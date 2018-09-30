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Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın fragmanı yayınlandı

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Red Dead Redemption 2’den enfes bir oynanış videosu daha!

7 ay

Elon Musk, Tesla çalışanlarından tam otonom sürüş sistemini test etmelerini istiyor

7 ay

Netflix Türkiye’den sansürlü içerik hakkında açıklama

7 ay

Macbook Pro'ya alternatif olabilir mi? "Asus Zenbook S UX391U incelemesi"

7 ay

Dünya'daki ortalama sıcaklık 2100 yılına kadar 4 derece artacak

7 ay

Microsoft, iPhone ve Android'e gelen yeni Office özelliklerini duyurdu

7 ay

6 yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti

7 ay

FBI, iPhone X'un kilidini açmak için şüphelinin yüzünü kullandı

7 ay

Microsoft’un yeni Surface cihazları USB-C portuna sahip olmayabilir

7 ay

Kanserle mücadelede yeni yöntem Nobel Tıp Ödülü'nü kazandırdı

7 ay

OnePlus 6'ya Android 9 geldi | Kurduk, inceledik

7 ay

Huawei Y9 (2019) resmi olarak duyuruldu

7 ay

Spotify, aile üyeliği için adres istemeye başladı

7 ay

Bang & Olufsen’den Line temalı kablosuz hoparlör

7 ay

Sürücüsüz araçlara yönelik ARM Cortex-A76AE işlemcisi duyuruldu

7 ay

Tasarımı çok ilginç ancak RTX 2080 ekran kartı var

7 ay

Hem kablosuz hoparlör hem plak çalar Duo ile tanışın

7 ay

Honda CR-V Hybrid tanıtıldı!

7 ay

Intel 14nm sürecine 1 milyar dolar yatırım yapıyor, mobil tarafta gecikme var

7 ay

GÖRÜNTÜLENEN Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi

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Netflix'in Türk süper kahraman dizisi ertelendi

7 ay

Yapay zekadan faydalanan güvenlik kamerası silahı tespit edebiliyor

7 ay

Sıra dışı hava fotoğrafları

7 ay

Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite

7 ay

Kendi insansız hava araçlarını üretip kıyasıya yarıştılar

7 ay

Huawei Enjoy 9 Plus sızdırıldı

7 ay

Intel 1.5 TB kapasiteli Optane 905P’yi duyurdu

7 ay

Dört arka kameralı Lenovo S5 Pro geliyor

7 ay

Microsoft, Windows 10 için Robot İşletim Sistemi'ni duyurdu

7 ay

Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir

7 ay

Huawei Mate 20 Pro bu kez toplu taşımada görüntülendi

7 ay

Samsung reklam amaçlı ücretsiz Galaxy S9 dağıttı

7 ay

iPhone Xs ve Xs Max modellerinde şarj problemi ortaya çıktı

7 ay

Kingston’dan konsol ve masaüstüne yeni SSD serisi

7 ay

Grup FaceTime özelliği macOS 10.14.1 sürümünde geri döndü

7 ay

GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel''

7 ay

Best Buy, Google'ın yeni nesil Chromecast'ini daha piyasaya sürülmeden yanlışlıkla sattı

7 ay

Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED

7 ay

May Mobilty'nin otonom servis araçları ABD'de yayılıyor

7 ay

Google, Safari'de varsayılan arama motoru olabilmek için milyarlarca dolar ödüyor

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