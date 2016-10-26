Hyundai’den çift katlı asansör

Double Deck Asansörlerin binanın yapısına veya trafiğine uygun çeşitli modelleri bulunurken, aerodinamik kapsülü sayesinde kabin içi titreşim, gürültü gibi etkenler en aza indirildiğinden, konforlu bir ulaşım sağlanıyor. Farklı katlarda durulması sonucu iki kabin arasında oluşacak mesafe farklılıklarını da otomatik olarak ayarlayan Double Deck asansörler aynı zamanda hava basıncı, titreşim ve gürültüyü minimize edecek şekilde tasarlanmış.
Az Enerji Yüksek Performans
Hyundai Elevator Türkiye CEO’su Hakan Ek, “Yeşil bina projelerinin vazgeçilmez unsuru olan akıllı teknolojiler, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Daha modern binalarda yaşıyor, teknolojinin tüm imkanlarından her an her yerde yararlanıyoruz” dedi. Hemen hemen her gün kullandığımız asansörlerin de günümüz teknolojisine ayak uydurduğunu belirten Ek, “Yüksek teknoloji ile donatılmış asansörler, yüksek standartlarda mühendislik çalışmasından geçerek üretiliyor. En az enerji tüketimi ile en yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanıyor” diye konuştu.
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Şeklinde bir ifade var binanın taşıma kapasitesine nasıl fayda sağlıyor anlamadım
Yani sizin normal bir asansör alanında iki asansörün çalışması olay.
Yoğun iş yerleri içindir. Örneğin 30 katlı bir yer var. 2 asansör var. Birisi yukarı giden yolcuları topluyor. Birisi aşağı giden yolcuları. Her katta yolcu var diyelim bunların hepsi çıkışa gidecektir büyük ihtimalle. Normalde her katta durup yolcu alması gerekirken bu metodla 2 katta bir duracaktır. Yarıya yakın trafik azalması yaşanacak 2 kata yakın kapasite artmış olacak. Tabi bu senaryo birçok senaryodan biri. Muhtemelen karışık bir algoritması vardır.
Asansörlerde dikkat ettiysen ya binanın en altında yada en üstünde yaklaşık 1 kat kadar yükseklik kaplayan sistem olur. Bunda ise daha fazla olacaktır.
Ya yanlış hatırlıyorsan...