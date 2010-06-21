Intel DDR3 bellek destekli Atom D425 ve D525 işlemcilerinin satışına başladı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, mini-bilgisayarlar için hazırladığı DDR3 bellek desteğine sahip yeni Atom işlemcilerini duyurdu. Tek çekirdekli Atom D425 ve çift çekirdekli Atom D525 işlemcilerini lanse eden Intel, DDR3 bellek güncellemesi ile mini-bilgisayarların hem daha az güç tüketeceğini hem de bellek odaklı performansta ilerleme kaydedileceğini belirtiyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin her ikisi de 1.8GHz'de görev yaparken, tek çekirdekli D425 modeli 512 Kb, çift çekirdekli D525 modeli ise 1MB L2 bellek ile geliyor.

Isıl güç tasarımları sırasıyla 10 Watt (D425) ve 13 Watt (D525) olarak açıklanan yeni işlemciler, nettop'lar da ve düşük güç tüketimli bazı masaüstü sistemlerde kullanılmaları bekleniyor.