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    2024'te en fazla ihracat yapan yerli savunma ve havacılık firmaları açıklandı

    SSB Başkanı Haluk Görgün, 2024'ün ihracat şampiyonlarını duyurdu. Listede ilk sırada Baykar yer alırken ardından TUSAŞ ve ASFAT takip etti.                          
    2024'te en çok ihracat yapan yerli savunma ve havacılık firmaları Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2024’ün en çok ihracat yapan savunma ve havacılık şirketlerini açıkladı. İlk sırada Baykar yer aldı. 2024 yılında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı rekor kırarak 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç edildi.

    2024’ün savunma ve havacılık sektörünün ihracat şampiyonu Baykar olarak açıklandı. 2023’te 1 milyar 766 milyon dolar ihracat yapan Baykar, 2024’te 1 milyar 831 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

    Baykar’ı 750 milyon dolar ile TUSAŞ Havacılık ve 644 milyon dolar ile ASFAT takip etti. ASELSAN ise 217 milyon dolar ihracat ile 7’nci sırada yer aldı.

    2024'te en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık şirketleri

    1. Baykar: 1 milyar 831 milyon dolar
    2. TUSAŞ Havacılık: 750 milyon dolar
    3. ASFAT: 644 milyon dolar
    4. MKE: 610 milyon dolar
    5. ARCA Savunma: 600 milyon dolar
    6. TUSAŞ Motor: 390 milyon dolar
    7. ASELSAN: 217 milyon dolar
    8. Otokar: 193 milyon dolar
    9. Roketsan: 179 milyon dolar
    10. Samsun Yurt Savunma: 166 milyon dolar

    2025 hızlı başladı

    Türkiye, 2025’e rekor ihracat ile başladı. 2025’in Ocak ayında, 2024 Ocak ayına kıyasla yüzde 16 artışla 383 milyon dolarlık ihracat elde edildi.

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