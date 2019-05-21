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Google Glass Enterprise Edition 2 donanımı belli oldu

Küllerinden yeniden doğan Google Glass artık kurumsal pazarda ilgi çekmeye çalışıyor. Google Glass Enterprise Edition 2 eskisinden çok daha güçlü bir donanıma sahip.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın büyük umutlarla geliştirdiği ancak bazı kısıtlılıklar nedeniyle o dönem geniş kitlelere ulaşamayan akıllı gözlüğü bugün kurumsal tarafta hayatına devam ediyor. Google Glass Enterprise Edition 2 olarak üçüncü nesle terfi eden gözlüğün donanımı da belli oldu.

Google Glass Enterprise Edition 2 özellikleri

Döneminin en yenilikçi icadı olarak gösterilen Google Glass gerek zayıf donanımı gerekse de düşük bataryası nedeniyle eleştirilmişti. Üzerine bir de yüksek fiyat etiketi binince tüketiciden uzakta kalan bir ürün oldu.

Tam proje rafa kalkarken Google şansını kurumsal pazarda denemeye karar verdi ve yenilikçi uygulamalar ile gözlük ilgi görmeyi başardı. Google Glass Enterprise Edition 2 bu anlamda daha gelişmiş bir ürün oldu.

Ayrıca Bkz. "Yonga pazarında lider yeniden Intel"

Google Glass Enterprise Edition 2 modelinde Qualcomm’un Snapdragon XR1 yonga seti yer alıyor. Snapdragon XR1 yonga seti yüksek performans ve enerji verimliliğine odaklanıyor. İşlemci ve grafik birimi detayları bilinmese de 4K 60fps içeriklere imkân tanıyor. Ayrıca 3DoF ve 6DoF hareket takibi sensörlerine de destek sunuyor. Yine yapay zekâ desteği de mevcut.

Yeni yonga seti sayesinde gözlük daha performanslı ve daha enerji verimli olacak. Anroid işletim sistemi ile de geliştiricilerin sıkıntısız bir biçimde uyumlu uygulamalar geliştirebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Google Glass için iş ekipmanları üreticileri ile de ortaklık söz konusu. Örneğin Smith Optics gözlük için koruma ızgaraları geliştirmiş. Yakın dönemde daha fazla ekipman piyasada olacak. Google Glass Enterprise Edition 2 kurumlara toplu olarak satılacak ve fiyatı henüz açıklanmadı.

 

https://www.engadget.com/2019/05/20/google-glass-enterprise-edition-2/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
bu gögül yapıyor ama tasarım konusu sıfır...
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siyahtemas 2 hf.
1,5 saatlik Caddebostan sahilindeki yürüyüşüm esnasında, veya eliptik bisiklet antremanında bu gözlükle video seyredebilmek hayali ile takip ediyorum bu harika icadı... Yoksa yürürken veya koşarken çok sıkılıyor insan...
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Jül Sezar 2 hf. siyahtemas
Caddebostan sahilindeki yürüyüşün esnasında video seyrederken düşmeyesin
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sis651 2 hf. siyahtemas
Yanlış anlama da alışkanlıklarını bir gözden geçir derim. Biraz düzenlerini geliştirecek bir şey bu teknolojiyi beklemekten daha kolay ve işine yarayacaktır. Ya da yürümek bu kadar sıkıyorsa neden yürüyorsun? Zayıflama amaçlı vs. ise alternatif sporlar deneyebilirsin.
Yürümeyi de severim, koşmayı da bisiklet sürmeyi de. Hemen hiçbirinde de sıkılmam. İpucunun biri güzel bir müzik, güzel bir oynatma listesi. Eğer müzikle aran iyi değilse çeşitli podcastler indirip onları dinleyebilirsin. Hatta sesli kitaplar var, hiç denemedim ama onlar bile yürüyüşte ilginç olabilir. Genelde bunları ders çalışmamak için uykum varmış gibi yaptığım kışın soba başında dinlediğim radyodaki hikayelere benzetiyorum biraz. Geçende de bisikletle İstanbul'un köy yollarına daldım. Boş yollarda telefondan müziği de açtım ki, sahur derdi olmasa sabaha kadar gezerdim bisikletle o derece. :D
Veya ilgini çekecek bir oyun deneyebilirsin. Ingress ya da Pokemon Go gibi konum bazlı ve yürüdükçe aksiyon alınan şeyler vs.
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