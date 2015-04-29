Huzurlarınızda Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı: Edge

Microsoft, uzun zamandır bilgileri gelen ve şimdiye kadar Project Spartan olarak adlandırdığı yeni nesil internet tarayıcısını bugün başlayan Build 2015 geliştirici konferansı kapsamında resmi olarak görücüye çıkarttı.

Microsoft "Edge" isimlendirmesiyle karşımıza çıkan yeni nesil tarayıcı, yıllardır hayatımızda büyük yer kaplayan Internet Explorer'ın yerini alıyor. Kurumsal müşteriler ve farklı uyum sorunları nedeniyle emektar Internet Explorer'a Windows 10 içerisinde yer vermeye devam edecek olan ancak önceliği Edge üzerinde toplayan yazılım devi, aşağıda yer alan tanıtım videosunda da gösterdiği üzere oldukça modern bir alternatif ile karşımızda.

İnternet tarayıcısı dünyasının en yeni üyesi Edge, beyaz ağırlıklı sade arayüzüyle dikkatleri üzerine çekiyor ve gelişmiş bir dijital asistan Cortana entegrasyonuyla geliyor. Bu entegrasyon ile sayfa içi aramayı kolaylaştıran tarayıcı, ayrıca açık sekmeler üzerine gelindiği zaman sayfanın ufak bir önizlemesini sunuyor ve sayfa üzerinde farklı amaçlar için notlar alınmasına / çizimler yapılmasına imkan tanıyor. Çok önemli bir özellik olarak geliştiricilerin hali hazırda Google Chrome ile Firefox için hazırladıkları eklentiler port edilerek Edge üzerinde açılabiliyor ve bu işlem için sadece ufak değişiklikler yeterli oluyor.

Microsoft'un yeni nesil tarayıcısı Edge, aynı zamanda direk olarak adres çubuğu üzerinden hava durumu ya da borsa gibi farklı bilgileri de sağlayabilecek ve daha sonra okumak üzere listeler oluşturabilecek. EdgeHTML adı verilen yeni işleme motoruyla yüksek bir akıcılık ve performans vaat eden tarayıcı, basit kullanım yapısıyla da herkese hitap edecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Windows 10'un varsayılan tarayıcısı olarak gelecek olan Edge için hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Microsoft Edge'nin Internet Explorer'a oldukça benzeyen yeni nesil logosu

http://thenextweb.com/insider/2015/04/29/projects-spartan-name-is-finally-revealed-microsoft-edge/