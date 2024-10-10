Vivo telefonların yapay zekalı yeni yüzü OriginOS 5 tanıtıldı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Vivo’nun Ekim ortasında belirli telefonlara Android 15 betayı sunması beklenirken, şirket bugün Android 15 tabanlı yeni arayüzü OriginOS 5’i tanıttı. Vivo, uygulama açılışlarında yüzde 15, uygulama geçişlerinde yüzde 30 iyileştirme yapıldığını ve CPU güç tüketiminin yüzde 26 azaltıldığını söylüyor.

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Daha hızlı uygulama açılışı, geçişler, düşük CPU tüketimi

Tam Boyutta Gör Vivo OriginOS 5, daha hızlı uygulama açılışı, uygulamalar arasında geçiş ve daha düşük işlemci tüketimi dışında ön plandaki uygulamanın mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasını sağlamak için GPU ve RAM kaynaklarını akıllıca kullanıyor.

Kilit ekranı özelleştirmeleri

Tam Boyutta Gör OriginOS 5, kullanıcıların kilit ekranına widgetlar ve kontroller ekleyerek özelleştirmelerine olanak tanıyacak. Vivo, kullanıcı arayüzünün tasarım dilini daha uygun düzen ve görünüme sahip olacak şekilde güncellendiğini söylüyor.

Little V: Yapay zeka asistanı

Tam Boyutta Gör Android 15 tabanlı OriginOS 5, Blue Heart Little V Assistant olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı asistanı getiriyor. Bu akıllı asistan, sesli komutla veya telefondaki bir düğmeye basarak etkinleştirilebilecek. Little V, Google’ın Circle to Search özelliği gibi daire içine alınan şeylere göre arama sonuçları ve öneriler sunacak. Kullanıcılar, fotoğraf, video, makaleler, linkler ve fazlasıyla sanal not panoları oluşturabilecek. Asistan, bunları kullanıcının etkinliğine ve gittiği yerlere göre düzenleyecek. Kişisel fotoğraf ve videoları da reels olarak hazırlayacak. Atomic Island olarak adlandırılan yeni özellik, kopyalanan içeriğe göre yapılabilecek şeyler hakkında öneride bulunacak.

Little V, kullanıcının mesaj yazmasına ve yazıyı düzeltmesine de yardımcı olacak. iOS 18’de olduğu gibi aramaların bir özetini sunacak. Dahası işaret dilini tercüme edebilecek ve sanal bir insan avatarı kullanarak iletişim kurabilecek. Asistan, görme engelli kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına da yardımcı olacak.

Tam Boyutta Gör Little V, aracın bilgi eğlence sistemine bağlanarak navigasyon cihazı görevi de görecek. Kullanıcının aramaları ve mesajları yanıtlamasına yardımcı olacak.

Little V, Windows, Mac ve web tarayıcı üzerinden kullanılabilecek.

Akıllı ev ürünlerinin kontrolü

Tam Boyutta Gör Son olarak, OriginOS 5 ile Kontrol Merkezi üzerinden akıllı ev ürünleri (klima, ışık vs) kontrol edilebilecek.

OriginOS 5, vivo X ve iQOO serisindeki son amiral gemisi modellere gelecek. Güncellemeler 2025'e kadar eski modellerle devam edecek.

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