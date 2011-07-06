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Huzurlarınızda Nokia 700; 1GHz işlemcili ve Symbian işletim sistemli yeni telefon

7 yıl
37,2b
1
330
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huzurlarınızda Nokia 700; 1GHz işlemcili ve Symbian işletim sistemli yeni telefon
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MeeGo işletim sistemli N9 modelini duyuran, Windows Phone 7 tabanlı telefonları içinse çalışmalarını sürdüren Nokia, Symbian platformunu da unutmuş değil. Casus görüntüleri kısa bir süre önce ortaya çıkan Zeta kod adlı Nokia 700'ün resmi görüntüleri yayınlandı.
Hem yazılım hem de donanım tarafında güncellemelerle gelen Nokia 700'e, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisi güç veriyor.  110 x 51 x 10 mm boyutlarında olan telefonda 3.2-inç büyüklüğünde ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor., LED Flash destekli 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonda görüntülü konuşma içinse ön kısma yerleştirilen VGA kamera bulunuyor.
Symbian işletim sisteminin Belle kod adlı yeni versiyonunu kullandığı belirtilen telefonun diğer özellikleri arasında NFC desteği, 802.11n WiFi, Bluetooth, daha fazla depolama kapasitesi için MicroSD kart slotu ve HSDPA desteği gibi detaylara yer veriliyor.
Önümüzdeki aylarda çıkması beklenen Nokia 700'ün fiyatı ise bilinmiyor. 
Huzurlarınızda Nokia 700; 1GHz işlemcili ve Symbian işletim sistemli yeni telefon
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Beyin Premium 7 yıl en beğenilen
Yine mi bamya!
1 Yanıt Yanıtla +106
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Silent Guardian 7 yıl
Allah belanı versin nokia
2 Yanıt Yanıtla +36
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LiveForSpeed 7 yıl
nokianın yeni armudu
1 Yanıt Yanıtla +17
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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3 Avatar Avatar Avatar
mkyb 5 yıl
trakyAli-1986

Bu telefonda ki Symbian ın iç yapısı özellikleri ne kadar çok androide benziyor.

Symbian Belle zaten tamamiyle Android çakması bir işletim sistemi.Ama bence gelmiş geçmiş en iyi Symbian sürümü.
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Gwynbleidd. 5 yıl
pin kodunu girdikten sonra kilit kodu istiyor.Kilit kodu istemeyi kapatamadım nereden kapatabilirim
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jasonn123 5 yıl
Bu nokia ne ictiyse aynisindan bana da soyleyin
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W.Fichtner 5 yıl
symbian kaldı mı hala
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JohnnyCash 5 yıl
hocam böyle hort mu olur ya
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Puskév 5 yıl
ÇÖP
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talsuv61 6 yıl
Aynen nedir bu nokia düşmanlığı ? Hele birinin android telefonu hayat arkadaşı sanki mübarekte yok yok.

Tek sıkıntım keşke ekranı biraz daha büyük olsaydı çocukça uygulamalarla işim olmaz zaten...
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BrutalLethalTR 6 yıl
Yorumları okudum... Şimdi herkes android veya ios kullanacak diye bi kaide yok. Nokia 700 evet o telefondan bende aldım ve asla lan keşke aynı fiyata android mi alsam demedim. Hem açukçası çoğu telefon artık android ve menü stili falan olsun herşey aynı ve açıkçası beni sıktı android bir ay kullandım sıkıldım. Play store falanda daha çok uygulama var olayı eğer telefon işimi görsün falan içinse androidde olan çoğu işe yarar uygulama var zaten oyunları yeterli bulıyorum. Yani sonuç olarak Nokia 700 kesinlikle alınabilecek bi telefon. Hem dayanıklıda gorilla glass ve metal arka kapak var ne kılıf aldım ne ekran koruyucu bi kaç kere düşürdüm taş gibi maşallah
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bkaakco 6 yıl
Belle candır. Uygulama ile falan işim yok zaten. Kullanmayanlar gereksiz yorum yapmasın. 603 kullanıyorum 5 aydır en ufak sıkıntım yok. Yerden yere vuranlara anlam veremiyorum. Yorumları okurken sinir oluyorum. Kullanmış da sanki gelmiş yorum yapıyor adam. Zaten orta düzey bir cihaz öyle büyük bir şey beklemeyin.

Kullanın bir Belle, sonra gelin. Kısacası yav he he.
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HEKTOR-NG 6 yıl
nokia 700 kullanıyorum en çok beğendiğim yanı tasarımı. küçük ama akıllı bir tel. arıyorsanız çok ideal. belle çanavar gibi çalışıyor tabletimde var android den farkı yok gibi. bilmeden konuşanlar aslında çağın gerisinde kalmış önce bir olayı BELLE ' yin sonra yorum yapın.
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Haşin_ErKeK 6 yıl
ve çok öfkeli
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Tarihçi 6 yıl
Ne diyorsunuz arkadaşlar? Alınır mı?
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Ingilizanahtari 6 yıl
symbiam guzelde uygulama yok
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DH Misafiri 6 yıl
çok harika kullanışlı ince şık zarif bir telefon almakta ısrar edin androide 10 basar
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
galaxy s3 killer
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