Google Glass Enterprise Edition 2 donanımı belli oldu

Google’ın büyük umutlarla geliştirdiği ancak bazı kısıtlılıklar nedeniyle o dönem geniş kitlelere ulaşamayan akıllı gözlüğü bugün kurumsal tarafta hayatına devam ediyor. Google Glass Enterprise Edition 2 olarak üçüncü nesle terfi eden gözlüğün donanımı da belli oldu.

Google Glass Enterprise Edition 2 özellikleri

Döneminin en yenilikçi icadı olarak gösterilen Google Glass gerek zayıf donanımı gerekse de düşük bataryası nedeniyle eleştirilmişti. Üzerine bir de yüksek fiyat etiketi binince tüketiciden uzakta kalan bir ürün oldu.

Tam proje rafa kalkarken Google şansını kurumsal pazarda denemeye karar verdi ve yenilikçi uygulamalar ile gözlük ilgi görmeyi başardı. Google Glass Enterprise Edition 2 bu anlamda daha gelişmiş bir ürün oldu.

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Google Glass Enterprise Edition 2 modelinde Qualcomm’un Snapdragon XR1 yonga seti yer alıyor. Snapdragon XR1 yonga seti yüksek performans ve enerji verimliliğine odaklanıyor. İşlemci ve grafik birimi detayları bilinmese de 4K 60fps içeriklere imkân tanıyor. Ayrıca 3DoF ve 6DoF hareket takibi sensörlerine de destek sunuyor. Yine yapay zekâ desteği de mevcut.

Yeni yonga seti sayesinde gözlük daha performanslı ve daha enerji verimli olacak. Anroid işletim sistemi ile de geliştiricilerin sıkıntısız bir biçimde uyumlu uygulamalar geliştirebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Google Glass için iş ekipmanları üreticileri ile de ortaklık söz konusu. Örneğin Smith Optics gözlük için koruma ızgaraları geliştirmiş. Yakın dönemde daha fazla ekipman piyasada olacak. Google Glass Enterprise Edition 2 kurumlara toplu olarak satılacak ve fiyatı henüz açıklanmadı.