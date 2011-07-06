Huzurlarınızda Nokia 700; 1GHz işlemcili ve Symbian işletim sistemli yeni telefon

MeeGo işletim sistemli N9 modelini duyuran, Windows Phone 7 tabanlı telefonları içinse çalışmalarını sürdüren Nokia, Symbian platformunu da unutmuş değil. Casus görüntüleri kısa bir süre önce ortaya çıkan Zeta kod adlı Nokia 700'ün resmi görüntüleri yayınlandı.

Hem yazılım hem de donanım tarafında güncellemelerle gelen Nokia 700'e, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisi güç veriyor. 110 x 51 x 10 mm boyutlarında olan telefonda 3.2-inç büyüklüğünde ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor., LED Flash destekli 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonda görüntülü konuşma içinse ön kısma yerleştirilen VGA kamera bulunuyor.

Symbian işletim sisteminin Belle kod adlı yeni versiyonunu kullandığı belirtilen telefonun diğer özellikleri arasında NFC desteği, 802.11n WiFi, Bluetooth, daha fazla depolama kapasitesi için MicroSD kart slotu ve HSDPA desteği gibi detaylara yer veriliyor.

Önümüzdeki aylarda çıkması beklenen Nokia 700'ün fiyatı ise bilinmiyor.