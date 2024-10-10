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    Vivo telefonların yapay zekalı yeni yüzü OriginOS 5 tanıtıldı: İşte yenilikler

    Vivo, Çin'de düzenlediği geliştirici konferansında OriginOS 5'i tanıttı. Android 15 tabanlı yeni arayüz, doğal, akıcı ve süper yapay zeka sloganıyla akıllı telefon deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. 
    vivo android 15 originos 5 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun Ekim ortasında belirli telefonlara Android 15 betayı sunması beklenirken, şirket bugün Android 15 tabanlı yeni arayüzü OriginOS 5’i tanıttı. Vivo, uygulama açılışlarında yüzde 15, uygulama geçişlerinde yüzde 30 iyileştirme yapıldığını ve CPU güç tüketiminin yüzde 26 azaltıldığını söylüyor.

    Daha hızlı uygulama açılışı, geçişler, düşük CPU tüketimi

    vivo originos 5 hızlı akıcı Tam Boyutta Gör
    Vivo OriginOS 5, daha hızlı uygulama açılışı, uygulamalar arasında geçiş ve daha düşük işlemci tüketimi dışında ön plandaki uygulamanın mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasını sağlamak için GPU ve RAM kaynaklarını akıllıca kullanıyor.

    Kilit ekranı özelleştirmeleri

    vivo originos 5 kilit ekranı özelleştirme Tam Boyutta Gör
    OriginOS 5, kullanıcıların kilit ekranına widgetlar ve kontroller ekleyerek özelleştirmelerine olanak tanıyacak. Vivo, kullanıcı arayüzünün tasarım dilini daha uygun düzen ve görünüme sahip olacak şekilde güncellendiğini söylüyor.

    Little V: Yapay zeka asistanı

    vivo android 15 Little V yapay zeka asistanı Tam Boyutta Gör
    Android 15 tabanlı OriginOS 5, Blue Heart Little V Assistant olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı asistanı getiriyor. Bu akıllı asistan, sesli komutla veya telefondaki bir düğmeye basarak etkinleştirilebilecek. Little V, Google’ın Circle to Search özelliği gibi daire içine alınan şeylere göre arama sonuçları ve öneriler sunacak. Kullanıcılar, fotoğraf, video, makaleler, linkler ve fazlasıyla sanal not panoları oluşturabilecek. Asistan, bunları kullanıcının etkinliğine ve gittiği yerlere göre düzenleyecek. Kişisel fotoğraf ve videoları da reels olarak hazırlayacak. Atomic Island olarak adlandırılan yeni özellik, kopyalanan içeriğe göre yapılabilecek şeyler hakkında öneride bulunacak.

    Little V, kullanıcının mesaj yazmasına ve yazıyı düzeltmesine de yardımcı olacak. iOS 18’de olduğu gibi aramaların bir özetini sunacak. Dahası işaret dilini tercüme edebilecek ve sanal bir insan avatarı kullanarak iletişim kurabilecek. Asistan, görme engelli kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına da yardımcı olacak.

    vivo OriginOS 5 araç içi arayüz Tam Boyutta Gör
    Little V, aracın bilgi eğlence sistemine bağlanarak navigasyon cihazı görevi de görecek. Kullanıcının aramaları ve mesajları yanıtlamasına yardımcı olacak.

    Little V, Windows, Mac ve web tarayıcı üzerinden kullanılabilecek.

    Akıllı ev ürünlerinin kontrolü

    vivo android 15 akıllı ev ürünleri kontrolü Tam Boyutta Gör
    Son olarak, OriginOS 5 ile Kontrol Merkezi üzerinden akıllı ev ürünleri (klima, ışık vs) kontrol edilebilecek.

    OriginOS 5, vivo X ve iQOO serisindeki son amiral gemisi modellere gelecek. Güncellemeler 2025'e kadar eski modellerle devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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