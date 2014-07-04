Huzurlarınızda 2015 model yeni nesil Volkswagen Passat

Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil Passat modelini görücüye çkarttı. 8. nesil Passat, iç ve dış tasarımında yapılan değişikliklere bağlı olarak hem daha agresif hem de daha olgun görünen bir profil ortaya koyuyor. Önden bakıldığında güncel Passat CC modelini hatırlatan, arkadan bakıldığında ise Phaeton çizgilerini akıllara getiren otomobil, MQB platformunun esnetilmiş özel bir versiyonu üzerinde şekilleniyor. Bu sayede sıkı bir forma girerek önceki modele göre 85Kg zayıflayan araç, eklenen yeni motor seçenekleriyle de hayli ses getirecek gibi görünüyor. Yapılan geliştirmelere bağlı olarak yakıt tüketiminin %20'ye aran oranda düşürüldüğü 2015 Passat, model tarihinde ilk defa plug-in hyrbid seçeneği ile de satın alınabilecek. 1.4 Litre hacminde 154 beygirlik TSI motor ve 107 beygirlik elektrik motorundan oluşan motor paketi, Golf GTE'den alınmış. Yeni Passat bu motor sayesinde sadece elektrik ile yaklaşık 50Km gidebiliyor.

Yeni Passat için bir diğer önemli motor seçeneği ise 237 beygir gücündeki yeni 2.0 TDI BiTurbo oldu. 500nm tork sağlayan bu motor, Passat için sunulacak en güçlü dizel seçeneği olacak. Mevcut model ile kıyaslandığında, ekstra 62 beygir ve 120nm tork ile performans anlamında daha fazlasını sunan bu seçenek, yakıt ekonomisi ve performansı bir arada arzulayan sürücülerin gözdesi olabilir. Tabi unutulmaması gereken önemli bir diğer detay ise bu motor seçeneğinin sadece DSG şanzıman ve 4MOTION 4 tekerlekten çekiş sistemi ile alınabileceği. Yeni modelde motor seviyesinde sunulan bir diğer detay ise, tüm seçeneklerde dur/kalk sisteminin standart olarak sunulacak olması. Şu anki modele göre 2mm daha kısa olan 2015 Passat, yolcularına daha fazla iç hacim sunuyor. Kısatılan ön ve arka saçaklar sayesinde yolcu kompartımanında 33mm'lik kazanım sağlanan araç, konfor seviyesini arttıracak daha fazla diz mesafesini de beraberinde getiriyor. Bagaj hacmi de 21litre artış ile 586 litreye yükseltilen otomobil, eğer station versiyonu tercih edilirse 47 litrelik kazanım ile 650 litre bagaj hacmi veriyor olacak.

Yeni Passat, şu anki modelden 14mm daha alçak ve 12mm daha geniş. Ön tarafta LED ışıklar ve modelin yeni kimliğini yansıtan üç barlı krom ızgranın ön plana çıktığını görüyoruz. Aracın iç kısmına baktığımız zaman ise klasik Volkswagen çizgilerinin yeni nesil teknolojiler ile harmanladığına tanık oluyor. Daha önce Audi TT'de gördüğümüz tamamiyle dijital gösterge ekranı, sürücüsüne çok daha görsel bir arayüz çerçevesinde, daha veri sağlayabiliyor. Active Display Information adı verilen bu ekranda bilgi-eğlence ekranındaymış gibi navigasyon takibi de yapılabiliyor ki bu, sürücünün dikkatini yoldan almadan daha yüksek konsantrasyon ile harita bilgisi elde etmesini sağlıyor. Temel sürüş dinamiklerini sürücünün görebileceği şekilde ön cama taşıyan HUD teknolojisi, Trafik Yardımcısı ve Acil Fren Sistemi gibi güvenlik teknolojileriyle donatılan 2015 Passat'a ait fiyat ve diğer detayların Paris Otomobil Fuarı'nda anons edilmesi bekleniyor.