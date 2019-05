Hyundai’den çift katlı asansör

2010 yılından bu yana Türkiye pazarında asansör ve yürüyen merdiven üretimi gerçekleştiren Hyundai, çift katlı asansör kabinleri üretmeye başladı. Double Deck asansörler, aynı asansör kuyusu içerisinde üst üste yerleştirilmiş iki kabinin birlikte hareket etmesi prensibiyle çalışıyor. İki ayrı kata aynı anda hizmet vererek hem binanın taşıma kapasitesi 1.8 kata kadar artırılıyor hem de bekleme ve yolculuk süreleri minimum düzeye indirilmiş oluyor.

Double Deck Asansörlerin binanın yapısına veya trafiğine uygun çeşitli modelleri bulunurken, aerodinamik kapsülü sayesinde kabin içi titreşim, gürültü gibi etkenler en aza indirildiğinden, konforlu bir ulaşım sağlanıyor. Farklı katlarda durulması sonucu iki kabin arasında oluşacak mesafe farklılıklarını da otomatik olarak ayarlayan Double Deck asansörler aynı zamanda hava basıncı, titreşim ve gürültüyü minimize edecek şekilde tasarlanmış.

Az Enerji Yüksek Performans

Hyundai Elevator Türkiye CEO’su Hakan Ek, “Yeşil bina projelerinin vazgeçilmez unsuru olan akıllı teknolojiler, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Daha modern binalarda yaşıyor, teknolojinin tüm imkanlarından her an her yerde yararlanıyoruz” dedi. Hemen hemen her gün kullandığımız asansörlerin de günümüz teknolojisine ayak uydurduğunu belirten Ek, “Yüksek teknoloji ile donatılmış asansörler, yüksek standartlarda mühendislik çalışmasından geçerek üretiliyor. En az enerji tüketimi ile en yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanıyor” diye konuştu.