Avrupa'nın en uzun hyperloop test tüneli açıldı

Ülkenin kuzey bölgesindeki Veendam şehir yakınlarında bulunan bu son teknoloji tesis, sektörde bir ilk olan 75-100km/h arası hızlarda hat değiştirme özelliği de dahil olmak üzere temel donanımların hepsine sahip. Tesisin en önemli parçası, her biri yaklaşık 2,5 metre genişliğinde olan 34 adet birbirine bağlı borudan oluşan 420 metrelik test tüneli.
25'ten fazla ortağın yer aldığı kamu-özel sektör işbirliğiyle oluşturulan Hyperloop Geliştirme Programı (HDP) çerçevesinde inşa edilen tesis, farklı işletmelere teknolojilerini test etmek için açık durumda bulunuyor. Tesisi inşa eden ve işleten Hardt Hyperloop'un önümüzdeki haftalarda ilk araç testlerini gerçekleştirmesi planlanıyor.
Hyperloop teknolojisine ilgi devam ediyor
SpaceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk, 2013 yılında Los Angeles ile San Francisco'yu birbirine bağlayan beşinci ulaşım modunu özetleyen bir makale yayınlayarak hyperloop konseptini popüler hale getirdi. Musk, düşük vakumlu tüp içerisinde, düşük sürtünmeyle hareket eden maglev trenleriyle çok yüksek süratlere çıkarak iki şehrin sadece yarım saat yolculukla birbirine bağlanabileceğini iddia etti. Daha sonra bu girişim başarısız olsa da dünya genelinde hyperloop'a yönelik çalışmalar devam ediyor.
Uçakla seyahatten 10 kat verimli
Hyperloop teknolojisi henüz emekleme aşamasında olsa da, ileride hızlı tren altyapısı kurmaktan daha ucuza mal olabileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda hyperloop ile seyahat etmenin enerji kullanımı açısından uçakla seyahatten 10 kat daha verimli olduğu belirtiliyor.
EHC, tam ölçekli yolcu operasyonlarına başlamak için 2030 yılını hedef olarak belirledi. Havaalanı ve şehir merkezi arasındaki 5 kilometrelik güzergahta sistemin kurulması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...