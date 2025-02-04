2024'te en fazla ihracat yapan yerli savunma ve havacılık firmaları açıklandı

2024’ün savunma ve havacılık sektörünün ihracat şampiyonu Baykar olarak açıklandı. 2023’te 1 milyar 766 milyon dolar ihracat yapan Baykar, 2024’te 1 milyar 831 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Baykar’ı 750 milyon dolar ile TUSAŞ Havacılık ve 644 milyon dolar ile ASFAT takip etti. ASELSAN ise 217 milyon dolar ihracat ile 7’nci sırada yer aldı.
2024'te en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık şirketleri
- Baykar: 1 milyar 831 milyon dolar
- TUSAŞ Havacılık: 750 milyon dolar
- ASFAT: 644 milyon dolar
- MKE: 610 milyon dolar
- ARCA Savunma: 600 milyon dolar
- TUSAŞ Motor: 390 milyon dolar
- ASELSAN: 217 milyon dolar
- Otokar: 193 milyon dolar
- Roketsan: 179 milyon dolar
- Samsun Yurt Savunma: 166 milyon dolar
2025 hızlı başladı
Türkiye, 2025’e rekor ihracat ile başladı. 2025’in Ocak ayında, 2024 Ocak ayına kıyasla yüzde 16 artışla 383 milyon dolarlık ihracat elde edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P