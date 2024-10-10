Vivo telefonların yapay zekalı yeni yüzü OriginOS 5 tanıtıldı: İşte yenilikler

Teknoloji Editörü
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Vivo’nun Ekim ortasında belirli telefonlara
Android 15 betayı sunması beklenirken, şirket bugün Android 15 tabanlı yeni arayüzü OriginOS 5’i tanıttı. Vivo, uygulama açılışlarında yüzde 15, uygulama geçişlerinde yüzde 30 iyileştirme yapıldığını ve CPU güç tüketiminin yüzde 26 azaltıldığını söylüyor.
Daha hızlı uygulama açılışı, geçişler, düşük CPU tüketimi
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Vivo OriginOS 5, daha hızlı uygulama açılışı, uygulamalar arasında geçiş ve daha düşük işlemci tüketimi dışında ön plandaki uygulamanın mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasını sağlamak için
GPU ve RAM kaynaklarını akıllıca kullanıyor. Kilit ekranı özelleştirmeleri
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OriginOS 5, kullanıcıların
kilit ekranına widgetlar ve kontroller ekleyerek özelleştirmelerine olanak tanıyacak. Vivo, kullanıcı arayüzünün tasarım dilini daha uygun düzen ve görünüme sahip olacak şekilde güncellendiğini söylüyor. Little V: Yapay zeka asistanı
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Android 15 tabanlı OriginOS 5,
Blue Heart Little V Assistant olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı asistanı getiriyor. Bu akıllı asistan, sesli komutla veya telefondaki bir düğmeye basarak etkinleştirilebilecek. Little V, Google’ın Circle to Search özelliği gibi daire içine alınan şeylere göre arama sonuçları ve öneriler sunacak. Kullanıcılar, fotoğraf, video, makaleler, linkler ve fazlasıyla sanal not panoları oluşturabilecek. Asistan, bunları kullanıcının etkinliğine ve gittiği yerlere göre düzenleyecek. Kişisel fotoğraf ve videoları da reels olarak hazırlayacak. Atomic Island olarak adlandırılan yeni özellik, kopyalanan içeriğe göre yapılabilecek şeyler hakkında öneride bulunacak.
Little V, kullanıcının
mesaj yazmasına ve yazıyı düzeltmesine de yardımcı olacak. iOS 18’de olduğu gibi aramaların bir özetini sunacak. Dahası işaret dilini tercüme edebilecek ve sanal bir insan avatarı kullanarak iletişim kurabilecek. Asistan, görme engelli kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına da yardımcı olacak.
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Little V, aracın
bilgi eğlence sistemine bağlanarak navigasyon cihazı görevi de görecek. Kullanıcının aramaları ve mesajları yanıtlamasına yardımcı olacak.
Little V,
Windows, Mac ve web tarayıcı üzerinden kullanılabilecek. Akıllı ev ürünlerinin kontrolü
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Son olarak, OriginOS 5 ile Kontrol Merkezi üzerinden
akıllı ev ürünleri (klima, ışık vs) kontrol edilebilecek.
OriginOS 5, vivo X ve iQOO serisindeki son amiral gemisi modellere gelecek. Güncellemeler 2025'e kadar eski modellerle devam edecek.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.