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Intel'de yeni fiyat indirimleri: Core i7 950'nin fiyatı 294$'a düşüyor

Intel, 562$ seviyesinden satışta Core i7 950 modelinin fiyatını 294$'a çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
8 yıl
11,1b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden satışa sunmayı planlayan Intel, mevcut ürün gamı için planladığı yeni güncellemelerini duyurmaya hazırlanıyor. Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre Intel, farklı segmentler için hazırladığı yeni işlemci modellerini pazara sunmayı ve mevcut bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Üçüncü çeyrek için düşünülen düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanı Core i7 950'deki fiyat indirimi zira adetli alımlar için 562 dolar seviyesinden sağlanan yüksek performansı sınıfındaki işlemcinin fiyatı, 29 Ağustos'ta %48'lik bir indirim ile 562 dolar seviyesinden 294 dolar seviyesine çekilecek. Yapılacak bu indirim ile Intel, AMD'nin 6 çekirdekli işlemcilerine karşı elini güçlendirmiş olacak çünkü bilindiği üzere Intel'de şu an için sadece bir adet 6 çekirdekli işlemci bulunuyor ve 999$ seviyesinden satılıyor.

Intel'de yeni fiyat indirimleri: Core i7 950'nin fiyatı 294$'a düşüyor
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Core i7 950'deki agresif fiyat indirimine ek olarak Intel, yeni işlemciler de lanse edecek. Intel'in sunmayı planladığı işlemcilerden ilki Pentium E5700 olacak. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan işlemci, 3GHz'de çalışıyor ve 800MHz FSB hızını destekliyor. LGA775 formunda olacak Pentium E5700 işlemcisinin 8 Ağustos'ta, 75$ seviyesindeki adetli alım fiyatıyla pazara sunulması bekleniyor. Intel'in duyurmaya hazırlandığı bir diğer yeni işlemci modeli ise Core i3-560 olacak. Çift çekirdekli olan ve Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için 2 olmak üzere toplamda 4 izlek desteği sunan yeni işlemcinin 3.33GHz'de çalışacağı, diğer özellikler açısındansa serinin önceki modelleriyle benzer olacağı belirtiliyor. 29 Ağusto'da satışa sunulacağı belirtilen Core i3 560 modelinin adetli alımlardaki satış fiyatının 138 dolar olması bekleniyor.

Intel'de yeni fiyat indirimleri: Core i7 950'nin fiyatı 294$'a düşüyor
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Intel tarafında pazara sunulacak yeni modellerden bir diğeri ise Pentium E6800 olacak. 3.33GHz'de çalışan ve 1066MHz FSB hızını destekleyen çift çekirdekli yeni işlemcinin 86 dolarlık adetli alım fiyatı ile 29 Ağustos tarihinde kullanıma sunulması bekleniyor. Giriş seviyesindeki bilgisayarlar ve ofis sistemlerini de unutmayan Intel, bu segment için çift çekirdekli Celeron E3500 modelini lanse edecek. 2.7GHz'de çalışan ve 800MHz FSB hızını destekleyen 1MB bellek kapasiteli işlemcinin 52$ seviyesinden sunulması bekleniyor. Celeron E3500'ün çıkışıyla birlikte E3400 modelinin 17 Ekim'de 42$ düşmesi beklenirken, 8 Ağustos'da 75$ seviyesinden lanse edilecek E5700 (3GHz, 2MB L2, 800MHz FSB) modelinin 17 Ekim'de 64$'a, Pentium E5400 modelinin ise18 Temmuz tarihinde yapılacak 11 dolarlık indirim ile 75 dolar seviyesinden 64 dolara düşmüş olacak.


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PROOF# 8 yıl
su anda ki sitelerde fiyatı 1000 lira civarında :S
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Swothra 8 yıl
300$ seviyesine düşse bile insanların tercihi bence hala daha i7 930 olur en iyisi o
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yukselhusem 8 yıl
kişisel insanlara bu fiayt gene fazla kaçacak aslında buu firmalar.şirketler için kişisel kişiler almaları için birasdaha ucuzlaması lazım diye düşüşnyrm
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IgorStravinsky 8 yıl
Hemen gidip 3 koli almalıyım.
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pSy! 8 yıl
kaliteli ram icin fazla para vermenize gerek yok :)
forum.donanimhaber.com/...
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renklem 8 yıl
i7 930'lara ne olacak o halde? Onlar da aynı fiyat?
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Kumandan 8 yıl
Terfi edeyim bari (:
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xanberk 8 yıl
i7 930 ile 950 arasında ne fark var GHz den başka ?
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enja 8 yıl
isterlerse yapmasınlar indirim 523 TL lik Sony NWZ-S544 mp3 Walkmanı 200 TL ye aldım :) ipod nano bile 450 TL Den 299 inmiş Rekabet başladı ama bazıları geç uyandı :)
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gcinar 8 yıl
i8 ler çıksın artıkkkkkkkkkkkkkkkkk.hocam bu indirimler ekren karınada yapılırsa eylül de ii bi bilgiyar alınır .bence eylül ekim tam alma ayı olucak kanımca:)
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sadtneverdie 8 yıl
indirim yapsalar problem yapmasalar problem ne enteresan ınsanlarsınız.
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beytekin45 8 yıl

sadtneverdie

indirim yapsalar problem yapmasalar problem ne enteresan ınsanlarsınız.



yakın zamanda aynı fiyata I7 630 alanlar çok sevinmişlerdir bu duruma. Enteresanlık burada.
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DH Misafiri 8 yıl
fiyatlar gayet iyi sadece ihtiyacından fazlasını almak isteyenleri memnun etmiyecek bırakın bazı şeyler geriden gelsin
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F.@.T.İ.H 8 yıl
6 çekirdeklilerde uygun fiyatlı işlemciler lazım artık bu indirimin pek anlamı yok gibi..
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OZKNaln 8 yıl
vatanbilgisayar.com/...
kullanıyorum x6 ve cıkacak butun ıslemcılere destegı var işlemcide acıyor oc de super oluyor delı gıbı fıyatada bakın o daha delı..
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Comissar 8 yıl
OZKNaln

vatanbilgisayar.com/...

kullanıyorum x6 ve cıkacak butun ıslemcılere destegı var işlemcide acıyor oc de super oluyor delı gıbı fıyatada bakın o daha delı..

süper
hocam avatara da bayıldım ya müthiş
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aspirin_00 8 yıl
vay beahh bende ileride almayı düşünüyordum bu kadar indirim olurmu acele edipde hesabı kitabı yapmadan alanlara şimdiden geçmiş olsun :D bugun 5 lira yarın 1 lira bundan sonra teknoloji fiyatları böyle olur. bu arada i7 960 modeliyle ne fark var ki fiyat farkı bayağı uçurum başka fark yok :D
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Comissar 8 yıl

aspirin_00

vay beahh bende ileride almayı düşünüyordum bu kadar indirim olurmu acele edipde hesabı kitabı yapmadan alanlara şimdiden geçmiş olsun :D bugun 5 lira yarın 1 lira bundan sonra teknoloji fiyatları böyle olur. bu arada i7 960 modeliyle ne fark var ki fiyat farkı bayağı uçurum başka fark yok :D

i7 860 ve 870 de olduğu gibi oc kapasitesi yüksektir 960 ın.
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