2024'te en fazla ihracat yapan yerli savunma ve havacılık firmaları açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2024’ün en çok ihracat yapan savunma ve havacılık şirketlerini açıkladı. İlk sırada Baykar yer aldı. 2024 yılında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı rekor kırarak 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç edildi.

2024’ün savunma ve havacılık sektörünün ihracat şampiyonu Baykar olarak açıklandı. 2023’te 1 milyar 766 milyon dolar ihracat yapan Baykar, 2024’te 1 milyar 831 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Roketsan Tayfun füzesinin üçüncü test atışı başarıyla gerçekleşti 16 sa. önce eklendi

Baykar’ı 750 milyon dolar ile TUSAŞ Havacılık ve 644 milyon dolar ile ASFAT takip etti. ASELSAN ise 217 milyon dolar ihracat ile 7’nci sırada yer aldı.

2024'te en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık şirketleri

Baykar: 1 milyar 831 milyon dolar TUSAŞ Havacılık: 750 milyon dolar ASFAT: 644 milyon dolar MKE: 610 milyon dolar ARCA Savunma: 600 milyon dolar TUSAŞ Motor: 390 milyon dolar ASELSAN: 217 milyon dolar Otokar: 193 milyon dolar Roketsan: 179 milyon dolar Samsun Yurt Savunma: 166 milyon dolar

2025 hızlı başladı

Türkiye, 2025’e rekor ihracat ile başladı. 2025’in Ocak ayında, 2024 Ocak ayına kıyasla yüzde 16 artışla 383 milyon dolarlık ihracat elde edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

2024'te en çok ihracat yapan yerli savunma ve havacılık firmaları