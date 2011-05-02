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Huzurlarınızda yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
82,9b
1
298
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BlackBerry Bold 9700 modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Research In Motion, dedikoduları uzunca bir süredir devam eden yeni BlackBerry 9900/9930 Touch modelini duyurdu. Bold 9900 modelini HSPA+ ile 4G bağlantı teknolojisi ile Amerika pazarı için hazırlayan RIM, Bold 9930 modelini ise dünya versiyonu olarak küresel ölçekte satışa sunacak. Peki yeni BlackBerry Bold 9930 Touch neler vaad ediyor, Bold 9700'deki eksikler yerini rekanbetçi özelliklere bırakıyor mu ? İşte detaylar...

Huzurlarınızda yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch
Tam Boyutta Gör

Research In Motion'ı güncel telefonlarında eleştri oklarının hedefi haline getiren en önemli nokta, rakiplerine göre daha zayıf donanım özelliklerine yer vermeseydi. Birinci önceliği kurumsal müşeteriler olan dolayısıyla pil tüketimi ve performans arasında amksimum dengeyi gözeten firma uzunca bir süre performans konusunda ciddi eleştiriler almamıştı. Ancak pazarı değiştiren "iPhone Etkisi" ve BlackBerry markasının gençler arasında giderek daha fazla yaygınlaşması karşısında RIM için bazı değişiklikleri kaçınılmaz hale getirmişti. Hem dokunmatik ekrana hem de QWERTY klavyeye sahip 9800 Torch modeli için "işlemci" odaklı eleştriler alan RIM, yeni modeli 9900/9930 Touch'da ise işi sağlama alıyor.

BlackBerry Bold 9900/9930 Touch modelinde pazarın en büyük oyuncularından Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan yüksek performanslı Snapdragon işlemcisini kullanan RIM, telefonu 768MB bellek ile desteklemeyi de ihmal etmemiş. Depolama için 8GB'lık kapasite sunan telefon 32GB'a kadar arttırılabilir bellek kartı desteği ile geliyor. Yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch'da 2.8-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran kullanılıyor. Piksel yoğuluğu 287 dpi olarak açıkllanan ekran için RIM, Likid Grafik teknolojisi kullandığını ve bu sayede dokunmatik navigasyon, web tarayıcı, resim, video ve grafik yoğun oyunlar için yüksek hassasiyet elde ettiğini belirtiyor.

Huzurlarınızda yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch
Tam Boyutta Gör

BlackBerry serisi telefonlarla özdeşleştiği üzere fiziksel QWERTY klavye ile donatılan akıllı telefon, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Dört bant GSM desteği ile gelen BlackBerry Bold 9900/9930 Touch, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. NFC olarak bilinen ve zamanla yaygınlaşması beklenen Yakın Alan İletişimi desteği de sunan telefon çoklu ortam özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki, Flash destekli ve görüntü sabitleme özellikli kamerası ile HD video kaydı yapabilen telefon, BlackBerry OS 7 işletim sistemi sayesinde pek çok medya formatını da oynatabiliyor.

BlackBerry Bold 9900/9930 Touch tasarım anlamında da önemli ilker içeriyor. Research In Motion firmasının en ince telefonu olarak dikkat çeken telefonun, çelik bir çerçeve ile kaplandığını görüyoruz. 115 x 66 x 10.5 mm boyutlarındaki telefon, 10.5mm kalınlığı ile Samsung Galaxy S II ve iPhone 4 gibi modern rakipleri karşısında bir miktar daha kalın olsa da üzerinde fiziksel bir klavyenin yer aldığını da unutmamak gerekiyor. BlackBerry Bold 9900/9930 Touch aynı zamanda yazılım güncellemesi de içeriyor. İlk defa 9800 Torch ile lanse edilen BlackBerry OS 6.0 işletim sisteminin güncellenmiş sürümü 6.1, yeni telefon ile birlikte BlackBerry OS 7 olarak kullanıma sunuluyor.

Huzurlarınızda yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch
Tam Boyutta Gör

Açıklanan bilgilere göre yeni işletim sistemi başta internet tarayıcısı olmak üzere dikkat çekici bazı güncellemelere sahip. Daha hızlı ve gelişmiş internet deneyimini, sesli arama ile bütünleştiren işletim sistemindeki tarayıcı aynı zamanda  JIT (just-in-time) JavaScript derleyicis ve HTML5 Video desteği de içeriyor. BlackBerry Balance teknolojisi de yeni işletim sisteminin bir parçası olarak sunulurken, mevcut BlackBerry kullanıcılar için pekte iyi olmayan bir haber söz konusu zira gelen ilk bilgilere göre BlackBerry OS 7 işletim sistemi geriye dönük uyumluluk içermiyor yani eski işletim sistemine sahip olan telefonların yeni yazılımı güncelleme olarak alması beklenmiyor.

Yaz aylarında satışa sunulması beklenen BlackBerry 9900/9930 Touch modelleri için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Like a Sir 8 yıl en beğenilen
bu blackberryler sarı ırk gibi birbirinden ayırması zor oluyo çünkü hepsi birbirine benziyo
3 Yanıt Yanıtla +47
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4Crumby 8 yıl

hdtv
flash desteği olması ayrıca guzel

Flash destegi olduğunu nerden çıkardınız merak ettim yazı da bahsettigi kamera flaşı :D
hdtvflash desteği olması ayrıca guzelFlash destegi olduğunu nerden çıkardınız merak ettim yazı da bahsettigi kamera flaşı :D...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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A.SAYGILI 8 yıl

cmert

Arkadaşlar bu blackberry'lerin albenisi ne acaba? Daha önce hiç kullanma fırsatım olmadığı için merak ediyorum. İşletim sistemi desen değil, hani bi market veya store olayı da yok. Muhakkak bilinçli kullanıcıların vazgeçemediği yanları vardır ama ergen tiplerin bu markaya karşı merakını görünce aklıma özentiden başka bişey gelmiyor :)


Ergen tiplerin bu markaya karşı merakı sanıyorum BBM ( BlackBerry Mesenger) ve Facebook eklentisinin çok kullanışlı olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Birde sürekli mesajlaştıkları için BB' de rahat mesaj yazma olayı var.

+ Karizma telefon
+ Sosyal çevre aa bak Blackberry kullanıyor deme olayı var.
cmertArkadaşlar bu blackberry'lerin albenisi ne acaba? Daha önce hiç kullanma fırsatım olmadığı için merak ediyorum. İşletim sistem...
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Yanıtla +8
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1 Avatar
Genç Düşünür 6 yıl
Bu tasarımlar nedense hiç hoşuma gitmiyor.
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Avienova 6 yıl
Bu telefonu 11-12 ay kullanmis ve 1600TL fiyatla kaziklanmis biri olarak BB pismanliktir diyorum. Ama suan ucuzlamistir 500-600TLden bir kurus fazla etmez bu cihaz. Tek iyi yani kaliteli malzemesidir.
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Legend. 6 yıl
BB kaldımı ya
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Genç Düşünür 6 yıl Avienova
Avienova
Bu telefonu 11-12 ay kullanmis ve 1600TL fiyatla kaziklanmis biri olarak BB pismanliktir diyorum. Ama suan ucuzlamistir 500-600TLden bir kurus fazla etmez bu cihaz. Tek iyi yani kaliteli malzemesidir.

Neden bilmiyorum ama BB'yi hiç sevmiyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar benim blackbarry 9900 varda ben bunun pinini yanlıs gırdım benden blackberry deyerini girin diyo onu nasıl yapıcam bna yardımcıı olurmusunuz ?
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Rammstein 7 yıl
Yaklasık 3 aydır kullanıyorum. Bundan once ıphone kullanıcısıydım. Sımdı oncelıkle ıphone cok guzel bı telefon oyunları uygulamaları felan cok ıyı ama oda ınsanı bı zaman sonra sıkıyo ve en sonunda ıphoneu restore edıp ıcıne hıc bıse yuklememıstım. Yanı tek yaptıgım sey mesaj, ınternetdı. Sonra ıste degıstırmeye karar verdım ve 9900 aldım.

Iphonedan sonra benı fazlasıyla tatmın ettı. Fazlasıyla sosyal bı telefon yanı ne bılıyım ınsanın elınde durdukca bırısıne mesaj atası arayısı felan gelıyo. Ve cok cok hızlı. Kendınıde oldukca bellı edıyo(tasArım yonunden)
Ve en onemlısı ıtunes gıbı bı programla ugrasmıyosunuz. Klavyesıde cok rahat.

Eksılerı ıse;

Telefon elınızdeyken durup dururken cakılıyo
Sarjı hıc gıtmıyo ( 3g acıkken)
Marketı yetersız
Wıfı daha ıyı olabılırdı
Kılıt tusu cok gomuk

Bıde ıphone,galaxy ıle 9900 arasında kaldıysanız ve daha once ıphone ve galaxy kullanmadıysanız bence ıphone veya galaxyı tercıh edın. Sonra sıkılınca 9900 e gecersınız.

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-Roland Deschain- 7 yıl
Tasarıma biraz yenilik katabilseler çok iyi olacak.
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dayseeh 7 yıl
blackberry tuşlu tasarımda vazgeçmez hala çok fazla tercih eden var
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kelimeyounu 7 yıl fx57
fx57

BlackBerry Bold 9700 modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Research In Motion, dedikoduları uzunca bir süredir devam eden yeni BlackBerry 9900/9930 Touch modelini duyurdu. Bold 9900 modelini HSPA+ ile 4G bağlantı teknolojisi ile Amerika pazarı için hazırlayan RIM, Bold 9930 modelini ise dünya versiyonu olarak küresel ölçekte satışa sunacak. Peki yeni BlackBerry Bold 9930 Touch neler vaad ediyor, Bold 9700'deki eksikler yerini rekanbetçi özelliklere bırakıyor mu ? İşte detaylar...





Research In Motion'ı güncel telefonlarında eleştri oklarının hedefi haline getiren en önemli nokta, rakiplerine göre daha zayıf donanım özelliklerine yer vermeseydi. Birinci önceliği kurumsal müşeteriler olan dolayısıyla pil tüketimi ve performans arasında amksimum dengeyi gözeten firma uzunca bir süre performans konusunda ciddi eleştiriler almamıştı. Ancak pazarı değiştiren "iPhone Etkisi" ve BlackBerry markasının gençler arasında giderek daha fazla yaygınlaşması karşısında RIM için bazı değişiklikleri kaçınılmaz hale getirmişti. Hem dokunmatik ekrana hem de QWERTY klavyeye sahip 9800 Torch modeli için "işlemci" odaklı eleştriler alan RIM, yeni modeli 9900/9930 Touch'da ise işi sağlama alıyor.


BlackBerry Bold 9900/9930 Touch modelinde pazarın en büyük oyuncularından Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan yüksek performanslı Snapdragon işlemcisini kullanan RIM, telefonu 768MB bellek ile desteklemeyi de ihmal etmemiş. Depolama için 8GB'lık kapasite sunan telefon 32GB'a kadar arttırılabilir bellek kartı desteği ile geliyor. Yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch'da 2.8-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran kullanılıyor. Piksel yoğuluğu 287 dpi olarak açıkllanan ekran için RIM, Likid Grafik teknolojisi kullandığını ve bu sayede dokunmatik navigasyon, web tarayıcı, resim, video ve grafik yoğun oyunlar için yüksek hassasiyet elde ettiğini belirtiyor.





BlackBerry serisi telefonlarla özdeşleştiği üzere fiziksel QWERTY klavye ile donatılan akıllı telefon, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Dört bant GSM desteği ile gelen BlackBerry Bold 9900/9930 Touch, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. NFC olarak bilinen ve zamanla yaygınlaşması beklenen Yakın Alan İletişimi desteği de sunan telefon çoklu ortam özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki, Flash destekli ve görüntü sabitleme özellikli kamerası ile HD video kaydı yapabilen telefon, BlackBerry OS 7 işletim sistemi sayesinde pek çok medya formatını da oynatabiliyor.


BlackBerry Bold 9900/9930 Touch tasarım anlamında da önemli ilker içeriyor. Research In Motion firmasının en ince telefonu olarak dikkat çeken telefonun, çelik bir çerçeve ile kaplandığını görüyoruz. 115 x 66 x 10.5 mm boyutlarındaki telefon, 10.5mm kalınlığı ile Samsung Galaxy S II ve iPhone 4 gibi modern rakipleri karşısında bir miktar daha kalın olsa da üzerinde fiziksel bir klavyenin yer aldığını da unutmamak gerekiyor. BlackBerry Bold 9900/9930 Touch aynı zamanda yazılım güncellemesi de içeriyor. İlk defa 9800 Torch ile lanse edilen BlackBerry OS 6.0 işletim sisteminin güncellenmiş sürümü 6.1, yeni telefon ile birlikte BlackBerry OS 7 olarak kullanıma sunuluyor.





Açıklanan bilgilere göre yeni işletim sistemi başta internet tarayıcısı olmak üzere dikkat çekici bazı güncellemelere sahip. Daha hızlı ve gelişmiş internet deneyimini, sesli arama ile bütünleştiren işletim sistemindeki tarayıcı aynı zamanda  JIT (just-in-time) JavaScript derleyicis ve HTML5 Video desteği de içeriyor. BlackBerry Balance teknolojisi de yeni işletim sisteminin bir parçası olarak sunulurken, mevcut BlackBerry kullanıcılar için pekte iyi olmayan bir haber söz konusu zira gelen ilk bilgilere göre BlackBerry OS 7 işletim sistemi geriye dönük uyumluluk içermiyor yani eski işletim sistemine sahip olan telefonların yeni yazılımı güncelleme olarak alması beklenmiyor.


Yaz aylarında satışa sunulması beklenen BlackBerry 9900/9930 Touch modelleri için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.




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DH Misafiri 7 yıl
Telefonu dun aldim.oyun oynamam fakat gerekli uygulamalarim olsun ve cok e posta gonderir alirim diyosaniz bu telefon harika.kamerasinda oto focus yok fakat gayet iyi foruntuler elde edebilyorsunuz.720p video kayitta var ayrica.internet deneyimi blackberry ler arasindakilerde en iyisi blackberry onceden kullanip memnun kaldigysaniz bu telefonuda bi 5-6 yil rahat kullanirsiniz .sarj da bende 1 gunu cok rahat goturuyor surekli mail alisverisi ve youtubeden video izlememe ragmen.alinasi guzel bi telefon
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ürüng ayıg toyon 7 yıl
Fiyatı da çok güzeldir!!! Backbery'e verilen parayla değim yerindeyse öküz alınır öküz,fiyatlarını aşağı çeksinler önce...
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DH Misafiri 7 yıl
türkiyede 9900 diye satılan cihazlar bu durumda 9930 oluyor değil mi?
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DelGaDo82 7 yıl
9900 kullanan arkadaşlara bir sorum olucak benim cihazım henüz 3 haftalık olmasına rağmen ses açma kapama ve sessiz tuşları içine göçtü yani içine doğru yamuldu bu normalmidir sizdede mi böyle?
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DH Misafiri 7 yıl
ben bu cihazdan istiyorum çok beğendim ben 10 yaşındayım şu anda blackberry bold 9980 kullanıyorum ama ben 9900 kullanmak istiyorujm
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DH Misafiri 8 yıl
Alamayan da bok atmasin bb ye ben bold 9700 aldim gayet memnunun oyle tuslari silindi yok efendim yere dustu calismiyor olayi yok radyo isterseniz uygulama yuklersiniz birde bis alirsiniz oh mis gibi bis almasanizda ubertewit yukler snaptu yuklersiniz vs..kullanimi kolay sesli arama google da sesli arama 3g hizli interneti kisa yol klavyesi bebuzz sayesinde renkli sinyalleri excel ve bircok dokumani acabilme yetenegi var otomatik acma kapamasi uuzun dayanan sarji
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Manuel Neuer 8 yıl
Benimde 9900 Arızalandı.


1 Hafta Cok Rahat Kullandım Fakat Son 2-3 Gündür WİFİ Bağlanmamaya Başladi. Daha Dogrusu Baglanıyor,Fakat Hıc Bır Yere giremiyordum. Yazılım Güncellettirdim. Fakat Bu Seferde Ne Hıkmetse Telefonun Dokunmatıgı geç algılamaya başladi. Teknosada Rapor Tutturup Telefonu Servise Yolladım. Yenı Cıhazla Degiştirecekler. Bekleme Aşamasındayız. Aman Sızde Dıkkat edin.
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