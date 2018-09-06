Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei ve Honor telefonlar performans hilesi yapıyor

Akıllı telefon üreticileri arasındaki artan rekabet, zaman zaman testlerde hile yapılması sonucunu doğurabiliyor. Daha önce farklı firmalar da gördük, bu defa Honor ve Huawei sanık masasında.
8 ay
15b
1
19
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon dünyasında son dönemin en hızlı büyüyen firması hiç şüphe yok ki Huawei. Alt şirketi Honor ile birlikte satış adedi olarak Apple'ı geçerek ikinci sıraya yerleşti bile. Böyle giderse uzak olmayan bir gelecekte Samsung'u geçerek liderlik ele alması sürpriz olarak yorumlanmaz sanırım. Ancak ne var ki, bir firmanın hızlı büyümesi her şeyi doğru yaptığı anlamına gelmiyor. Birkaç hafta önce paylaştığı bazı fotoğrafların, telefon yerine profesyonel makineyle çekildiği anlaşılan Huawei'in başı bu defa da performansını daha yüksek göstermek için yaptığı hileyle ağrıyor.
Anandtech tarafından yapılan çalışma, Honor'un yeni oyun telefonu olan Honor Play'de inanılmaz bir performans hilesi yapıldığını gösteriyor. Üstelik Huawei tarafı yazılım tabanlı bu durumu inkar etmiyor ve sahip olduğu gelişmiş teknolojilerin CPU, GPU ve NPU'nun dahil olduğu donanımların performansını optimize ettiğini söylüyor. Tuhaf olan ise Kirin 980 lansmanında farklı test sonuçlarıyla yeni nesil işlemcisinin Snapdragon 845'ten daha iyi olduğunu iddia eden Huawei'in, testlerde hile yapıldığı yönündeki iddialara verdiği yanıtta, benchmarkları ikinci plana itmesi. Huawei resmi açıklamasında önceliğinin test sonuçları değil gerçek dünya kullanıcı deneyimi olduğunu ifade ediyor.
Honor Play 
Huawei'in açıklamasına geri döneceğim ancak öncesinde isterseniz hile ve etkisine göz atalım. Muhtemelen yeni olmayan bir teknik kullanılıyor. Huawei ve Honor'un kullandığı yeni nesil, EMUI 8.0 tabanlı bir telefon çalıştırılan uygulamanın bir benchmark uygulaması olduğunu anlarsa, özel bir performans modunu açıyor. Ne var bunda diyebilirsiniz, haklsınız da. Ancak böyle bir özelliğin otomatik olarak (gizlice) değil, kullanıcı tabanlı yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Huawei bir seçenek ile bu özelliği kullanıcıya getirebilirse güzel, ama şu aşamada sadece sistemin kontrolüne verilmiş durumda.
BM Detection: Benchmark Tanımlama: Hile Modu / Kaynak: Anandtech
Huawei'in bahsettiği gerçek dünya kullanıcı deneyimi, bu özel performans modu tarafından yansıtılmıyor. Çünkü bu mod açıldığında telefonun işlemcisi için uygulanan TDP limiti kaldırılıyor ve tüm kaynakları sonuna kadar kullanılıyor çünkü amaç o test uygulamasından mümkün olan en yüksek skoru almak. Normalde yük altına girdiğinde 5 Watt'ın altında bir enerji tüketimi ile çalışması gereken telefon, hile esnasında 8.5 Watt seviyesine kadar çıkıyor ki bu epey yüksek bir değer. Tahmin edeceğiniz üzere yaydığı ısı ve yüksek güç tüketimi de Huawei'in iddia ettiği tüketici deneyimine sığmayacaktır.
Peki Huawei'in sistemi test uygulamasını nasıl tanıyor ve hileyi nasıl devreye sokuyor? Kısaca şöyle anlatayım, her uygulamanın kendine özel bir tanımlama kodu var, kimlik bilgisi olarak düşünebilirsiniz. Örneğin en popüler test uygulamalarından AnTuTu için com.antutu.ABenchMark diye bir kimlik bilgisi bulunuyor. Huawei'in kullandığı algoritma, çalıştırılan uygulamanın kimlik bilgisi olarak bunu gördüğü anda özel performans modunu açıyor. Sevindirici olansa her uygulamanın hile sistemi tarafından kandırılamadığı. Örneğin GeekBench uygulaması korumalı, farklı ID'si olan özel versiyonu ile cihazdaki firmware tarafından tanınması engelleniyor. 
GFXBenchmark testinde ortaya çıkan normal ve hileli test sonucu farkı dikkat çekici / Kaynak: Anandtech 
Ortaya çıkan test sonucu gerçekten inanılmaz. GFXBenchmark uygulamasında, telefonu test uygulamasını algılayarak özel performans modunu açtığında ortaya çıkan sonuç iki kat artmış oluyor. Ama aynı şekilde cihazın çektiği toplam güç te iki kat artarak 4.4 Watt'tan 8.6 Watt seviyesine yükseliyor. Performans ve TDP oranlı arttığı için Watt başına düşen başarımda radikal bir değişim yok 15fps/watt civarı bir ortalamadan bahsedebiliriz. PC dünyasından farklı olarak ne yazık ki mobil cihazlarda test ya da testi olan oyun çeşitliliği yok. Telefonda kare/saniye ölçümü ancak üçüncü parti uygulama erişimi ile oluyor ancak ne yazık ki Huawei, telefonlarının root edilmesini bir süre önce engelledi.
Peki bence bu geçerli bir uygulama mı ? Ne yazık ki değil. Çünkü performans modunun güç tüketim ve ısı düzeyi gündelik hayata yatkın olmayacaktır. Bana soracak olursanız ayarlar kısmında özel bir sekme ile sınırları zorlayan bu mod kullanıcının insiyatifine bırakılmalı. Bu arada hile konusu sadece Huawei'in sorunu değil. Daha önce Samsung ve OnePlus gibi firmaların o dönem için hile yaptığı da anlaşılmıştı. Huawei, test uygulamalarını gerçek kullanıcı deneyimine yakın bulmasa da, yakın sonuç sunacak test uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını söylüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 8 ay en beğenilen
İşte bu nedenlerden dolayı bu tür testlere güvenmemek gerekiyor. Kullandığınız cihazın performansını kendi deneyiminize göre ele almalısınız.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 8 ay Guest-1F9BF2C01
Apple değilmiydi kafasına göre insanların işlemcilerini kısıtlayıp telefonlarını yavaşlatan? Tesadüfen ortaya çıkmasa insanlara yeni telefonları satıcaklardı böyle. Hepsi aynı tezeğin laciverti işte hiçbir farkları yok.
Apple değilmiydi kafasına göre insanların işlemcilerini kısıtlayıp telefonlarını yavaşlatan? Tesadüfen ortaya çıkmasa insanlara yeni telefonları satıcaklardı b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 ay
Zaten şu GPU Turbo denilen şey bana epey garip gelmişti. Madem o kadar yüksek performans verip daha az güç harcayabiliyorsa neden telefonu sattıktan sonra veriyorlardı ki. Üstelik verdikleri performans öyle %5-10 da değil. Performansın artarken güç tüketiminin de düşmesi daha da saçmalık.
Bir araba yaptık. Fakat size sattıktan sonra söyleyelim dedik.
Şu programı arabaya yükleyince arabanız 220 yerine 350 yapacak, benzin tüketimi de yarı yarıya düşecek...
Zaten şu GPU Turbo denilen şey bana epey garip gelmişti. Madem o kadar yüksek performans verip daha az güç harcayabiliyorsa neden telefonu sattıktan sonra veri...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
burda yorum yapanların cogu aklını kaybetmiş sanırım o teknolojiyle telefon daha iyi buna hile diyenlerin aklından süphe ederim ki sistem tarafından kontrol edilmeside cok iyi bize bıraksalar oynar anasnı.. az düşünün hemen her duydugunuza negatif olmayın o beyninizi kullanın artık resmen herseye siyasi bakar oldunuz insanca yaklaşın artık bazı selere not: kafasının çalışmadıgını düşünüyorsan alınabilirsin +18 yorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-72BF5FF36 8 ay
Çin malı işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrFlash16 8 ay
Bence bu özel performans modunu kullanıcılar kullanabilse batarya ömrü kısalır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
Yapmayan bir sony ile htc vardı galiba onlarında durumu malum. Boşuna dememişler insanı diken yaranır diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Juan Cobra 8 ay
Vatan haini Huawei
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
Aklı başında kimse Huawei almaz artık. Sahtekarlık bu. Tüketiciyi ahmak yerine koymak bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoli_fox 8 ay
Huawei ve honoru sevmem. Bi ara honor 9 lite almaya karar vermiştim ama almaktan vazgeçip g6ya yönelmiştim. O kadar marka varken hislicon denen abuk sabuk işlemcili huawei yada honor alınmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semba 8 ay
bence bu iş wv nin emisyon skandalıyla aynı şey.tüketici nasılsa enayi kandır gitsin.sahtekarlık değil diyen arkadaşlar, gizli gizli yapılan her iş sahtekarlıktır benim tf num testlerde şu puanı alıyor,bataryası 2gün dayanıyor diye pazarlayıp,güncel hayatta yarı yarıya performans gösteren bir cihazı satmak sahtekarlıktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beckonn 8 ay
Bunu bi zamanlar samsung da yapmıştı, o zaman çok tepki görmüştü, Huawei de bu kadar tepki olmamış anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
raven1442 8 ay
Tamam arka tarafta kullanıcı kontrolünde olmayan işler dönüyor ama top performansına hileli demek doğru değil bence. Donanımımız sağlam gücü verince sizi uçurur demiş adamlar "bir şekilde". Bu güç değerlerini uzun süre muhafaza etmeninin dezavantajları illa ki olacak ve firma kendince buna bir önlem almış.
Konuyla alakasız ama ilgili başka bir örnek vereyim. Mobil bilgisayarlara da son model gpu ları koyuyorlar Nvidia 1080 gtx ler filan.. Hiç böyle bir laptopu alıp soğutması vs güçlü masa üstüyle kıyasladınız mı ? Arada korkunç fark var..İsmi 1080 ama 2 hatta 3 eski güncel masa üstü modele bile kafa tutamıyor. iş mobiliteye gelince mecburen üreticiler bir şeyleri kısıyor. Önemli olan gerçek ihtiyacınızı görecek şeyler almak.. Mobil şeylerden aşırı uç performansı beklemek baştan yanlış zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14980 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, benchmark ve
7 etiket daha honor hile Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Huawei ve Honor'un performans hilesinde önemli gelişmeler 8 ay Jaguar Land Rover'ın yeni pil tedarikçisi Samsung SDI oldu 8 ay Kripto para piyasası yine düşüş trendinde 8 ay Bilim adamları rüyaları izlemeye çok yakın 8 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Türkiye'de! Galaxy Watch fiyatı: 8 ay Yabancı markalara meydan okuyan en iyi yerli telefonlar 8 ay Facebook'tan bir milyar dolarlık veri merkezi 8 ay Apple Watch Series 4'ün ekran çözünürlüğü ortaya çıktı 8 ay Yapay zeka, drone yarışında insanlarla yarışacak 8 ay Renault: Kurdaki dalgalanma Türkiye'ye yönelik planlarımızı değiştirmedi 8 ay Samsung'un katlanabilir telefonunda, 7.3 ve 4.6 inçlik çift OLED ekran olacak 8 ay Apple'dan 6.5 inç OLED ekranlı iPhone Xs Max geliyor 8 ay The Beatles'ın basgitaristi Paul McCartney, Youtube konseri verecek 8 ay Toyota, yangın ihtimaline karşı hibrit araçlarını geri çağırıyor 8 ay Yerli helikopter ilk uçuşunu yaptı 8 ay House of Cards dizisinin son sezonundan ilk video geldi 8 ay Microsoft, Huawei Kirin yonga setlerine göz kırpıyor 8 ay Evernote önemli yöneticilerini kaybetti 8 ay Honor Band 4 duyuruldu 8 ay Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bulunan delik sabotaj olabilir mi? 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei ve Honor telefonlar performans hilesi yapıyor Sonraki Volvo'dan havayolu şirketlerine rakip otonom araç: 360c 8 ay F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı 8 ay Japonya, 'uzay asansörü' testlerine başlıyor 8 ay Çift çekirdekli, geniş menzilli "Xiaomi Mi Router 4 incelemesi" 8 ay Kendi kendini yönetebilen ambulans drone tasarımı, yaratıcısına 20 bin Dolar kazandırdı 8 ay Canon sonunda EOS R tam kare aynasız fotoğraf makinesini tanıttı 8 ay Xiaomi, Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition ile geri dönüyor 8 ay BlackBerry, Facebook'u sesli mesajlaşma teknolojisini çalmakla suçluyor 8 ay Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonunun ilk görüntüsü sızdı 8 ay AMD Athlon geri dönüyor 8 ay Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi 8 ay Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı 8 ay Google, Chrome'un 10.yılına özel tasarım değişikliklerini paylaştı 8 ay Huawei’nin yeni devleri Honor 8X ve Honor 8X Max tanıtıldı 8 ay Otomotiv kiralar gibi telefon kiralama dönemi 8 ay iPhone XC'nin özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı 8 ay Kripto para madenciliği İran'da resmiyet kazandı 8 ay “Dünya düzdür” diyenlerin düşüncesinden neden vazgeçmedikleri araştırıldı 8 ay Her açıdan rüzgarı yakalayan rüzgar türbini: O-Wind Turbine 8 ay Borsa İstanbul’un blockchain projesi hayata geçirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim