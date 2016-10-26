Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai’den çift katlı asansör

Hyundai Elevator Türkiye, aynı asansör boşluğunda üst üste yerleştirilmiş iki asansör kabininden oluşan Double Deck asansörlerler üretmeye başladı. Bu sistem ile kapasite 1.8 kat artıyor.
2 yıl
3,2b
2
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2010 yılından bu yana Türkiye pazarında asansör ve yürüyen merdiven üretimi gerçekleştiren Hyundai, çift katlı asansör kabinleri üretmeye başladı. Double Deck asansörler, aynı asansör kuyusu içerisinde üst üste yerleştirilmiş iki kabinin birlikte hareket etmesi prensibiyle çalışıyor. İki ayrı kata aynı anda hizmet vererek hem binanın taşıma kapasitesi 1.8 kata kadar artırılıyor hem de bekleme ve yolculuk süreleri minimum düzeye indirilmiş oluyor.

Double Deck Asansörlerin binanın yapısına veya trafiğine uygun çeşitli modelleri bulunurken, aerodinamik kapsülü sayesinde kabin içi titreşim, gürültü gibi etkenler en aza indirildiğinden, konforlu bir ulaşım sağlanıyor. Farklı katlarda durulması sonucu iki kabin arasında oluşacak mesafe farklılıklarını da otomatik olarak ayarlayan Double Deck asansörler aynı zamanda hava basıncı, titreşim ve gürültüyü minimize edecek şekilde tasarlanmış.

Az Enerji Yüksek Performans

Hyundai Elevator Türkiye CEO’su Hakan Ek, “Yeşil bina projelerinin vazgeçilmez unsuru olan akıllı teknolojiler, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Daha modern binalarda yaşıyor, teknolojinin tüm imkanlarından her an her yerde yararlanıyoruz” dedi. Hemen hemen her gün kullandığımız asansörlerin de günümüz teknolojisine ayak uydurduğunu belirten Ek, “Yüksek teknoloji ile donatılmış asansörler, yüksek standartlarda mühendislik çalışmasından geçerek üretiliyor. En az enerji tüketimi ile en yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanıyor” diye konuştu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 2 yıl
yeni bişey değil. Hyundai de bunu ilk yapan değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
yeni olmaması lazım zaten bunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kara Börü 2 yıl
Haberde "İki ayrı kata aynı anda hizmet vererek hem binanın taşıma kapasitesi 1.8 kata kadar artırılıyor hem de bekleme ve yolculuk süreleri minimum düzeye indirilmiş oluyor."

Şeklinde bir ifade var binanın taşıma kapasitesine nasıl fayda sağlıyor anlamadım
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 2 yıl Kara Börü
Tek küp de iki kat yolcu taşıyor.

Yani sizin normal bir asansör alanında iki asansörün çalışması olay.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 yıl Kara Börü
Viagara Şelalesi

Haberde "İki ayrı kata aynı anda hizmet vererek hem binanın taşıma kapasitesi 1.8 kata kadar artırılıyor hem de bekleme ve yolculuk süreleri minimum düzeye indirilmiş oluyor."

Şeklinde bir ifade var binanın taşıma kapasitesine nasıl fayda sağlıyor anlamadım


Yoğun iş yerleri içindir. Örneğin 30 katlı bir yer var. 2 asansör var. Birisi yukarı giden yolcuları topluyor. Birisi aşağı giden yolcuları. Her katta yolcu var diyelim bunların hepsi çıkışa gidecektir büyük ihtimalle. Normalde her katta durup yolcu alması gerekirken bu metodla 2 katta bir duracaktır. Yarıya yakın trafik azalması yaşanacak 2 kata yakın kapasite artmış olacak. Tabi bu senaryo birçok senaryodan biri. Muhtemelen karışık bir algoritması vardır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stumaster 2 yıl
En üst kata veya en alt kata Ulaşımı nasıl halletmişler acaba? Konu hakkında bilgisi olan var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl Stumaster
Stumaster

En üst kata veya en alt kata Ulaşımı nasıl halletmişler acaba? Konu hakkında bilgisi olan var mı?

Asansörlerde dikkat ettiysen ya binanın en altında yada en üstünde yaklaşık 1 kat kadar yükseklik kaplayan sistem olur. Bunda ise daha fazla olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 2 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam birleşik arap emirliklerinde bir gökdelende çift katlı asansör kullanılıyor, boyle haberlerde öyle bir anlatılıyor ki sanki dersin yeni bir şey...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 2 yıl kaazto28
kaazto28
Yanlış hatırlamıyorsam birleşik arap emirliklerinde bir gökdelende çift katlı asansör kullanılıyor, boyle haberlerde öyle bir anlatılıyor ki sanki dersin yeni bir şey...

Ya yanlış hatırlıyorsan...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3223 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Hyundai, hyundai elevator türkiye ve
6 etiket daha asansör çift katlı asansör double deck asansör Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Surface Book şimdi daha güçlü 2 yıl Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor 2 yıl Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı 2 yıl Yeni Macbook Pro lansmanı canlı yayın | Türkçe Simultane çeviri 2 yıl Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi 2 yıl İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak 2 yıl Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı 2 yıl Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü 2 yıl Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor 2 yıl Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 4.7 milyar dolar kar açıkladı 2 yıl Projeler Kickstarter’dan önce Çin’de hayat buluyor 2 yıl Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı 2 yıl Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar 2 yıl Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu 2 yıl iPhone 7 Plus Portre Modu - Bokeh karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri! Özel Video 2 yıl Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı 2 yıl Samsung'dan ülkemizin kültürel eserlerine önemli destek 2 yıl Türk Telekom’dan borç açıklaması 2 yıl MSI ve Nvidia ile VR deneyim merkezindeyiz 2 yıl 2018 Mercedes-AMG E63 ve E63 S resmiyete kavuştu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hyundai’den çift katlı asansör Sonraki Karadeniz'de 40 adet bozulmamış Osmanlı ve Bizans gemisi bulundu 2 yıl Volkswagen, ABD’de sattığı araçları geri almaya başlıyor 2 yıl Dünya şampiyonu CS: GO milli takımımız için yayınlanan video tepki çekti 2 yıl Nesnelerin interneti büyük DDoS saldırısının kaynağı 2 yıl Battlefield 1 ülkemizde yasaklanabilir 2 yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde internete erişim sağlanamıyor 2 yıl Mercedes’ten görüntüsü ile büyüleyen pick-up: X Class 2 yıl Google Jamboard ile tanışın 2 yıl Braun’dan para iade garantili iddialı kampanya 2 yıl Microsoft’tan güneş enerjili ve e-ink ekranlı Post-it notlar 2 yıl BlackBerry DTEK60: Yeni amiral gemisi ile tanışın 2 yıl Türk YouTube fenomenlerinin Instagram hesapları hack’lendi 2 yıl Apple’da düşüş sürüyor 2 yıl Google, göz izleme teknolojisi geliştiren şirketi satın aldı 2 yıl İşte yeni nesil MacBook Pro 2 yıl Xiaomi Mi5 incelemesi: Fiyat/performans canavarı telefon 2 yıl Amerikan internet şirketinin çalışanlarından Türkiye ile ilgili şok iddia 2 yıl Renault-Nissan yeni teknolojiler geliştirmek için ortaklığa açık olduklarını söylüyor 2 yıl Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta 2 yıl Peter Jackson'dan yeni bilim kurgu filmi: Yürüyen Kentler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim