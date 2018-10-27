Hulusi Akar, S-400'lerin kurulumu için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin kurulumu için tarih verdi. S-400'lerin kurulum çalışmalarına 2019 yılının Ekim ayında başlanacağını açıklayan Akar, seçilecek personelin Rusya’ya eğitime gönderileceğini belirtti. Bununla birlikte sistemin kurulacağı yerlere ilişkin çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yoğun şekilde hava ve füze tehditlerine karşı değerlendirme yaptığını kaydeden Akar, "S-400’ler NATO sisteminden tamamen ayrı ve bağımsız kullanılacak. ABD’nin veya NATO’nun endişelerini yersiz buluyoruz. Burada hiçbir şekilde ABD veya NATO sistemlerine tacizin olmasına, herhangi bir rahatsızlık verilmesine de müsaade etmeyiz. Bu bir tercih meselesi değil bu bir zorunluluktu" dedi.

F-35'lerin teslimatıyla ilgili sorun yok

F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin de görüş bildiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teslimatların geçici olarak durdurulmasının söz konusu olmadığını belirterek Haziran ayında iki F-35'in Türkiye'ye teslim edildiğini söyledi. Bu arada 4 pilotumuzun ABD'ye intikal edip eğitimlerine başladıklarını ifade eden Akar, ayrıca sayıları 50’ye varan astsubayımızın da orada uzunca süredir bakım kurslarını sürdürdüklerini vurguladı.