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Huzurlarınızda Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı: Edge

4 yıl
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64
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Huzurlarınızda Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı: Edge
 
Microsoft, uzun zamandır bilgileri gelen ve şimdiye kadar Project Spartan olarak adlandırdığı yeni nesil internet tarayıcısını bugün başlayan Build 2015 geliştirici konferansı kapsamında resmi olarak görücüye çıkarttı.
Microsoft "Edge" isimlendirmesiyle karşımıza çıkan yeni nesil tarayıcı, yıllardır hayatımızda büyük yer kaplayan Internet Explorer'ın yerini alıyor. Kurumsal müşteriler ve farklı uyum sorunları nedeniyle emektar Internet Explorer'a Windows 10 içerisinde yer vermeye devam edecek olan ancak önceliği Edge üzerinde toplayan yazılım devi, aşağıda yer alan tanıtım videosunda da gösterdiği üzere oldukça modern bir alternatif ile karşımızda.
İnternet tarayıcısı dünyasının en yeni üyesi Edge, beyaz ağırlıklı sade arayüzüyle dikkatleri üzerine çekiyor ve gelişmiş bir dijital asistan Cortana entegrasyonuyla geliyor. Bu entegrasyon ile sayfa içi aramayı kolaylaştıran tarayıcı, ayrıca açık sekmeler üzerine gelindiği zaman sayfanın ufak bir önizlemesini sunuyor ve sayfa üzerinde farklı amaçlar için notlar alınmasına / çizimler yapılmasına imkan tanıyor. Çok önemli bir özellik olarak geliştiricilerin hali hazırda Google Chrome ile Firefox için hazırladıkları eklentiler port edilerek Edge üzerinde açılabiliyor ve bu işlem için sadece ufak değişiklikler yeterli oluyor.
Microsoft'un yeni nesil tarayıcısı Edge, aynı zamanda direk olarak adres çubuğu üzerinden hava durumu ya da borsa gibi farklı bilgileri de sağlayabilecek ve daha sonra okumak üzere listeler oluşturabilecek. EdgeHTML adı verilen yeni işleme motoruyla yüksek bir akıcılık ve performans vaat eden tarayıcı, basit kullanım yapısıyla da herkese hitap edecek.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Windows 10'un varsayılan tarayıcısı olarak gelecek olan Edge için hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
Huzurlarınızda Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı: Edge
 
Microsoft Edge'nin Internet Explorer'a oldukça benzeyen yeni nesil logosu

http://thenextweb.com/insider/2015/04/29/projects-spartan-name-is-finally-revealed-microsoft-edge/ Yorum Yaz
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MoonRider 4 yıl en beğenilen
Şu youtube videolarını alıp kafanıza göre embed etmeyin. Sesi yapıyorsunuz 100% sonra kontrolleri kapatıyorsunuz üstüne. Video zaten kaynak sitede var. Ee zaten youtubeda da var. Neyin kafasını yaşayıp kulağımızı sağır ediyorsunuz. Koyun düzgün şekilde kısıtlamadan
Şu youtube videolarını alıp kafanıza göre embed etmeyin. Sesi yapıyorsunuz 100% sonra kontrolleri kapatıyorsunuz üstüne. Video zaten kaynak sitede var. Ee zaten...
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medcezir10 4 yıl
Bu kadar köklü değişim yapılıyor ama logo nerdeyse aynı Internet Explorer'dan ne kadar kişinin nefret ettiğini bilmiyorlar galiba
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infom@n 4 yıl medcezir10
medcezir10

Bu kadar köklü değişim yapılıyor ama logo nerdeyse aynı Internet Explorer'dan ne kadar kişinin nefret ettiğini bilmiyorlar galiba

Herkes sizin gibi Windows 10'u icat etmiyor. Çoğu insan E butonunu internet diye biliyor.

Logoyu benzer yapmak için benzer isim seçilmiş
E dge
E xplorer


Çıksada şu veri toplayıcı Google'ın Chrome'undan kurtulsak.
medcezir10Bu kadar köklü değişim yapılıyor ama logo nerdeyse aynı Internet Explorer'dan ne kadar kişinin nefret ettiğini bilmiyorlar gal...
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DH Misafiri 3 yıl
Bence çok güzel çok hızlı ne chrome ne mozilla nede opera
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DH Misafiri 3 yıl
Maxthon da iyi bir tarayıcı denenmesi lazım
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wox 4 yıl
bu sefer olmuş eğer bu videodaki gibi ise süper valla.ram kullanımıda minimum düzeyde olursa çok çok iyi olur ve chrome u çöpe atariz.
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underlater 4 yıl
HTML 2.0'dan bahsedilmemiş. İnternet sayfalarının daha hızlı açılmaasını sağlayan geleceğin standardı bu teknoloji chrome'da çoktan beri var.
Adres çubuğuna chrome://flags yazın spdy'i arayın etkinleştirin. Şimdiden HtmL 2.0 aktif olsun. Destekleyen serverlarda örneğin google'ın sunucularında bu teknoloji sayesinde sayfalar çok daha hızlı açılıyor. Herkes 5G den bahsederken isim olarak Edge yi kullanan Microsoft ta bu seçenek aktif edilebiliyor mu?
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Fenomenon 4 yıl
infom@n
medcezir10 Bu kadar köklü değişim yapılıyor ama logo nerdeyse aynı Internet Explorerdan ne kadar kişinin nefret ettiğini bilmiyorlar galiba
Herkes sizin gibi Windows 10u icat etmiyor. Çoğu insan E butonunu internet diye biliyor. Logoyu benzer yapmak için benzer isim seçilmiş E dge E xplorer Çıksada şu veri toplayıcı Googleın Chromeundan kurtulsak.

Hocam senin dediğin şey çooooook eskidendi. Son 4-5 yılda interneti öğrenenler ie'nin simgesini dahi bilmiyor. Sen diyorsun ki E butonunu internet zannediyorlar. Tam tersi Chromu internet zannediyorlar.
Nisan 2015 Türkiye'de tarayıcıların kullanım oranı
Chrome %73.55
IE %15.65
Firefox %6.23
Yandex %2.41
Opera %1.05
kaynak linki - gs.statcounter.com/...
Ağustos 2008 Türkiye'de tarayıcıların pazar payı
IE %88.32
Firefox %10.79
Opera %0.65
Safari %0.23
kaynak linki - gs.statcounter.com/...
Gördüğün üzere 7 yılda %88'den %15'e düşmüş. 2-3 yıla kadar daha da düşer. Şimdi internet demek Chrome demek.
Ayrıca IE geçmişi çok kirli bir tarayıcıdır. Haksız rekabetle Netscape'i bitirdi ve lider oldu. Şu an başına gelenler az bile.
Bu arada ben chrome kullanmıyorum. Bilgisayarımda yüklü dahi değil. Herhangi bir tarayıcıyı savunmuyorum. Sadece gerçekleri söylüyorum.
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wolfestein 4 yıl
İsmi çok klişe geldi. Biraz daha değişik bir isim olabilirdi.
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igetsky 4 yıl
aynen win10 gelsinde bi kurtulalim chrome dan


@sonurakar

adi " spartan " olsaydi cok havali olurdu edge nedir

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igetsky 4 yıl
aynen win10 gelsinde bi kurtulalim chrome dan


@sonurakar

adi " spartan " olsaydi cok havali olurdu edge nedir

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sonurakar 4 yıl
İlla E olacak diye... Adı WİMAX, WCDMA veya hiç olmadı UMTS olsaydı, bu devirde EDGE mi kaldı?
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s3miniMağduru 4 yıl
En iyisi yandex bana göre
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soneday 4 yıl
opera gibisi yok
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gcb1903 4 yıl
ie 11 zaten çok iyi bir tarayıcı. Sıkıntı eklenti konusunda. Eklenti olduktan sonra hız da sabit kalırsa neden olmasın. Sonuçta hiç biri babamızın malı değil. Ama Chrome bile 2 3 senede anca Firefox eklentilerinin yarısı kadar olabildi de Chrome kullanmaya başladık Ms Windows mağazası gibi işkembeden sallayıp sonrasını boş bırakacaksa avucunu yalar.
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