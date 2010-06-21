Intel'de yeni fiyat indirimleri: Core i7 950'nin fiyatı 294$'a düşüyor

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden satışa sunmayı planlayan Intel, mevcut ürün gamı için planladığı yeni güncellemelerini duyurmaya hazırlanıyor. Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre Intel, farklı segmentler için hazırladığı yeni işlemci modellerini pazara sunmayı ve mevcut bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Üçüncü çeyrek için düşünülen düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanı Core i7 950'deki fiyat indirimi zira adetli alımlar için 562 dolar seviyesinden sağlanan yüksek performansı sınıfındaki işlemcinin fiyatı, 29 Ağustos'ta %48'lik bir indirim ile 562 dolar seviyesinden 294 dolar seviyesine çekilecek. Yapılacak bu indirim ile Intel, AMD'nin 6 çekirdekli işlemcilerine karşı elini güçlendirmiş olacak çünkü bilindiği üzere Intel'de şu an için sadece bir adet 6 çekirdekli işlemci bulunuyor ve 999$ seviyesinden satılıyor.

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Core i7 950'deki agresif fiyat indirimine ek olarak Intel, yeni işlemciler de lanse edecek. Intel'in sunmayı planladığı işlemcilerden ilki Pentium E5700 olacak. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan işlemci, 3GHz'de çalışıyor ve 800MHz FSB hızını destekliyor. LGA775 formunda olacak Pentium E5700 işlemcisinin 8 Ağustos'ta, 75$ seviyesindeki adetli alım fiyatıyla pazara sunulması bekleniyor. Intel'in duyurmaya hazırlandığı bir diğer yeni işlemci modeli ise Core i3-560 olacak. Çift çekirdekli olan ve Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için 2 olmak üzere toplamda 4 izlek desteği sunan yeni işlemcinin 3.33GHz'de çalışacağı, diğer özellikler açısındansa serinin önceki modelleriyle benzer olacağı belirtiliyor. 29 Ağusto'da satışa sunulacağı belirtilen Core i3 560 modelinin adetli alımlardaki satış fiyatının 138 dolar olması bekleniyor.

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Intel tarafında pazara sunulacak yeni modellerden bir diğeri ise Pentium E6800 olacak. 3.33GHz'de çalışan ve 1066MHz FSB hızını destekleyen çift çekirdekli yeni işlemcinin 86 dolarlık adetli alım fiyatı ile 29 Ağustos tarihinde kullanıma sunulması bekleniyor. Giriş seviyesindeki bilgisayarlar ve ofis sistemlerini de unutmayan Intel, bu segment için çift çekirdekli Celeron E3500 modelini lanse edecek. 2.7GHz'de çalışan ve 800MHz FSB hızını destekleyen 1MB bellek kapasiteli işlemcinin 52$ seviyesinden sunulması bekleniyor. Celeron E3500'ün çıkışıyla birlikte E3400 modelinin 17 Ekim'de 42$ düşmesi beklenirken, 8 Ağustos'da 75$ seviyesinden lanse edilecek E5700 (3GHz, 2MB L2, 800MHz FSB) modelinin 17 Ekim'de 64$'a, Pentium E5400 modelinin ise18 Temmuz tarihinde yapılacak 11 dolarlık indirim ile 75 dolar seviyesinden 64 dolara düşmüş olacak.