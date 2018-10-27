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Hulusi Akar, S-400'lerin kurulumu için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin kurulumuna 2019 yılının Ekim ayında başlanacağını açıkladı. Akar ayrıca F-35'lerin teslimatıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirtti.
6 ay
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin kurulumu için tarih verdi. S-400'lerin kurulum çalışmalarına 2019 yılının Ekim ayında başlanacağını açıklayan Akar,  seçilecek personelin Rusya’ya eğitime gönderileceğini belirtti. Bununla birlikte sistemin kurulacağı yerlere ilişkin çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yoğun şekilde hava ve füze tehditlerine karşı değerlendirme yaptığını kaydeden Akar, "S-400’ler NATO sisteminden tamamen ayrı ve bağımsız kullanılacak. ABD’nin veya NATO’nun endişelerini yersiz buluyoruz. Burada hiçbir şekilde ABD veya NATO sistemlerine tacizin olmasına, herhangi bir rahatsızlık verilmesine de müsaade etmeyiz. Bu bir tercih meselesi değil bu bir zorunluluktu" dedi.

F-35'lerin teslimatıyla ilgili sorun yok

F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin de görüş bildiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teslimatların geçici olarak durdurulmasının söz konusu olmadığını belirterek Haziran ayında iki F-35'in Türkiye'ye teslim edildiğini söyledi. Bu arada 4 pilotumuzun ABD'ye intikal edip eğitimlerine başladıklarını ifade eden Akar, ayrıca sayıları 50’ye varan astsubayımızın da orada uzunca süredir bakım kurslarını sürdürdüklerini vurguladı.

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fhrstw 6 ay en beğenilen dr20mouse
o işler o kadar kolay değil yaptırmazlar demiyorum yapılsa bile o uçakların taşıdığı mühimmat bomba vs vs hepsi lockeed martin şirketinin yani f16 f35 lerin uyumlu ekipmanları misal iPhone telefonunuz var lightning uyumlu bir sürü aksesuarınız var bir anda androide geçince type c uyumlu olmayan bütün bunların hepsinin bir anda çöp olmasına benzer yani yapılır ama bizde o para yok işte hatta hiç para yok para bitti maalesef.
o işler o kadar kolay değil yaptırmazlar demiyorum yapılsa bile o uçakların taşıdığı mühimmat bomba vs vs hepsi lockeed martin şirketinin yani f16 f35 lerin uy...
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dr20mouse 6 ay
Adam haklı abd veya avrupa hava savunma sistemi satmadılar. Işleri gelince teröristlere beleş silah veriyorlar. Ben destekliyorum uçak satmazlarsa rusyadan uçakda alsınlar. Bu en çok israilin işine gelmiyor zaten.
Adam haklı abd veya avrupa hava savunma sistemi satmadılar. Işleri gelince teröristlere beleş silah veriyorlar. Ben destekliyorum uçak satmazlarsa rusyadan uç...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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stalker(1979) 6 ay
Ohoooooooooo ölme eşşeğim ölme 1 yıl var daha.
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Seyrim 6 ay
Amerika kıskanmıştır şimdi..
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Xit 6 ay
hani putin 2019 un ilk çeğreği demişti ya ne oldu?
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tostumm 6 ay
TF-2000'de hangi sistem kullanılacak acaba merak ediyorum, hava savunmasında rus sistemleriyle gideceksek gemilerimiz için S-300FM düşünülebilir, Ruslar ihracat versiyonunu satabilir.
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Eski Açık Sarı Desene 6 ay tostumm
TF-2000'lerin güdümlü mermileri ve a/k radarları hep milli olacak, o zaman işin bir esprisi kalmıyor. Bölgedeki en büyük balistik füze tehdidi bizim için Rusya. Afrika kıtasına kadar menzile sahip güdümlü mermileri var o yüzden ana tehdidimiz zaten Rus güdümlü mermileri, onun için S-300FM'lerin kullanılması gibi bir durum olamaz. İkinci tehditte her ne kadar donanması bizimkine kıyasla çok daha güçsüz olsa da Yunanistan, Yunanlıların da hangi tür güdümlü mermileri kullandıkları malum.
Bu yüzden radarlar, a/k sistemleri ve güdümlü mermiler milli olmadıktan sonra işin bir esprisi kalmıyor.
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interwap 6 ay
İş nerelerden nerelere geldi. İlk olarak teknoloji transferi ile hava savunma sistemi alımı yapılacaktı. Amerika ve Çin arasında Çin tercih edildi. Amerika teknoloji transferiyle ilgilenmedi. Çin ise hem aşırı ucuz hemde teknoloji transferine sıcak bakıyordu. Çin ile anlaşıldı. Ancak Türkiye sonradan vazgeçti. Sebep batılıların karşı çıkması. Sonrasında işler Rusya'ya kadar vardı. Acaba şimdi batılıların karşı çıkmasının getirisi götürüsü ne olacak.
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stalker(1979) 6 ay
Ohoooooooooo ölme eşşeğim ölme 1 yıl var daha.
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Ekrem71.5 6 ay stalker(1979)
eşşeğinin ölmemesi için geliyor zaten :D
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Ekrem71.5 6 ay
Germanya bizi QısQanıyoreeee....
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dr20mouse 6 ay
Adam haklı abd veya avrupa hava savunma sistemi satmadılar. Işleri gelince teröristlere beleş silah veriyorlar. Ben destekliyorum uçak satmazlarsa rusyadan uçakda alsınlar. Bu en çok israilin işine gelmiyor zaten.
1 Yanıt Yanıtla +7
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fhrstw 6 ay dr20mouse
o işler o kadar kolay değil yaptırmazlar demiyorum yapılsa bile o uçakların taşıdığı mühimmat bomba vs vs hepsi lockeed martin şirketinin yani f16 f35 lerin uyumlu ekipmanları misal iPhone telefonunuz var lightning uyumlu bir sürü aksesuarınız var bir anda androide geçince type c uyumlu olmayan bütün bunların hepsinin bir anda çöp olmasına benzer yani yapılır ama bizde o para yok işte hatta hiç para yok para bitti maalesef.
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