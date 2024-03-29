Avrupa'nın en uzun hyperloop test tüneli açıldı

Tam Boyutta Gör Hollanda'da, hyperloop teknolojisini test etmek için inşa edilen Avrupa'nın en uzun hyperloop tüneli açıldı. Duyurunun ardından Avrupa Hyperloop Merkezi (EHC), ilk test süreçlerine başlayacak.

Ülkenin kuzey bölgesindeki Veendam şehir yakınlarında bulunan bu son teknoloji tesis, sektörde bir ilk olan 75-100km/h arası hızlarda hat değiştirme özelliği de dahil olmak üzere temel donanımların hepsine sahip. Tesisin en önemli parçası, her biri yaklaşık 2,5 metre genişliğinde olan 34 adet birbirine bağlı borudan oluşan 420 metrelik test tüneli.

25'ten fazla ortağın yer aldığı kamu-özel sektör işbirliğiyle oluşturulan Hyperloop Geliştirme Programı (HDP) çerçevesinde inşa edilen tesis, farklı işletmelere teknolojilerini test etmek için açık durumda bulunuyor. Tesisi inşa eden ve işleten Hardt Hyperloop'un önümüzdeki haftalarda ilk araç testlerini gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Hyperloop teknolojisine ilgi devam ediyor

SpaceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk, 2013 yılında Los Angeles ile San Francisco'yu birbirine bağlayan beşinci ulaşım modunu özetleyen bir makale yayınlayarak hyperloop konseptini popüler hale getirdi. Musk, düşük vakumlu tüp içerisinde, düşük sürtünmeyle hareket eden maglev trenleriyle çok yüksek süratlere çıkarak iki şehrin sadece yarım saat yolculukla birbirine bağlanabileceğini iddia etti. Daha sonra bu girişim başarısız olsa da dünya genelinde hyperloop'a yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tam Boyutta Gör İtalya'da hyperloop pilot rotası için fizibilite değerlendirme yapılmaya başlandı. Hindistan ise 2026'da bir hyperloop test projesi başlatmayı planlıyor. Avrupa Parlamentosu'nun desteğiyle Avrupa Komisyonu, hyperloop'u kıta düzeyinde TEN-T programına dahil etmeyi önerdi. Bu program, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasındaki bağlantıyı geliştirmeyi amaçlıyor.

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Uçakla seyahatten 10 kat verimli

Hyperloop teknolojisi henüz emekleme aşamasında olsa da, ileride hızlı tren altyapısı kurmaktan daha ucuza mal olabileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda hyperloop ile seyahat etmenin enerji kullanımı açısından uçakla seyahatten 10 kat daha verimli olduğu belirtiliyor.

EHC, tam ölçekli yolcu operasyonlarına başlamak için 2030 yılını hedef olarak belirledi. Havaalanı ve şehir merkezi arasındaki 5 kilometrelik güzergahta sistemin kurulması planlanıyor.

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Avrupa'nın en uzun hyperloop test tüneli açıldı