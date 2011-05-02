Huzurlarınızda yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch

BlackBerry Bold 9700 modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Research In Motion, dedikoduları uzunca bir süredir devam eden yeni BlackBerry 9900/9930 Touch modelini duyurdu. Bold 9900 modelini HSPA+ ile 4G bağlantı teknolojisi ile Amerika pazarı için hazırlayan RIM, Bold 9930 modelini ise dünya versiyonu olarak küresel ölçekte satışa sunacak. Peki yeni BlackBerry Bold 9930 Touch neler vaad ediyor, Bold 9700'deki eksikler yerini rekanbetçi özelliklere bırakıyor mu ? İşte detaylar...

Research In Motion'ı güncel telefonlarında eleştri oklarının hedefi haline getiren en önemli nokta, rakiplerine göre daha zayıf donanım özelliklerine yer vermeseydi. Birinci önceliği kurumsal müşeteriler olan dolayısıyla pil tüketimi ve performans arasında amksimum dengeyi gözeten firma uzunca bir süre performans konusunda ciddi eleştiriler almamıştı. Ancak pazarı değiştiren "iPhone Etkisi" ve BlackBerry markasının gençler arasında giderek daha fazla yaygınlaşması karşısında RIM için bazı değişiklikleri kaçınılmaz hale getirmişti. Hem dokunmatik ekrana hem de QWERTY klavyeye sahip 9800 Torch modeli için "işlemci" odaklı eleştriler alan RIM, yeni modeli 9900/9930 Touch'da ise işi sağlama alıyor.

BlackBerry Bold 9900/9930 Touch modelinde pazarın en büyük oyuncularından Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan yüksek performanslı Snapdragon işlemcisini kullanan RIM, telefonu 768MB bellek ile desteklemeyi de ihmal etmemiş. Depolama için 8GB'lık kapasite sunan telefon 32GB'a kadar arttırılabilir bellek kartı desteği ile geliyor. Yeni BlackBerry Bold 9900/9930 Touch'da 2.8-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran kullanılıyor. Piksel yoğuluğu 287 dpi olarak açıkllanan ekran için RIM, Likid Grafik teknolojisi kullandığını ve bu sayede dokunmatik navigasyon, web tarayıcı, resim, video ve grafik yoğun oyunlar için yüksek hassasiyet elde ettiğini belirtiyor.

BlackBerry serisi telefonlarla özdeşleştiği üzere fiziksel QWERTY klavye ile donatılan akıllı telefon, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Dört bant GSM desteği ile gelen BlackBerry Bold 9900/9930 Touch, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. NFC olarak bilinen ve zamanla yaygınlaşması beklenen Yakın Alan İletişimi desteği de sunan telefon çoklu ortam özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki, Flash destekli ve görüntü sabitleme özellikli kamerası ile HD video kaydı yapabilen telefon, BlackBerry OS 7 işletim sistemi sayesinde pek çok medya formatını da oynatabiliyor.

BlackBerry Bold 9900/9930 Touch tasarım anlamında da önemli ilker içeriyor. Research In Motion firmasının en ince telefonu olarak dikkat çeken telefonun, çelik bir çerçeve ile kaplandığını görüyoruz. 115 x 66 x 10.5 mm boyutlarındaki telefon, 10.5mm kalınlığı ile Samsung Galaxy S II ve iPhone 4 gibi modern rakipleri karşısında bir miktar daha kalın olsa da üzerinde fiziksel bir klavyenin yer aldığını da unutmamak gerekiyor. BlackBerry Bold 9900/9930 Touch aynı zamanda yazılım güncellemesi de içeriyor. İlk defa 9800 Torch ile lanse edilen BlackBerry OS 6.0 işletim sisteminin güncellenmiş sürümü 6.1, yeni telefon ile birlikte BlackBerry OS 7 olarak kullanıma sunuluyor.

Açıklanan bilgilere göre yeni işletim sistemi başta internet tarayıcısı olmak üzere dikkat çekici bazı güncellemelere sahip. Daha hızlı ve gelişmiş internet deneyimini, sesli arama ile bütünleştiren işletim sistemindeki tarayıcı aynı zamanda JIT (just-in-time) JavaScript derleyicis ve HTML5 Video desteği de içeriyor. BlackBerry Balance teknolojisi de yeni işletim sisteminin bir parçası olarak sunulurken, mevcut BlackBerry kullanıcılar için pekte iyi olmayan bir haber söz konusu zira gelen ilk bilgilere göre BlackBerry OS 7 işletim sistemi geriye dönük uyumluluk içermiyor yani eski işletim sistemine sahip olan telefonların yeni yazılımı güncelleme olarak alması beklenmiyor.

Yaz aylarında satışa sunulması beklenen BlackBerry 9900/9930 Touch modelleri için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.