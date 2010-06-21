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Intel DDR3 bellek destekli Atom D425 ve D525 işlemcilerinin satışına başladı

8 yıl
12,8b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel DDR3 bellek destekli Atom D425 ve D525 işlemcilerinin satışına başladı
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Intel DDR3 bellek destekli Atom D425 ve D525 işlemcilerinin satışına başladı
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, mini-bilgisayarlar için hazırladığı DDR3 bellek desteğine sahip yeni Atom işlemcilerini duyurdu. Tek çekirdekli Atom D425 ve çift çekirdekli Atom D525 işlemcilerini lanse eden Intel, DDR3 bellek güncellemesi ile mini-bilgisayarların hem daha az güç tüketeceğini hem de bellek odaklı performansta ilerleme kaydedileceğini belirtiyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin her ikisi de 1.8GHz'de görev yaparken, tek çekirdekli D425 modeli 512 Kb, çift çekirdekli D525 modeli ise 1MB L2 bellek ile geliyor.

Isıl güç tasarımları sırasıyla 10 Watt (D425) ve 13 Watt (D525) olarak açıklanan yeni işlemciler, nettop'lar da ve düşük güç tüketimli bazı masaüstü sistemlerde kullanılmaları bekleniyor.


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1963bursa 8 yıl
Mesajlara tekrardan göz gezdirdim, genel olarak ne kadar kalitesiz olursa olsun intelin reklamla her malı satacağı fikri ağır basmış.
Arkadaşlar, bu bence bir süreçtir, şu anda hangi satıcıya giderseniz gidin, size intel gösterir, VIA yada AMD sistem yok der, üstüne de intel almanız için yalan söylemek te dahil sizi iknaya çalışır, maalesef satıcılarımızın ikna kabiliyetlerini kötüye kullanmalarının son kullanıcılara ciddi zararlarını yıllardır çekiyoruz.
Bunun böyle devam edeceğini zannetmemek lazım, bu ülkede batmaz dediğimiz toptancılar bilgisayarcılar batıyorlar, bence sebeplerinden biri de bu, milyarlık cihazlar satıyorsun, müşterinin işi acil, geliyor bana bişe ver diyor, senin elemanın da kendisine en yüksek kâr bırakan ürünü ballandırıyor ve satıyor, kısa vadede eleman ve firma kazanıyor, yıllar geçtikçe müşterinin jetonu düşüyor, bunlar bana bunu yapmıştı diyor, işte o zaman kötülemeler başlıyor, müşteri kaçabildiği alternatiflere kayıyor ve firma kendi batışını kendi eliyle hazırlamış oluyor.
Konudışı gibi bir yazıya benzese de intel de bu şekilde batışını hazırlıyor, şu anda VIA'nın Nano işlemcilerinin kalitesinde işlemci üretememesi bunun sinyallerinden biri olabilir, istese üretirdi bakış açısı bana gerçekçi gelmiyor. Aradaki fark fazla bariz, aynı işlemci, VIA nınki çift çekirdek. Üstelik yongasetinde usb3, sata3 doğal destekli, intelde koysalar bile onboard olacaktı.
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Batuist 8 yıl

KaraKanarya

Mesajlara tekrardan göz gezdirdim, genel olarak ne kadar kalitesiz olursa olsun intelin reklamla her malı satacağı fikri ağır basmış.



Arkadaşlar, bu bence bir süreçtir, şu anda hangi satıcıya giderseniz gidin, size intel gösterir, VIA yada AMD sistem yok der, üstüne de intel almanız için yalan söylemek te dahil sizi iknaya çalışır, maalesef satıcılarımızın ikna kabiliyetlerini kötüye kullanmalarının son kullanıcılara ciddi zararlarını yıllardır çekiyoruz.

Bunun böyle devam edeceğini zannetmemek lazım, bu ülkede batmaz dediğimiz toptancılar bilgisayarcılar batıyorlar, bence sebeplerinden biri de bu, milyarlık cihazlar satıyorsun, müşterinin işi acil, geliyor bana bişe ver diyor, senin elemanın da kendisine en yüksek kâr bırakan ürünü ballandırıyor ve satıyor, kısa vadede eleman ve firma kazanıyor, yıllar geçtikçe müşterinin jetonu düşüyor, bunlar bana bunu yapmıştı diyor, işte o zaman kötülemeler başlıyor, müşteri kaçabildiği alternatiflere kayıyor ve firma kendi batışını kendi eliyle hazırlamış oluyor.

Konudışı gibi bir yazıya benzese de intel de bu şekilde batışını hazırlıyor, şu anda VIA'nın Nano işlemcilerinin kalitesinde işlemci üretememesi bunun sinyallerinden biri olabilir, istese üretirdi bakış açısı bana gerçekçi gelmiyor. Aradaki fark fazla bariz, aynı işlemci, VIA nınki çift çekirdek. Üstelik yongasetinde usb3, sata3 doğal destekli, intelde koysalar bile onboard olacaktı.

Türkiyede teknooji marketlerin satış politikasını çok iyi özetlemişsin yalnızca.. gerçekten tam anlamıyla budur olay.. elinde malı satmak için türlü yalanlarla taklalar atan çok adam gördüm kadıköyde... o yüzden yazıyı çok iyi anlıyorum... ve ne kadar firmanın battığınıda biliyorum...




+100000000000


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Batuist 8 yıl
işlemci boyut itibari ilede oldukça küçükmüş.. nereye desen sığar bu. Ah biraz daha performanslı olsaymış daha iyi olurmuş...
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1963bursa 8 yıl
Şahsen ben VIA Nano işlemcili netbook bulabilirsem niye intel alayım, ha gerçekten satıcılar istemeden getirmiyorlar o ayrı mesele, başka bir başlıkta vardı şu cümle, kapıdan girip bana bi netbook diyen adam intel alıp çıkar. Satıcı bunu ister. Bilen adam niye intel alacak, bu gerçekten sorulması gereken soru.
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hacı.basat 8 yıl
1.8GHz tek çekirdek ve daha yeni üretecek, ŞAKA GİBİ YA, koca intel VIA'nın çift çekirdeklisini ürettiği ve kullanımda daha fazla performans verdiğini bildiğimiz Çift Çekirdekli 1.8GHz VIA Nano DC işlemcisinin tek çekirdeklisini daha yeni üretmeye başlayacak, üstelik 2 kat fiyata satacağına da eminim. Başarılar o zaman, seneye de çift çekirdeklisini üretir, VIA yeni işlemci çıkarmazsa yakalar onu.
Asıl anlamadığım nokta VIA Nano DC işlemcili netbook'larla nasıl rekabet etmeyi düşünüyor. Reklamla VIA Nano işlemcisini bilmeyenlere satarım falan gibi bir stratejisi var herhalde.
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SERIM 8 yıl

Hasanhh


Asıl anlamadığım nokta VIA Nano DC işlemcili netbook'larla nasıl rekabet etmeyi düşünüyor. Reklamla VIA Nano işlemcisini bilmeyenlere satarım falan gibi bir stratejisi var herhalde.


Bal gibi satıyor ya , sen olsan hali hazırda satabildigin bir ürün dururken yenisini satarmıydın? Emin ol istese 4 çekirdeklisini bile yapabilir intel ama neden yapıp satıp gelecekteki piyasasını şimdiden doyursun ki? bu durumda satanamı laf etmek lazım alanamı yoksa bir 3. şahıs varmı bilemiyorum onamı
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Night Wish 8 yıl
Yanlış hatırlamıyosam 15 yada 18w civarıydı
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ooppss 8 yıl
atom'a altın semer vurmuşlar yine atom,yine atom..
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Tolgá 8 yıl
DDR2 li modeller kaç watt tüketiyordu
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