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    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın en uzun hyperloop test tüneli açıldı

    Hollanda'da, hyperloop teknolojisini test etmek için inşa edilen Avrupa'nın en uzun hyperloop tüneli açıldı. 420 metrelik tünelde hyperloop teknolojisi geliştirilmeye çalışılacak.
    Avrupa'nın en uzun hyperloop test tüneli açıldı Tam Boyutta Gör
    Hollanda'da, hyperloop teknolojisini test etmek için inşa edilen Avrupa'nın en uzun hyperloop tüneli açıldı. Duyurunun ardından Avrupa Hyperloop Merkezi (EHC), ilk test süreçlerine başlayacak.

    Ülkenin kuzey bölgesindeki Veendam şehir yakınlarında bulunan bu son teknoloji tesis, sektörde bir ilk olan 75-100km/h arası hızlarda hat değiştirme özelliği de dahil olmak üzere temel donanımların hepsine sahip. Tesisin en önemli parçası, her biri yaklaşık 2,5 metre genişliğinde olan 34 adet birbirine bağlı borudan oluşan 420 metrelik test tüneli.

    25'ten fazla ortağın yer aldığı kamu-özel sektör işbirliğiyle oluşturulan Hyperloop Geliştirme Programı (HDP) çerçevesinde inşa edilen tesis, farklı işletmelere teknolojilerini test etmek için açık durumda bulunuyor. Tesisi inşa eden ve işleten Hardt Hyperloop'un önümüzdeki haftalarda ilk araç testlerini gerçekleştirmesi planlanıyor.

    Avrupa'nın en uzun hyperloop test tüneli açıldı Tam Boyutta Gör

    Hyperloop teknolojisine ilgi devam ediyor

    SpaceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk, 2013 yılında Los Angeles ile San Francisco'yu birbirine bağlayan beşinci ulaşım modunu özetleyen bir makale yayınlayarak hyperloop konseptini popüler hale getirdi. Musk, düşük vakumlu tüp içerisinde, düşük sürtünmeyle hareket eden maglev trenleriyle çok yüksek süratlere çıkarak  iki şehrin sadece yarım saat yolculukla birbirine bağlanabileceğini iddia etti. Daha sonra bu girişim başarısız olsa da dünya genelinde hyperloop'a yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Avrupa'nın en uzun hyperloop test tüneli açıldı Tam Boyutta Gör
    İtalya'da hyperloop pilot rotası için fizibilite değerlendirme yapılmaya başlandı. Hindistan ise 2026'da bir hyperloop test projesi başlatmayı planlıyor. Avrupa Parlamentosu'nun desteğiyle Avrupa Komisyonu, hyperloop'u kıta düzeyinde TEN-T programına dahil etmeyi önerdi. Bu program, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasındaki bağlantıyı geliştirmeyi amaçlıyor.

    Uçakla seyahatten 10 kat verimli

    Hyperloop teknolojisi henüz emekleme aşamasında olsa da, ileride hızlı tren altyapısı kurmaktan daha ucuza mal olabileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda hyperloop ile seyahat etmenin enerji kullanımı açısından uçakla seyahatten 10 kat daha verimli olduğu belirtiliyor.

    EHC, tam ölçekli yolcu operasyonlarına başlamak için 2030 yılını hedef olarak belirledi. Havaalanı ve şehir merkezi arasındaki 5 kilometrelik güzergahta sistemin kurulması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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