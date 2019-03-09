Hubble, çarpışan iki galaksinin büyüleyici görüntüsünü yakaladı

NASA'nın önümüzdeki nisan ayında 29. yaş gününü kutlayacak olan dev uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Emektar teleskop şimdi de çarpışma halindeki iki galaksinin büyüleyici görüntüsünü yakaladı.
Yukarıda görmüş olduğunuz karede NGC 6052 isimli bir gökada çifti yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 230 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6052, ilk kez 1784 yılında ünlü astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. Herschel, keşfi gerçekleştirdiğinde aslında NGC 6052'nin bir gökada çifti olduğunu bilmiyordu. Tuhaf bir şekle sahip tek bir galaksi olduğunu sanmıştı. Ancak ilerleyen araştırmalarda bunun yanlış olduğu ve NGC 6052'nin etkileşim halindeki iki galaksiden oluştuğu anlaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi"
Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde NGC 6052 benzeri çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, etkileşimin başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar. Yukarıdaki fotoğrafta bu kaotik durumu çok iyi bir şekilde görebiliyoruz.
Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin büyük bir çoğunluğu bildiğiniz gibi boşluktan ibaret.
NGC 6052, biraz uzun sürecek olsa da (birkaç milyar yıl gibi) zamanla tek ve stabil bir galaksi haline ulaşacak. Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.
Fotoğrafın 11 MB boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yukarıda görmüş olduğunuz karede NGC 6052 isimli bir gökada çifti yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 230 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6052, ilk kez 1784 yılında ünlü astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. Herschel, keşfi gerçekleştirdiğinde aslında NGC 6052'nin bir gökada çifti olduğunu bilmiyordu. Tuhaf bir şekle sahip tek bir galaksi olduğunu sanmıştı. Ancak ilerleyen araştırmalarda bunun yanlış olduğu ve NGC 6052'nin etkileşim halindeki iki galaksiden oluştuğu anlaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi"
Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde NGC 6052 benzeri çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, etkileşimin başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar. Yukarıdaki fotoğrafta bu kaotik durumu çok iyi bir şekilde görebiliyoruz.
Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin büyük bir çoğunluğu bildiğiniz gibi boşluktan ibaret.
NGC 6052, biraz uzun sürecek olsa da (birkaç milyar yıl gibi) zamanla tek ve stabil bir galaksi haline ulaşacak. Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.
Fotoğrafın 11 MB boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.spacetelescope.org/images/potw1909a/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine geldi aklıma. Her izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Sanırım teknolojinin daha çok erken aşamalarındayız. Kim bilir daha kaç yüz yıl lazım böylesi büyük mesafeleri kolayca aşabilmek için.
Yavas yavas bu projeler icerisinde gorev alan pekcok kisi one cikarak bildiklerini anlatmaya basladilar. Zaten cok yakinda da bu teknolojilerin en azindan bazilari Dunya kamuoyuna aciklanacak. Trump'in Uzay Kuvvetlerini kurmasinin "gercek" nedenlerinden birisi de bu. Eger bu konulari kendiniz arastirmak isterseniz asagidaki isimleri arastirmanizi oneririm:
- Corey Goode
- Emery Smith
- David Wilcock
- Dr. Michael Salla
- Dr. Steven M. Greer
- William Tompkins
- Bob Lazar
- Paul Hellyer
- Robert Bigelow
- Gary McKinnon
- Randy Kramer
Milyarlarca galaksinin birbiriyle çarpışma ihtimalini hesaplayanlar: Sizlere masal anlatanları, bu kadar sorgulamadınız be arkadaş.
Gayet sakin bir galaksi görüyorum.
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