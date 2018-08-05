Hydrus VR kamera ile derin sularda 8K video kaydetmek mümkün

8K demek, 7680x4320 piksel demektir. Yani toplamda 33.177.600 piksel! Bu, etkileyici görüntüler elde edeceğimiz anlamına geliyor. Sualtı görüntüleme, kameraların gelişmesiyle daha ilgi çekici bir alan olabilir. Deniz Görüntüleme Teknolojileri (MITech) adlı firmanın ürettiği Hydrus VR (Virtual Reality) kameralar, yeni ultra hassas Sony sensörlerini kullanıyor ve karanlık bölgelerde bile iyi iş çıkarıyor. Bu sayede denizdeki mağaralarda yaşayan ve görüntülenmesi zor balıkların kaliteli videoları çekilebilir. Üstelik sualtı arkeolojisi gibi alanlara da katkı sağlayabilir.

iki saat kesintisiz çekim yapabilecek pile sahip. Ancak bir sualtı kontrol aparatıyla çekim süresi sekiz saate çıkarılabiliyor. Basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlanan üründe, SLR Magic E-Mount lensler kullanılıyor. Ayrıca çeşitli robotik araçlara takılarak, insansız olarak da çalışabiliyor. Hydrus VR ile çekilen panoramik bir videoyu Ürün aslında on adet kameradan oluşan bir sistem. Suyun 300 metre altına kadar belgesel çekmek isteyenlere yeni imkanlar sunan kameralar,kesintisiz çekim yapabilecek pile sahip. Ancak bir sualtı kontrol aparatıyla çekim süresiçıkarılabiliyor. Basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlanan üründe,kullanılıyor. Ayrıca çeşitli robotik araçlara takılarak,olarak da çalışabiliyor. Hydrus VR ile çekilen panoramik bir videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2018/08/04/hydrus-vr-deep-sea-camera/