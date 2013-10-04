Huawei'den SD formatında 3G modem : UltraStick





Genelde 3G modem cihazları USB bellek şeklinde tüketicilere sunulmakta ve bazılarında hafıza kartı yuvası da bulunmakta. Bu modemlerin üreticilerinden birisi olan Huawei yeni bir modem konseptiyle karşımıza çıkıyor.





Huawei, 3G modem yongasını bu kez bir SD kart adaptörüne entegre etmiş. 21Mbps hızlarına kadar HSPA+ desteği sunan Ultra Stick adlı SD kart bunun yanında herhangi bir depolama alanı barındırmıyor.





CEATEC 2013 fuarında tanıtılan SD 3G modem kartı, özellikle dizüstü veya tablet modellerinde USB girişi olmayan veya USB girişini boş bırakmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Huawei yeni modeminin dağıtımı için farklı operatörlerle görüşme halinde. Ancak hangi ülkelerde bu modem kullanılacak şimdilik bilinmiyor.