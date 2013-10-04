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Huawei'den SD formatında 3G modem : UltraStick

5 yıl
1,2b
1
25
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'den SD formatında 3G modem : UltraStick

Genelde 3G modem cihazları USB bellek şeklinde tüketicilere sunulmakta ve bazılarında hafıza kartı yuvası da bulunmakta. Bu modemlerin üreticilerinden birisi olan Huawei yeni bir modem konseptiyle karşımıza çıkıyor.

Huawei, 3G modem yongasını bu kez bir SD kart adaptörüne entegre etmiş. 21Mbps hızlarına kadar HSPA+ desteği sunan Ultra Stick adlı SD kart bunun yanında herhangi bir depolama alanı barındırmıyor.

CEATEC 2013 fuarında tanıtılan SD 3G modem kartı, özellikle dizüstü veya tablet modellerinde USB girişi olmayan veya USB girişini boş bırakmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Huawei yeni modeminin dağıtımı için farklı operatörlerle görüşme halinde. Ancak hangi ülkelerde bu modem kullanılacak şimdilik bilinmiyor.

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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
Süper.Bıktık artık usb ye takılan devamlı kolumuzun elimizin çarptığı usb 3g mmodemlerden
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umut_baris 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Bu bilgisayara takmak için . Zaten bütün telefonlarda 3g alıcı var


beyni yok fikri var.
EmreFB1907Bu bilgisayara takmak için . Zaten bütün telefonlarda 3g alıcı varbeyni yok fikri var.
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Golden Gate 5 yıl lj94
Bu bilgisayara takmak için . Zaten bütün telefonlarda 3g alıcı var
2 Yanıt Yanıtla +4
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farazicosmos 5 yıl
keşke tüm dizüstü ve tabletler kendinden 3 g li yada 4 g li olsada ekstra modemlerle uğraşmasan bir ara dandik netbooklarda dahili 3 g vardı ama nedense kaldırıldı sonradan bu alışkanlık dahili yapsalarda bizi uğraştırmasalar keşke harici cihzlarla
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DH Misafiri 5 yıl
az daha once ciksaydi kardesim 3g modemimi kirdi :(
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çok yaratıcı bi fikir olmuş tak cıkar usb illetinden kurtulcaz
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OZKNaln 5 yıl
pc dede kullanılır ?
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GhostCedric 5 yıl
tam benik güzel ve kullanuşlı bir şeymiş
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JoeyBane 5 yıl
Anaa ne yaptın lae sen. Vınn'ların işlemciyi sömürmesinden kurtulduk.
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lido 5 yıl
Notebooklar için çok güzel bi düşünce
ama ülkemizde 3g paketleri çok pahalı ve kotaları çok sınırlı
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Elefue 5 yıl
TUTMAZ bu cihaz çünkü bütün tabletlerin hepsi MİKRO SD. Ancak notebooklarda
Hadi telefonda yer yok tabletlerde bari SD kart yuvası yapın.
Bizde DSLR makina kartlarımızı tabletlerimize takalım.Fotoğraflarımıza bakalım.
Benim bildiğim SD kart yuvası TOSHİBA EXCİTE 13.3 te var oda hem eskidi hemde TÜRKİYE de yok
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lanetliforum 5 yıl
huawei aldı başını gidiyor yeni htc olucaklar helal valla...
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arda_xl 5 yıl Elefue
Elefue
TUTMAZ bu cihaz çünkü bütün tabletlerin hepsi MİKRO SD. Ancak notebooklarda
Hadi telefonda yer yok tabletlerde bari SD kart yuvası yapın.
Bizde DSLR makina kartlarımızı tabletlerimize takalım.Fotoğraflarımıza bakalım.
Benim bildiğim SD kart yuvası TOSHİBA EXCİTE 13.3 te var oda hem eskidi hemde TÜRKİYE de yok

Arkadaşım bu bilgisayarlar için
1 Yanıt Yanıtla +1
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onur01651 5 yıl
Çok iyi düşünmüşler, bakmayın ttnetin verdiği huawei modemleri, huawei telekominasyonda çok iyidir, halen kullanırım express modemlerini.
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II. Aragorn 5 yıl
Huawei bu işi biliyor, ayrıca tutarda bu bence. Tak çıkar derdi olmaz ama iyi saklamak lazım kaybolur felan sonra.
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crossmatch 5 yıl
Tutar
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Titanyum Adayı 5 yıl
Çok mantıklı bir düşünce bence harika olmuş.
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