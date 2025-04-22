Volkswagen'den "mini-Passat" lakaplı yeni bütçe dostu sedan

Volkswagen, Çin pazarına yönelik yeni bir ekonomik sedan modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, SAIC-Volkswagen ortak girişimiyle geliştirdiği Lavida Pro'yu çok yakında tanıtacak. Daha şimdiden "mini-Passat" lakabını kapan otomobilin fotoğrafları ve teknik detayları Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) veritabanında ortaya çıtkı.
Lavida Pro, aslında SAIC-Volkswagen tarafından üretilen Lavida ailesinin ikinci nesli. Markanın MQB platformunu temel alıyor. Otomobil, önceki Lavida neslinin gövde yapısını korusa da dış görünümde köklü değişiklikler söz konusu. Tüm gövde panelleri ve aydınlatma grubu baştan aşağı yenilenmiş. Mini-Passat benzetmesi ise, Volkswagen'in ikonik Passat modeline olan benzerliğinden kaynaklanıyor.
Teknik özelliklere göz attığımızda, şirketin bu yeni modelde de geleneksel motor seçeneklerine sadık kaldığını görüyoruz. Baz versiyonda 110 beygir güç ve 141 Nm tork üreten 1.5 litrelik atmosferik motor yer alıyor. Bu ünite 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Daha sportif bir sürüş deneyimi arayanlar için ise yine 1.5 litrelik ama bu kez turbo beslemeli EA211 Evo II motor var. 160 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu ünitede şanzıman olarak 7 ileri çift kavramalı DSG tercih edilmiş.
Ne zaman çıkacak?
Yeni Lavida Pro'nun aks mesafesi selefiyle aynı (2688 mm), ancak yenilenen gövde tasarımı sayesinde aracın toplam uzunluğu 4 santimetre artarak 4720 mm'ye ulaşmış. Çin pazarında halihazırda 2022 Volkswagen Lavida ve daha kompakt bir versiyon olan Lavida XR satışta bulunuyor. Yeni Lavida Pro mevcut Lavida modelinin yerini alacak. Volkswagen aracı 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Çinli tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.
Ancak tanıtım için bekleyiş kısa sürebilir. Zira modelin önümüzdeki günlerde Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılabileceği konuşuluyor. Volkswagen'in fuardaki tek yeniliği Lavida Pro olmayabilir. Aynı zamanda, Lavida Pro'dan biraz daha büyük boyutlara sahip olan Lamando liftback modelinin de fuarda boy göstermesi bekleniyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP