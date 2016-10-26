Volkswagen, ABD’de sattığı araçları geri almaya başlıyor

Sorunlu araç sahiplerine araçlarını geri almayı teklif edecek olan Volkswagen ek olarak her araç sahibine 5 bin 100 dolar ile 10 bin dolar arasında ek tazminat ödemeyi de kabul etti. Dileyen kullanıcılar, sadece tazminatı alarak araçlarının ücretsiz olarak hileli durumundan kurtarılmasını da isteyebilecek.
Sıfır emisyona sahip araçlar için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Volkswagen, 2019 yılı Ocak ayına kadar problemli araçların %85’i için geri alım ya da tamiri tamamlamış olma garantisi veriyor. Sorun bu vakte kadar çözülmediği takdirdeyse şirket ekstra cezalar ödemekle karşı karşıya kalabilecek.
Volkswagen’in ABD hükümeti ile yaptığı bu anlaşma şimdilik sadece 2.0L TDI motorları kapsıyor. Bu motora sahip ABD’de satılmış araç sayısının 475 bin civarında olduğu ifade ediliyor. Modeller ise şöyle:
- 2013 – 2015 Volkswagen Beetle
- 2010 – 2015 Volkswagen Golf
- 2009 – 2015 Volkswagen Jetta
- 2012 – 2015 Volkswagen Passat
- 2010 – 2013 ve 2015 Audi A3
Aynı şekilde hileli olduğu belirtilen 3.0L TDI V6 motora sahip araçların ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Volkswagen’in bu kapsamdaki 85 bin adetlik araç için ABD hükümeti ile yeni bir anlaşma yapması gerekiyor. Bu arada Volkswagen’in dünya genelinde satılmış 11 milyona yakın araçta Azot Oksit salınımı konusunda hile yaptığı ifade ediliyor.
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-obtains-final-approval-of-20L-TDI-settlement-program-in-the-United-States/view/4124615/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=2lnlCfAP Yorum Yaz Paylaş Tweetle
'' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yaşanan skandalla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’deki Volkswagen EA 189 dizel motora sahip 323 bin 977 araç için firma ile mutabakat sağladıklarını bildirerek, “Bu araçlar gönüllü olarak geri çağrılacak ve teknik güncellemeleri yapılacak” dedi.
Açıklamasında Türkiye’de emisyondan dolayı vergi alınmadığını ve Türkiye için asıl önemli olanın emisyon değerlerinin çevre olan etkisi olduğunu belirtti. Işık ABD ve Avrupa’da olan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek konuşmasında “Türkiye’deki Volkswagen EA 189 dizel motora sahip 323 bin 977 araç için firma ile mutabakat sağladık. Bu araçlar gönüllü olarak geri çağrılacak ve teknik güncellemeleri yapılacak” ifadelerine yer verdi.
Yapılacak olan teknik güncellemenin ise Almanya ile eş zamanlı olarak 2016 yılının Ocak ayında Türkiye’de gerçekleşeceğini belirten Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ayrıca firmanın ayıplı araçları gönüllü olarak çağırmayı kabul ettiği için cezai işlem uygulanmayacağını belirtti. ''