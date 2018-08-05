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Hydrus VR kamera ile derin sularda 8K video kaydetmek mümkün

MITech'in geliştirdiği ürün, ultra hassas Sony sensörlerini kullanıyor ve su altında harika işler çıkarıyor. 300 metre derinliğe kadar çalışabilen kameralar için haberimizi inceleyin...
9 ay
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Video Kameralar
Mertcan Erice
Yazar
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8K demek, 7680x4320 piksel demektir. Yani toplamda 33.177.600 piksel! Bu, etkileyici görüntüler elde edeceğimiz anlamına geliyor. Sualtı görüntüleme, kameraların gelişmesiyle daha ilgi çekici bir alan olabilir. Deniz Görüntüleme Teknolojileri (MITech) adlı firmanın ürettiği Hydrus VR (Virtual Reality) kameralar, yeni ultra hassas Sony sensörlerini kullanıyor ve karanlık bölgelerde bile iyi iş çıkarıyor. Bu sayede denizdeki mağaralarda yaşayan ve görüntülenmesi zor balıkların kaliteli videoları çekilebilir. Üstelik sualtı arkeolojisi gibi alanlara da katkı sağlayabilir.
Ürün aslında on adet kameradan oluşan bir sistem. Suyun 300 metre altına kadar belgesel çekmek isteyenlere yeni imkanlar sunan kameralar, iki saat kesintisiz çekim yapabilecek pile sahip. Ancak bir sualtı kontrol aparatıyla çekim süresi sekiz saate çıkarılabiliyor. Basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlanan üründe, SLR Magic E-Mount lensler kullanılıyor. Ayrıca çeşitli robotik araçlara takılarak, insansız olarak da çalışabiliyor. Hydrus VR ile çekilen panoramik bir videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2018/08/04/hydrus-vr-deep-sea-camera/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
Sony bunu bilerek yapıyor. Satış stratejisi,
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OverClocK1ng 9 ay
MITech'in geliştirdiği Hydrus VR kamera Sony sensörlerini kullanıyor.
Yine Sony sensörü, ama yine başka bir firma.
Sony sensör üretiyor. Orada kalıyor...
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