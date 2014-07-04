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Huzurlarınızda 2015 model yeni nesil Volkswagen Passat

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
24,2b
1
2002
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huzurlarınızda 2015 model yeni nesil Volkswagen Passat
Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil Passat modelini görücüye çkarttı. 8. nesil Passat, iç ve dış tasarımında yapılan değişikliklere bağlı olarak hem daha agresif hem de daha olgun görünen bir profil ortaya koyuyor. Önden bakıldığında güncel Passat CC modelini hatırlatan, arkadan bakıldığında ise Phaeton çizgilerini akıllara getiren otomobil, MQB platformunun esnetilmiş özel bir versiyonu üzerinde şekilleniyor. Bu sayede sıkı bir forma girerek önceki modele göre 85Kg zayıflayan araç, eklenen yeni motor seçenekleriyle de hayli ses getirecek gibi görünüyor. Yapılan geliştirmelere bağlı olarak yakıt tüketiminin %20'ye aran oranda düşürüldüğü 2015 Passat, model tarihinde ilk defa plug-in hyrbid seçeneği ile de satın alınabilecek. 1.4 Litre hacminde 154 beygirlik TSI motor ve 107 beygirlik elektrik motorundan oluşan motor paketi, Golf GTE'den alınmış. Yeni Passat bu motor sayesinde sadece elektrik ile yaklaşık 50Km gidebiliyor. 
Yeni Passat için bir diğer önemli motor seçeneği ise 237 beygir gücündeki yeni 2.0 TDI BiTurbo oldu. 500nm tork sağlayan bu motor, Passat için sunulacak en güçlü dizel seçeneği olacak. Mevcut model ile kıyaslandığında, ekstra 62 beygir ve 120nm tork ile performans anlamında daha fazlasını sunan bu seçenek, yakıt ekonomisi ve performansı bir arada arzulayan sürücülerin gözdesi olabilir. Tabi unutulmaması gereken önemli bir diğer detay ise bu motor seçeneğinin sadece DSG şanzıman ve 4MOTION 4 tekerlekten çekiş sistemi ile alınabileceği. Yeni modelde motor seviyesinde sunulan bir diğer detay ise, tüm seçeneklerde dur/kalk sisteminin standart olarak sunulacak olması. Şu anki modele göre 2mm daha kısa olan 2015 Passat, yolcularına daha fazla iç hacim sunuyor. Kısatılan ön ve arka saçaklar sayesinde yolcu kompartımanında 33mm'lik kazanım sağlanan araç, konfor seviyesini arttıracak daha fazla diz mesafesini de beraberinde getiriyor. Bagaj hacmi de 21litre artış ile 586 litreye yükseltilen otomobil, eğer station versiyonu tercih edilirse 47 litrelik kazanım ile 650 litre bagaj hacmi veriyor olacak.
Yeni Passat, şu anki modelden 14mm daha alçak ve 12mm daha geniş. Ön tarafta LED ışıklar ve modelin yeni kimliğini yansıtan üç barlı krom ızgranın ön plana çıktığını görüyoruz. Aracın iç kısmına baktığımız zaman ise klasik Volkswagen çizgilerinin yeni nesil teknolojiler ile harmanladığına tanık oluyor. Daha önce Audi TT'de gördüğümüz tamamiyle dijital gösterge ekranı, sürücüsüne çok daha görsel bir arayüz çerçevesinde, daha veri sağlayabiliyor. Active Display Information adı verilen bu ekranda bilgi-eğlence ekranındaymış gibi navigasyon takibi de yapılabiliyor ki bu, sürücünün dikkatini yoldan almadan daha yüksek konsantrasyon ile harita bilgisi elde etmesini sağlıyor. Temel sürüş dinamiklerini sürücünün görebileceği şekilde ön cama taşıyan HUD teknolojisi, Trafik Yardımcısı ve Acil Fren Sistemi gibi güvenlik teknolojileriyle donatılan 2015 Passat'a ait fiyat ve diğer detayların Paris Otomobil Fuarı'nda anons edilmesi bekleniyor. 

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AvriL 5 yıl en beğenilen
Kutu açılımı ve inceleme bekleriz
12 Yanıt Yanıtla +249
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TheDC 5 yıl
O değilde arabalar gereğinden fazla pahalı olmaya başladı sanki.
2 Yanıt Yanıtla +153
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meego 5 yıl
d sınıfı bir araça kalkar 120.000TL isterler.
Yok arkadaş volkswagene o parayı vermem.
2 Yanıt Yanıtla +94
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28 Avatar Avatar Avatar
Otomobilgini 3 yıl
Passat 1.4 tsi manuel trendline liste fiyatı 82.800 ₺.
Bu fiyattan ne kadar indirim yapıyorlar ?
Yada indirim yapıyorlar mı ?
Ona göre pazarlık yapmayı düşünüyorum.
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16PASSAT13 3 yıl
Herkese slm. bende Temmuz 2015 te 1.4 tsi trend manuel vites harvert mavisi Passat aldım. aracım şu anda 5000 km de. bir önceki aracım 1.6 avensis idi ve hiç memnun değildim çok hantal ve şehir içi 11 lt uzun yolda 7 lt yakıyordu. Passata bindiğimde aradaki malzeme kalitesi konfor farkını hemen hissettim. Şuana kadar Bursa şehir içi yakıt ortalamam 7 litre, arasıra İstanbula gidip geliyorum araçta iki yetişkin 3 çocuk ve ortalama yakıtım 5,2 lt gösteriyor. gayet memnunum. Passatı herkese tavsiye ediyorum. eğer istanbul gibi trafiği yoğun olan bir yerde değilseniz 14 bin tl dsg farkı boşuna vermeyin autholder sistemi mukemmel. ayrıca tsi motor düşük devirde yüksek tork verdiği için az yakıyor. tdi motor için asla 18 bin tl fark verilmez. bunlar benim şahsi fikirlerim.
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DH Misafiri 3 yıl
Uçan teneke Ümraniye rekordan sıfır Passat aldım sinop a gittim solkapının üstündeki çıtanın uçtuğunu fark ettim kapı otomatikleri çalışmıyor sonra bakım için rekora getirdim değiştirmediler almayın kardeşim bu araçtan
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badibadix 3 yıl
bende b8 1.4 tsi comfortline dsg aracımı pazartesi alacağım.
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Dr. Ferhat 3 yıl
Bugun amerikan 2016 versiyonunu gordum. Galiba kasa degisiyor...
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DH Misafiri 3 yıl
Merabalar arkdaslar bur sorum olucak 2012 model triptonkk 1.4 tsi passatim var.yokuslarda araci birakirken el freni cekilip mi park konumuna alinmali yoksa direk park a alip mi stop edilmeli sanzimana zarar verir die dusunuorum ama zaten direk yokusta parka alinca sanzimandan ses gelio gibi.birde elektronik el freni kisin yapisirmi tesekkurler
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Matthew Murdock 3 yıl DH Misafiri
Hocam boşa alıp el frenini çekin, sonra parka alın.
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DH Misafiri 3 yıl
LÜTFEN ALMADAN TEKRAR DÜŞÜNÜN DERİM PAYLAŞALIM HERKES BİLSİN GÖRSÜN benim için olmadı 2013 model passat 2 defa icine su aldı bundan dolayıda dedim deyişim kokudan dolayı 2015 model haylan aldım ama gene beni buldu sorunlar ama birtürlüde giderilemiyor arac defalarca avek otoya bırakıldı 3 4 gün kaldı her seferinde ama sorunu çözemiyolar bulamıyolar o nedenlede kesinlekle iyi düşünün almadan önce ben onca sıfır araclar aldım ama doguş oto daki yaşadıgımın hiç birini yaşamadım cüngü sattıkları malın arkasında deyil doguş oto ama sadece rabbime havale ediyom o işini bilir !!!!
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reallist55 3 yıl DH Misafiri
Bende çekmeye başladım
Sıfır aldığım araç inanılmaz bi yol sesi alıyo içeri
Servise gittim lastikden dediler
Doğuş lastikleri değişmiyor kabul etmiyor
Haram zıkkım olsun verdiğim paralar
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reallist55 3 yıl
Arkadaşlar 2015 model passat 1.4TSI DSG BMT TRENDLINE almış bulunuyorum. Araç sıfır km. İstanbuldaki tüm bayileri aradım tek bi tane buldum. Tungester gri renk bluetoot paketli. Doğuş merkezi aradım Türkiye stoklarının tükendiğini söyledi.
Velhasıl voswagen bi kere daha beni pişman etmedi. Umarım sıkıntısız bineriz
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airport34 3 yıl reallist55
reallist55

Arkadaşlar 2015 model passat 1.4TSI DSG BMT TRENDLINE almış bulunuyorum. Araç sıfır km. İstanbuldaki tüm bayileri aradım tek bi tane buldum. Tungester gri renk bluetoot paketli. Doğuş merkezi aradım Türkiye stoklarının tükendiğini söyledi.
Velhasıl voswagen bi kere daha beni pişman etmedi. Umarım sıkıntısız bineriz

hayırlı olsun kazasız belasız sürüşler dilerim.
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Laji 3 yıl

reallist55
Arkadaşlar 2015 model passat 1.4TSI DSG BMT TRENDLINE almış bulunuyorum. Araç sıfır km. İstanbuldaki tüm bayileri aradım tek bi tane buldum. Tungester gri renk bluetoot paketli. Doğuş merkezi aradım Türkiye stoklarının tükendiğini söyledi.
Velhasıl voswagen bi kere daha beni pişman etmedi. Umarım sıkıntısız bineriz

Allah kaza bela göstermesin güle güle binin
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Laji 3 yıl

reallist55
Arkadaşlar 2015 model passat 1.4TSI DSG BMT TRENDLINE almış bulunuyorum. Araç sıfır km. İstanbuldaki tüm bayileri aradım tek bi tane buldum. Tungester gri renk bluetoot paketli. Doğuş merkezi aradım Türkiye stoklarının tükendiğini söyledi.
Velhasıl voswagen bi kere daha beni pişman etmedi. Umarım sıkıntısız bineriz

Allah kaza bela göstermesin güle güle binin
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c3206 3 yıl
Woswos prestiji artık ayaklar altında yalancı woswos
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timmydncn 3 yıl
Bunu b8 passat sahibi biri olarak yaziyorum. Eger vw ile mercedesi bmw yi ayni kefeye koyarsak carpiliriz etmeyin eylemeyin passat cok guzel bir arac ancak bir 3 serisi yada c serisi degil. Maddi durumum passata yettigi icin passat aldim eger onlara yetseydi passat benim icin bir alternatif bile olmazdi.
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GialloRosso_ultrAs 3 yıl timmydncn
timmydncn

Bunu b8 passat sahibi biri olarak yaziyorum. Eger vw ile mercedesi bmw yi ayni kefeye koyarsak carpiliriz etmeyin eylemeyin passat cok guzel bir arac ancak bir 3 serisi yada c serisi degil. Maddi durumum passata yettigi icin passat aldim eger onlara yetseydi passat benim icin bir alternatif bile olmazdi.

3 serisinden çok daha konforlu bence passat
passatımı satıp BMW 320D aldım...konforda ve ses izolasyonunda farklar var..
5 serisi desen itirazım yok

BENCE
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SıradanÇinkoKarbonPil 3 yıl
Neden bu arabanın konusu aylardir konu dışında gozukuyor
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SnypeR 3 yıl
Ocak - Şubat ayında yeni zam olacak mı merak ediyorum. Bayilere sorunca hemen ötv artışı bekliyoruz diyorlar, kampanya da sona erecek ve toplamda ortalama olarak fiyatlar %10 artacak diyor ama sanki alıcıyı acele ettirmeye yönelik bir pazarlama taktiği gibi geldi bana.
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