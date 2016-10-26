Volkswagen, ABD’de sattığı araçları geri almaya başlıyor

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Emisyon skandalının ardından tüm dünyada kötü bir şekilde ün salan Volkswagen, ABD’de tüketicilere dönük ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Otomobil devi, suçlamalara karşılık olarak 16 milyar 500 bin dolar bedelle ABD hükümeti ile anlaşmaya varmıştı. Bu rakamın 10 milyar dolarlık kısmı araç sahiplerine ödenecek paralar olarak ayrılmış.

Sorunlu araç sahiplerine araçlarını geri almayı teklif edecek olan Volkswagen ek olarak her araç sahibine 5 bin 100 dolar ile 10 bin dolar arasında ek tazminat ödemeyi de kabul etti. Dileyen kullanıcılar, sadece tazminatı alarak araçlarının ücretsiz olarak hileli durumundan kurtarılmasını da isteyebilecek.

Sıfır emisyona sahip araçlar için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Volkswagen, 2019 yılı Ocak ayına kadar problemli araçların %85’i için geri alım ya da tamiri tamamlamış olma garantisi veriyor. Sorun bu vakte kadar çözülmediği takdirdeyse şirket ekstra cezalar ödemekle karşı karşıya kalabilecek.

Volkswagen’in ABD hükümeti ile yaptığı bu anlaşma şimdilik sadece 2.0L TDI motorları kapsıyor. Bu motora sahip ABD’de satılmış araç sayısının 475 bin civarında olduğu ifade ediliyor. Modeller ise şöyle:

2013 – 2015 Volkswagen Beetle

2010 – 2015 Volkswagen Golf

2009 – 2015 Volkswagen Jetta

2012 – 2015 Volkswagen Passat

2010 – 2013 ve 2015 Audi A3

Aynı şekilde hileli olduğu belirtilen 3.0L TDI V6 motora sahip araçların ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Volkswagen’in bu kapsamdaki 85 bin adetlik araç için ABD hükümeti ile yeni bir anlaşma yapması gerekiyor. Bu arada Volkswagen’in dünya genelinde satılmış 11 milyona yakın araçta Azot Oksit salınımı konusunda hile yaptığı ifade ediliyor.





https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-obtains-final-approval-of-20L-TDI-settlement-program-in-the-United-States/view/4124615/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=2lnlCfAP