim yok 15fps/watt civarı bir ortalamadan bahsedebiliriz. PC dünyasından farklı olarak ne yazık ki mobil cihazlarda test ya da testi olan oyun çeşitliliği yok. Telefonda kare/saniye ölçümü ancak üçüncü parti uygulama erişimi ile oluyor ancak ne yazık ki Huawei, telefonlarının root edilmesini bir süre önce engelledi.

Peki bence bu geçerli bir uygulama mı ? Ne yazık ki değil. Çünkü performans modunun güç tüketim ve ısı düzeyi gündelik hayata yatkın olmayacaktır. Bana soracak olursanız ayarlar kısmında özel bir sekme ile sınırları zorlayan bu mod kullanıcının insiyatifine bırakılmalı. Bu arada hile konusu sadece Huawei'in sorunu değil. Daha önce Samsung ve OnePlus gibi firmaların o dönem için hile yaptığı da anlaşılmıştı. Huawei, test uygulamalarını gerçek kullanıcı deneyimine yakın bulmasa da, yakın sonuç sunacak test uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını söylüyor.