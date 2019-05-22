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HyperJuice dünyanın ilk 100W çıkışlı şarj istasyonu

Akıllı telefonunuz için aldığınız şarj istasyonu dizüstü bilgisayarınız için yeterli değilse HyperJuice imdadınıza yetişiyor. Yeni Powerbank ile iki dizüstü modelini şarj edebilirsiniz.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir şarj istasyonları dün sadece cep telefonlarını desteklemek için kullanılıyordu ancak bugün tabletlerden dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir kesim bu ürünlere ilgi duymaya başladı. Haliyle enerji aktarım değerleri de gün geçtikçe rekor seviyelere çıktı.

HyperJuice özellikleri ve fiyatı

HyperJuice tarafından duyurulan yeni taşınabilir şarj istasyonu toplamda 130W güç çıkışı vererek sektörde bir ilki başarıyor. 3 farklı girişin ikisinde dizüstü bilgisayar diğerinde ise mobil cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.

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Cihazda USB PD uyumlu iki adet USB Tip-C bağlantısı mevcut. Bir uçtan 100W çıktı alınabiliyor ve MacBook Pro gibi güçlü cihazlar şarj edilebiliyor. Bu uç aynı zamanda 100W girdi sağlıyor ve sadece 1 saatte tüm bataryasını dolduruyor.

İkinci USB Tip-C bağlantısı ise 60W gücünde ve yine uyumlu dizüstü ürünlerini şarj edebiliyor. USB Tip-A bağlantısı ise 18W QuickCharge 3.0 desteği sunuyor ve mobil cihazlarınızı hızlı şarj ediyor. Üçü aynı anda 130W civarında enerji sağlıyor.

27000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan HyperJuice aşırı ısınma ve kısa devre gibi farklı risklere karşı güvenlik çözümleri sunuyor. Ürünün fiyatı 250$ olarak açıklandı.

 

https://www.gizmochina.com/2019/05/21/hyperjuice-100w-powerbank-launched/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Awsful 2 hf.
10bin, 20bin mah lik powerbank ler var piyasada. Onlarin da laptop lari sarj etmesi iyi olmaz mi.Bir cok cihaz usb-c uzerinden guc alabiliyor.
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kmlfgkc 2 hf. Awsful
yukardaki yazıyı tekrar oku bence neden şarj edemeyeceğini anlayabilirsin.
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interwap 2 hf.
Alın size 100 wattlık AlterPlus
alsterplus.de/...
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