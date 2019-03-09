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Hubble, çarpışan iki galaksinin büyüleyici görüntüsünü yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 230 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6052 isimli gökada çiftini görüntüledi. İşte etkileşim halindeki iki galaksinin fotoğrafı:
2 ay
15,2b
1
25
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın önümüzdeki nisan ayında 29. yaş gününü kutlayacak olan dev uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Emektar teleskop şimdi de çarpışma halindeki iki galaksinin büyüleyici görüntüsünü yakaladı.

Yukarıda görmüş olduğunuz karede NGC 6052 isimli bir gökada çifti yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 230 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6052, ilk kez 1784 yılında ünlü astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. Herschel, keşfi gerçekleştirdiğinde aslında NGC 6052'nin bir gökada çifti olduğunu bilmiyordu. Tuhaf bir şekle sahip tek bir galaksi olduğunu sanmıştı. Ancak ilerleyen araştırmalarda bunun yanlış olduğu ve NGC 6052'nin etkileşim halindeki iki galaksiden oluştuğu anlaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi"
Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde NGC 6052 benzeri çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, etkileşimin başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar. Yukarıdaki fotoğrafta bu kaotik durumu çok iyi bir şekilde görebiliyoruz.

Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin büyük bir çoğunluğu bildiğiniz gibi boşluktan ibaret.

NGC 6052, biraz uzun sürecek olsa da (birkaç milyar yıl gibi) zamanla tek ve stabil bir galaksi haline ulaşacak. Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.

Fotoğrafın 11 MB boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

https://www.spacetelescope.org/images/potw1909a/ Yorum Yaz
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SupermanPrime 2 ay en beğenilen TetraYazilim
Hocam teleskoptan çıkan ışık galaksilere gitmiyor, galaksilerden çıkan ışık teleskoba vuruyor.Yani hubble’a vuran ışık 230 milyon yaşında ,o fotoğraf 230 milyon yıllım diyebiliriz yani.
Hocam teleskoptan çıkan ışık galaksilere gitmiyor, galaksilerden çıkan ışık teleskoba vuruyor.Yani hubble’a vuran ışık 230 milyon yaşında ,o fotoğraf 230 milyo...
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Ltf19 2 ay
Psikopat mısınız?
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Kurtuba 2 ay
Photoshop sürümü yükseldikçe fotoğraf boyutları da artıyor.
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Angel of the Lord 2 ay

Yine geldi aklıma. Her izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Sanırım teknolojinin daha çok erken aşamalarındayız. Kim bilir daha kaç yüz yıl lazım böylesi büyük mesafeleri kolayca aşabilmek için.
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terimer 1 ay Angel of the Lord
Aslinda bizlere soylenenlerle kapali kapilar arkasinda gelistirilen teknolojiler arasinda buyuk bir ucurum var. Kisaca ozetlemek gerekirse gercek olan ancak kara projeler icerisine gomulmus olan ve dolayisi ile gizli olan bu teknolojiler binlerce (!) yil ileride. Ornek vermek gerekirse sadece gunes sistemimiz icerisindeki gezegenlere degil Samanyolu galaksisi icerisinde ve hatta diger baska galaksilere de gidecek teknolojiler, uzay gemileri mevcut. Mesela, Samanyolu galaksisinin galaktik merkezine (Bizden 25.000 isik yili uzaklikta) 45 dakikada (!) gidebilen anagemiler var suanda.
Yavas yavas bu projeler icerisinde gorev alan pekcok kisi one cikarak bildiklerini anlatmaya basladilar. Zaten cok yakinda da bu teknolojilerin en azindan bazilari Dunya kamuoyuna aciklanacak. Trump'in Uzay Kuvvetlerini kurmasinin "gercek" nedenlerinden birisi de bu. Eger bu konulari kendiniz arastirmak isterseniz asagidaki isimleri arastirmanizi oneririm:
- Corey Goode
- Emery Smith
- David Wilcock
- Dr. Michael Salla
- Dr. Steven M. Greer
- William Tompkins
- Bob Lazar
- Paul Hellyer
- Robert Bigelow
- Gary McKinnon
- Randy Kramer
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DH Misafiri 2 ay
oha lan düşünsenize hiç çarpışma olmadan geçiyorlarmış
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hopeyoung 2 ay
Işığın hızını sorgulayanlar ve Nasa yı, yalan söylemleri olduğu yönünde makaraya alanlar. Az bir rahat olun be kardeşim. Kimsenin sizi kandırmaya çalıştığı yok.
Milyarlarca galaksinin birbiriyle çarpışma ihtimalini hesaplayanlar: Sizlere masal anlatanları, bu kadar sorgulamadınız be arkadaş.
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Rindaman 2 ay
Herkese tavsiyem journey to the edge of universe izlemeniz.
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kayamtky 2 ay
Astronomlara ve bu haberin doğruluğuna inanıyorum da, ancak ben bu fotoğrafa baktığım da 2 galaksinin çarpıştığını anlayamıyorum.
Gayet sakin bir galaksi görüyorum.
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muratkaya 2 ay
Bu iki galaksinin merkezinde birbiri etrafında saniyede 30 kez dönen, güneşten milyon kat büyük yıldızlar olduğunu düşünün. Şimdi bu çarpışmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalışın. Hayallerin ötesinde bir şey bu.
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Askaparta 2 ay
Hepimiz öleceğiz.
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Mr. Jingles 2 ay
Evrene her baktığımızda aslında canlı olarak zaman yolculuğu yapıyoruz. 230 milyon yıl önce olmuş bir olayı bizler şimdi görüyoruz. Düşündükçe hayret ediyor insan.
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matador_mirkhan 2 ay
Dünya şimdiden yaşanılmaz halde..
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Burakinho01 2 ay yeni yorumcu
Şu carpısmalar bi bize denk gelmiyor ulan. Biri de buraya carpsa nolur ki
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mutercim 2 ay Burakinho01
Biraz daha dayan. 3,5 - 4 milyar yıl sonra Andromeda ile çarpışacağız.
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