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Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi

Hubble, Einstein'ın 1912 yılında tahmin ettiği kütleçekimsel merceklenmenin en güzel örneklerinden birisini görüntüledi. İşte dev galaksi kümesinin uzay-zamanda oluşturduğu ilginç görüntü:
7 ay
43,7b
1
27
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Yukarıdaki karede, Einstein'ın bundan yaklaşık 100 yıl önce tahmin ettiği 'kütleçekimsel merceklenme'nin en güzel örneklerinden birisini görüyoruz. Fotoğraf, galaksiler gibi dev kütlelerin tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı da büktüklerinin muhteşem bir kanıtı.

Fotoğrafta yer alan SDSS J1138+2754 isimli galaksi kümesinde, yüzlerce farklı galaksi kütleçekimi etkisiyle bir arada bulunuyor. Bu galaksi kümesinin kütlesi o kadar büyük ki dev kütlesi nedeniyle uzay-zamanda çok ilginç bir bozukluğun oluşmasına neden oluyor.

Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ESA,"Günlük hayatımızın çok büyük bir parçası olduğu için yerçekiminin muhteşem güçlerini kolaylıkla unutabiliyoruz. Ancak galaktik ölçüde kütleçekiminin gücü çok net ve büyüleyici bir şekilde görülebiliyor. Dev galaksi kümesi, arkasından gelen ışınları büküyor, çeviriyor ve Dünya'ya doğru farklı yollar izlemeye zorluyor" ifadelerini kullanıyor.

Fotoğrafta bazı uzak galaksilerin birden fazla konumda görülebildiğini söyleyen uzay ajansı,"Galaksilerin geniş cisimler olması nedeniyle bir ucundaki ışık diğer ucundaki ışığa göre farklı bir şekilde kütleçekim lensinden geçiyor. Galaksilerin ışıkları Dünya'ya ulaştığında lensin sol alt tarafındaki gibi yansıtılmış olarak veya sağ üst taraftaki gibi bükülmüş olarak görünebilir." sözlerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Satürn'ün uydusu Titan'da 'toz fırtınaları' bulundu"

Einstein'ın öngörüsü tutmadı


Albert Einstein kütleçekimsel merceklenme fenomenini 1912 yılında, henüz genel görelilik kuramını yayınlamadığı zamanlarda öngörmüş. Einstein ayrıca o zamanların teknolojisini de göz önünde bulundurarak bu durumun asla kanıtlanamayacağını da eklemiş. İnsanoğlunun bu kısa zaman içerisindeki teknolojik gelişimi, Einstein'ın da beklentilerini aşmış gibi görünüyor.

NASA/ESA'nın yayınladığı bu muhteşem fotoğraf elbette kütleçekimsel merceklenmenin en büyüleyici örneklerinden birisi. Ancak bu ilginç fenomenin astronomik keşiflerde de çok önemli bir yeri var.

Örneğin NASA'nın geçtiğimiz nisan ayında duyurduğu evrenin en uzak yıldızı keşfi de yine aynı fenomen sayesinde mümkün olmuş ve tam 9 milyar ışık yılı uzaklığında bulunan yıldız, dev galaksi kümelerinin kütleçekimsel mercekleme etkisi yardımıyla keşfedilmişti. "İkarus" ismi verilen bu yıldızdan Hubble'a ulaşan ışınlar, milyarlarca yıl süren yolculukları sırasında merceklenme etkisiyle yaklaşık 2000 kat büyültülmüş ve keşif de bu sayede mümkün hale gelmiş.

ESA'nın yazısı ve fotoğrafın orjinali için buraya tıklayabilirsiniz. 

https://www.space.com/41970-galaxy-cluster-gravity-lens-hubble-photo.html Yorum Yaz
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Rouvax 7 ay en beğenilen
Bir haber verilmiş ama çokta açıklayıcı olmamış. Orjinal fotoda görülmesi gereken işaretlenmeli
2 Yanıt Yanıtla +25
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darkaura 7 ay Oguz_Cole
tam tersi gorusteyim. ilerlemenin itici motoru insanlarin birbiriyle mucadeleri, savaslar ve rekabettir. insanlar dogal hallerinde degisimi pek sevmezler, farkliliklar hoslarina gitmez, ancak bir dusman bir rakip zorladiginda yeni yollar uretmeye mecbur kalirlar. keza bugun kullandigimiz teknolojilerin cogunun kokeni ikinci dunya savasi ve soguk savastir. internet bile soguk savas devrinde nukleer saldirilarla cokmeyecek bir iletisim sistemi olarak hayata gelmistir. yakin caga bakarsak osmanli ve cin ikiside merkezi, cok guclu, genis kaynaklara sahip buyuk imparatorluklardi ama bilimsel ve teknolojik patlamayi kucuk devletler halinde parca parca olan, surekli savas ve rekabet halinde olan avrupadan geldi. cunku degisimin kaynagi duzen ve istikrar degil, kaosun ta kendisidir.
tam tersi gorusteyim. ilerlemenin itici motoru insanlarin birbiriyle mucadeleri, savaslar ve rekabettir. insanlar dogal hallerinde degisimi pek sevmezler, fark...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Tugrul_512bit 7 ay
son galaksi bükücü
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1 Avatar
Khoradasein 7 ay
Merhaba, meraklısına; ilgili bilimsel çalışmalara ve makalelere de erişmek isteyen arkadaşlar için şurada güzel bir kaynak var:
cfhtlens.org/...
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egeli-efe1983 7 ay
Benim telefonda bu şekil fotoğraf çekiyor optik görüntü sabitleyici yok mevzuyu abartmaya gerek yok ??
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saameet_06 7 ay
gitme o güzel geceye kibarlıkla.
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ultramarine caeruleum 7 ay
İlk defa bu bükülme olayını bu kadar net anladım. Haber için çok teşekkürler
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DH Misafiri 7 ay
Bu haber yabancı siteden çeviri mi acaba. Tam bir anlam bozukluğu emaresi, anlatım bozuklukları ile dolu bir haber. Yazarlarınızın yeteneksizliği gözle görülecek cinsten.
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DH Misafiri 7 ay
Gerçekte zaman boyutu, eğilip bükülmesi diye bir şey yoktur. Sadece "şu an" farkı vardır. Nedeni de algılamalarımızn sınırlı olmasıdır. Zaman harekettir. Zamanı hareketlere göre ölçümlüyoruz. Gelecekte "şu an farklarına" ve hareketlere uygun uzay haritalar yapılacaktır. Gördüklerimize algıladıklarımıza göre değil de bu haritalara göre hareket edeceğiz.
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DH Misafiri 7 ay
zaman bükülmez zaman kavramı zihinseldir geçmiş zaman gelecek zaman simdiki zaman olarak tanımlarsak güneş sisteminde dışarı çıktığımızda gök taslarının geçtiğini düşünürsek geçmezden önce geçerken geçtikten sonra yada ömrünü tamamlayan bir yıldız yok olurken yok olduğunda yok olduktan sonra oluşan bir yıldız gaz kümeleriyle oluşmaya başlar ve evre evre oluşur bu bir zamandır gördüğünüz gibi zamanı zihnimiz yorumluyor ve zamanda yolculuk gibi saçma sapan bir hayal içine kimse girmesin.
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fthkn 7 ay DH Misafiri
Zaman fiziksel bir boyuttur. Kuantum fiziğine göre zamanda yolculuk teorik olarak mümkün. Gözlemlenen atom seçim yapıyor. Gözlem yoksa nötr kalıyor. Her türlü olasılığı bünyesinde tutarak. Zamanı algı farkı olarak senin gözlemini temsil eden bir soyutluk olarak sanıyorsun. Bu doğru değil. Evrenin genişliği ve olasılıkların nerdeyse sonsuz olması zamana fiziksel bir boyut kazandırıyor. Evren o kadar büyük ki kara delikler yoluyla bükülen evrende zamanda yolculuk tam anlamıyla mümkün. Teorik olarak. Ayrıca kara deliklerin sakladığı mutlak tekillik anlaşılırsa uzayda evrenin başka bir noktasına solucan deliği açabiliriz. Yapay bir kara delik gibi. Kara deliklerin evrenin yapısında bir çöküntü yarattığı biliniyor. Bu çöküntünün evrenin başka bir noktasına kısayol yarattığı varsayılıyor. Bu kısayol nedeniyle zamanda yolculuk hem geçmişe hem de geleceğe doğru mümkün. Evrende bükülme ışığa bile hükmediyor. Işığa egemen olmak bilgiye de egemen olmaktır. Gözlemleyebildiğimiz bir geleceğe solucan deliği açıp gidebiliriz. Bulunduğun an da geçmiş olacağı için geçmişe gitmek de mümkün. Bütün yaşantılar aynı anda varlığını sürdürüyor. Evrende bilgi ve enerji asla kayboluyor. Kara deliklerin yuttuğu maddeler de ne enerjisini ne de taşıdıkları bilgiyi kaybediyorlar. Sadece biçimleri değişiyor. Geri kazanılmaları teorik olarak mümkün kalıyor.
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DH Misafiri 7 ay
külliyebn yalan nasanın yeni yalanı
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frozonfear 7 ay
Einstein bunu kanıtlamıştı zaten
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10ff 7 ay
boş işler...
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