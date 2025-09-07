Huawei Pura X orta sınıf katlanabilir telefonuyla pazarı yeniden şekillendirecek

Tam Boyutta Gör Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Şirket, bu yılın başlarında geniş ekran tasarımıyla dikkat çeken Pura X modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre yeni cihaz, orijinal modelin sunduğu deneyimi koruyacak ancak daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde optimize edilecek.

Huawei'nin yeni Pura X modeli, katlanabilir telefon pazarına orta segmenti getirecek

Mart 2025’te Çin’de piyasaya çıkan orijinal Huawei Pura X, yaklaşık 1.250 dolarlık fiyat etiketiyle premium segmentte konumlanmıştı. Cihaz, 16:10 en-boy oranına sahip geniş ekranı ve tablet benzeri kullanım deneyimiyle kısa sürede popülerlik kazandı ve 700.000’den fazla kullanıcıya ulaştı. Ancak yeni modelle birlikte Huawei, fiyatı yaklaşık 840 dolara kadar düşürmeyi planlıyor. Böylece marka, katlanabilir telefonları daha erişilebilir hale getirerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.

Yeni Pura X modelinde performans tarafında bazı optimizasyonlar yapılması bekleniyor. Ancak cihazın en dikkat çeken özelliği, yine 6,3 inçlik geniş ekran ve alışılmadık 16:10 formatı olacak. Bu oran, mobil cihazlarda nadiren tercih edilen bir tasarım anlayışını temsil ediyor ve Huawei’yi rakiplerinden ayıran önemli bir farklılık sunuyor. Katlanabilir telefon segmentinde bu formatı uygun fiyat aralığında sunan ilk modellerden biri olması, cihazı öne çıkaran en büyük unsurlardan biri olacak.

