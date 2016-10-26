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Volkswagen, ABD’de sattığı araçları geri almaya başlıyor

Volkswagen, emisyon skandalının ardından ABD’de geri alım yapıyor. Bunun için süreci başlatan ve ABD hükümeti ile anlaşan şirket, araç sahiplerine 10 bin dolar ek ödeme de yapacak.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Volkswagen, ABD’de sattığı araçları geri almaya başlıyor
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Emisyon skandalının ardından tüm dünyada kötü bir şekilde ün salan Volkswagen, ABD’de tüketicilere dönük ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Otomobil devi, suçlamalara karşılık olarak 16 milyar 500 bin dolar bedelle ABD hükümeti ile anlaşmaya varmıştı. Bu rakamın 10 milyar dolarlık kısmı araç sahiplerine ödenecek paralar olarak ayrılmış.

Sorunlu araç sahiplerine araçlarını geri almayı teklif edecek olan Volkswagen ek olarak her araç sahibine 5 bin 100 dolar ile 10 bin dolar arasında ek tazminat ödemeyi de kabul etti. Dileyen kullanıcılar, sadece tazminatı alarak araçlarının ücretsiz olarak hileli durumundan kurtarılmasını da isteyebilecek.

Sıfır emisyona sahip araçlar için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Volkswagen, 2019 yılı Ocak ayına kadar problemli araçların %85’i için geri alım ya da tamiri tamamlamış olma garantisi veriyor. Sorun bu vakte kadar çözülmediği takdirdeyse şirket ekstra cezalar ödemekle karşı karşıya kalabilecek.

Volkswagen’in ABD hükümeti ile yaptığı bu anlaşma şimdilik sadece 2.0L TDI motorları kapsıyor. Bu motora sahip ABD’de satılmış araç sayısının 475 bin civarında olduğu ifade ediliyor. Modeller ise şöyle: 

  • 2013 – 2015 Volkswagen Beetle
  • 2010 – 2015 Volkswagen Golf
  • 2009 – 2015 Volkswagen Jetta
  • 2012 – 2015 Volkswagen Passat
  • 2010 – 2013 ve 2015 Audi A3

Aynı şekilde hileli olduğu belirtilen 3.0L TDI V6 motora sahip araçların ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Volkswagen’in bu kapsamdaki 85 bin adetlik araç için ABD hükümeti ile yeni bir anlaşma yapması gerekiyor. Bu arada Volkswagen’in dünya genelinde satılmış 11 milyona yakın araçta Azot Oksit salınımı konusunda hile yaptığı ifade ediliyor.



https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-obtains-final-approval-of-20L-TDI-settlement-program-in-the-United-States/view/4124615/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=2lnlCfAP Yorum Yaz
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interwap 2 yıl en beğenilen
Bu çevre kanunları sadece Amerika'^da mı işliyor? Bu araçlardan ülkemizede satıldı ve kaç tanesine bu işlem uygulanacak?
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greenk 2 yıl
Bizim ülkemiz de simitçi çocuğun, tatlı satan vatandaşın üç kuruşuna göz diken hükümet.

'' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yaşanan skandalla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’deki Volkswagen EA 189 dizel motora sahip 323 bin 977 araç için firma ile mutabakat sağladıklarını bildirerek, “Bu araçlar gönüllü olarak geri çağrılacak ve teknik güncellemeleri yapılacak” dedi.

Açıklamasında Türkiye’de emisyondan dolayı vergi alınmadığını ve Türkiye için asıl önemli olanın emisyon değerlerinin çevre olan etkisi olduğunu belirtti. Işık ABD ve Avrupa’da olan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek konuşmasında “Türkiye’deki Volkswagen EA 189 dizel motora sahip 323 bin 977 araç için firma ile mutabakat sağladık. Bu araçlar gönüllü olarak geri çağrılacak ve teknik güncellemeleri yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Yapılacak olan teknik güncellemenin ise Almanya ile eş zamanlı olarak 2016 yılının Ocak ayında Türkiye’de gerçekleşeceğini belirten Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ayrıca firmanın ayıplı araçları gönüllü olarak çağırmayı kabul ettiği için cezai işlem uygulanmayacağını belirtti. ''




Bizim ülkemiz de simitçi çocuğun, tatlı satan vatandaşın üç kuruşuna göz diken hükümet.'' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yaşan...
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silversmith 2 yıl
Bizimkiler de yüksek fiyattan almak için halâ sıraya girip 3-4 ay bekliyorlar...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
ABD DE SATILDI ama TÜRKİYEDE DE satıldı Türkiyeden alanlara ne olacak peki.
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Xloud 2 yıl
Böyle hila zart zurt yapacak kadar vizyonsuz bir markaya ilah muamelesi yapıyorlar yazık. Çokta tipsiz arabaları bence.
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kadirirdem 2 yıl
peki ya bizim ülke de ne olacak ? .
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tahir40 2 yıl
ABD'de araçların çevre dostu olması ya da belli bir emisyonunu yakalaması diye bir durum yok. Bunlar bile serbest:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Olay ABD'nin açığını yakaladığı Alman firmasını okşaması. Benzer bir durum AB'nin Apple'ye okkalı bi ceza kesmesiyle karşılık bulabilir...


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jubeii 2 yıl
Bize üçün biri?
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srsy 2 yıl
Bizim ülkemizde vergilendirme, emisyondan değil motor hacminden yapıldığı için. Bizimkileri kaale almaz kimse.
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ArcherAngel 2 yıl
Onlar insansa biz neyiz yani bizim buralardanda alan var onlara ne olacak peki.
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BekirTemel 2 yıl
Zam geliyor beyler
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Turkforce 2 yıl
Almanyada fabrika Türkiye için özel üretim yapıyormuş. O yüzden doğuştan araba almak istediğinizde birkaç ay sıra beklemeniz gerekiyor.
Bu sebepledir ki Türkiyede bu kapsamda araç yoktur.
Yerseniz!
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abraxsas 2 yıl
Buradakilere de zararlarını tanzim için para verilecek mi veya araçları geri alacaklarmı?
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silversmith 2 yıl
Bizimkiler de yüksek fiyattan almak için halâ sıraya girip 3-4 ay bekliyorlar...
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greenk 2 yıl
Bizim ülkemiz de simitçi çocuğun, tatlı satan vatandaşın üç kuruşuna göz diken hükümet.

'' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yaşanan skandalla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’deki Volkswagen EA 189 dizel motora sahip 323 bin 977 araç için firma ile mutabakat sağladıklarını bildirerek, “Bu araçlar gönüllü olarak geri çağrılacak ve teknik güncellemeleri yapılacak” dedi.

Açıklamasında Türkiye’de emisyondan dolayı vergi alınmadığını ve Türkiye için asıl önemli olanın emisyon değerlerinin çevre olan etkisi olduğunu belirtti. Işık ABD ve Avrupa’da olan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek konuşmasında “Türkiye’deki Volkswagen EA 189 dizel motora sahip 323 bin 977 araç için firma ile mutabakat sağladık. Bu araçlar gönüllü olarak geri çağrılacak ve teknik güncellemeleri yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Yapılacak olan teknik güncellemenin ise Almanya ile eş zamanlı olarak 2016 yılının Ocak ayında Türkiye’de gerçekleşeceğini belirten Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ayrıca firmanın ayıplı araçları gönüllü olarak çağırmayı kabul ettiği için cezai işlem uygulanmayacağını belirtti. ''




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