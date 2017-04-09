Hyperloop’a yeni rotalar eklendi ve deneme sürüşü başarıyla tamamlandı

Hyperloop One yetkilileri, Las Vegas’ın dışında kalan “DevLoop” Hyperloop test alanındaki 500 metrelik deneme sürüşünün başarıyla tamamlandığını duyurdu. Hyperloop teknolojisini geliştirmek adına çalışmalara devam eden şirket, ulaşım teknolojisinin kullanılabileceği 11 yeni rota belirlendiğini açıkladı. Amerika’da yer alan rotalar şunlar:

· Boston-Somerset-Providence

· Cheyenne-Houston

· Chicago-Columbus-Pittsburgh

· Denver-Colorado Springs

· Denver-Vail

· Kansas City-St. Louis

· Los Angeles-San Diego

· Miami-Orlando

· Reno-Las Vegas

· Seattle-Portland

· Dallas/Fort Worth-Austin-San Antonio-Houston

Hyperloop’un bu rotalar arasında kullanılacağını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak rotaların ulaşım teknolojisi için uygun olduğu belirtildi. 2600 rota arasından seçilen 11 rota, başka ülkelerde yer alan 24 rota ile birlikte Hyperloop One’a sunulacak. Yetkililer rotalar arasından üç tanesini seçecek ve bu üç rota Hyperloop One mühendisleri, iş geliştirme ekipleri tarafından yakından takip edilecek. Bu üç rotanın teknolojiye öncülük yapacağı düşünülüyor.

Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre sene sonuna kadar Hyperloop teknolojisini geliştirmek adına 500 mühendis ve bilim insanı görevlendirilmiş olacak. Artırılan çalışan sayısı, Hyperloop'un gelişim hızını da büyük oranda etkileyecektir.

https://tech.slashdot.org/story/17/04/08/227225/hyperloop-one-announces-11-possible-us-routes-completes-vegas-test-track?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed