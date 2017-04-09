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Hyperloop’a yeni rotalar eklendi ve deneme sürüşü başarıyla tamamlandı

Hyperloop One, yapılacak rota seçimine dahil edilmesi adına Hyperloop’a Amerika'da bulunan 11 yeni rota ekledi. Bunun yanı sıra Hyperloop’un Las Vegas’taki deneme sürüşleri tamamlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Hyperloop One yetkilileri, Las Vegas’ın dışında kalan “DevLoop” Hyperloop test alanındaki 500 metrelik deneme sürüşünün başarıyla tamamlandığını duyurdu. Hyperloop teknolojisini geliştirmek adına çalışmalara devam eden şirket, ulaşım teknolojisinin kullanılabileceği 11 yeni rota belirlendiğini açıkladı. Amerika’da yer alan rotalar şunlar:

  • ·Boston-Somerset-Providence
  • ·Cheyenne-Houston
  • ·Chicago-Columbus-Pittsburgh
  • ·Denver-Colorado Springs
  • ·Denver-Vail
  • ·Kansas City-St. Louis
  • ·Los Angeles-San Diego
  • ·Miami-Orlando
  • ·Reno-Las Vegas
  • ·Seattle-Portland
  • ·Dallas/Fort Worth-Austin-San Antonio-Houston

Hyperloop’un bu rotalar arasında kullanılacağını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak rotaların ulaşım teknolojisi için uygun olduğu belirtildi. 2600 rota arasından seçilen 11 rota, başka ülkelerde yer alan 24 rota ile birlikte Hyperloop One’a sunulacak. Yetkililer rotalar arasından üç tanesini seçecek ve bu üç rota Hyperloop One mühendisleri, iş geliştirme ekipleri tarafından yakından takip edilecek. Bu üç rotanın teknolojiye öncülük yapacağı düşünülüyor.

Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre sene sonuna kadar Hyperloop teknolojisini geliştirmek adına 500 mühendis ve bilim insanı görevlendirilmiş olacak. Artırılan çalışan sayısı, Hyperloop'un gelişim hızını da büyük oranda etkileyecektir.

https://tech.slashdot.org/story/17/04/08/227225/hyperloop-one-announces-11-possible-us-routes-completes-vegas-test-track?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Trenler 200 yapmaya başlayınca; başbakanımızın Amarıhada hızlı tren yok bizde var! sözleri üzerine kıskançlıktan yapıyorlar bunları...
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Kerim5100 2 yıl
Bizimkiler de paralı yol köprü yapsın :D
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V4LKyR 2 yıl
Amarı ğkh a gibi söyleniyor.
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JoeyBane 2 yıl
Ankaray
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IceRulez 2 yıl
gelecek çok hızlı gelecek

alışabilecekmiyiz bütün bunlara acaba
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Kefelon 2 yıl
Bayburt-Yozgat seferini göremedim?
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Kerim5100 2 yıl
Bizimkiler de paralı yol köprü yapsın :D
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axaxa 2 yıl
Testler bitince döşerler devamını 😄
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Trenler 200 yapmaya başlayınca; başbakanımızın Amarıhada hızlı tren yok bizde var! sözleri üzerine kıskançlıktan yapıyorlar bunları...
1 Yanıt Yanıtla +26
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sniper23 2 yıl tahir40
tahir40
Trenler 200 yapmaya başlayınca; başbakanımızın Amarıhada hızlı tren yok bizde var! sözleri üzerine kıskançlıktan yapıyorlar bunları...

Yalnız o Ameriga
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12 Angry Men 2 yıl
Adı üstünde deneme amaçlı kurmuşmuşlar.
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viper17 2 yıl
500 metre mi
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