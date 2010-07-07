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Intel'in Sandy Bridge işlemcileri 1333MHz DDR3 bellek desteği ile gelecek

8 yıl
13,4b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Erken mühendislik örnekleri bir süredir hazır olan ve son çeyrekte hacimli üretime gireceği bildirilen Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin yeni yıl ile birlikte pazara sunulması bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1155 formundaki yeni işlemciler, entegre grafik birimini de içeren doğal bir yapıya sahip olacak ve mimari açıdan Nehalem sonrasındaki en radikal Intel adımı olarak lanse edilecekler.

Nehalem jenerasyonuyla birlikte aynı AMD'de olduğu gibi IMC yani entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya başlayan Intel, ilk jenerasyon Nehalem işlemcilerinde 1066MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunarken, Westmere tabanlı Lynnfield işlemcilerinde bellek desteğini 1333MHz'e çıkartmıştı. Hazırlık çalışmaları devam eden Sandy Bridge mimarisinde de "resmi" bellek hızı desteğinin değişmeyeceği ve yeni nesil işlemcilerin 1333MHz bellek desteği ile geleceği üzerinde duruluyor.

JEDEC tarafından 1333MHz üstündeki bellekler spesifikasyon bazında resmi olarak onaylanmadığı için Intel, bellek hızı konusunda muhafazakar davranırken, bu konuda kullanıcılar özgür olacak ve daha yüksek hızlardaki DDR3 belleklerini, Sandy Bridge işlemcileriyle kullanabilecekler. Bu noktada asıl dikkat çeken detay ise Intel'den farklı olarak AMD'nin, Bulldozer tabanlı masaüstü ve Fusion tabanlı mobil işlemcilerinde 1600MHz+ seviyesinde DDR3 bellek desteği sunacağının söylenmesi.


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yelkowan 8 yıl
Değerli arkadaşlar sizi araştırmaya yönlendirmek için eleştiri yapmaktan kaçınıp sadece alıntı yaptım ama anlaşılıyorki pek işe yaramamış.

Yeni yeni terimler mi icat ediyosunuz. Ramlarda bellek bant genişliğinin 64 bit olması da ne olaki.

@Ejder eminim ne yazdığını, ne demek istediğini kendi bile anlamamıştır son tahlil felan bitlerle MHZleri birbiriyle harmanlamış maşallah.

@Atyay hadi ejder ve solar_apex neyse de senin de bu yanlışın içine düşmen kötü olmuş zira içlerinde en inandırıcı senin yazdığın duruyo bu sebeple çok tehlikeli bir yorum.
kazara biri senin yazdığını okusa bant genişliğinin 64bit-128bit gibi ifade edildiğini sanacak oysa bellek bant genişliği GB/s MB/s şeklinde ifade edilir. Neyse forumda daha önce yazdıklarını hatırlıyorum büyük ihtimalle dalgınlığına geldi senin
heralde bellek arayüz genişliğiyle karıştırdın.

@solar_apex ve özellikle de @ejder bunlar sizin için.
umarım işinize yarar.

Bant genişliği hesaplama formülü: Bellek Hızı x Kanal başına aktarılan byte sayısı x Kanal Sayısı
(veri hızı) X (8 Byte yada 64 bit) X (bir, iki yada üç) (64bit/8 = 8byte. bit cinsi byte çevrilirken 8 e bölünür.)

Mesela DDR3 1600MHZnin bant genişiğine bakalım.
PC12800, tek kanal bellek için:
Bellek Bant genişliği = (1600 MHz) X (8 Byte)= 12.8 GB/s
Çift kanal için = (1600 MHz) X (8 Byte) X 2= 25.6 GB/s Bant genişliği böyle ifade edilir ve bu formülle hesaplanır.

Biliyorum şimdi uzun uzun anlattığım yazıları okumayacaksınız o yüzden video ekliyorum bari bu videoyu izleyin :))


http://www.youtube.com/watch?v=iDEjhaevpGc&feature=player_embedded

Bu makaleye de bakabilirsiniz...
sayarbilgi.net/...
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atyay 8 yıl
@yelkowan

haklısın yanlış tabir kulanmışım sen uyarınca farkettim,anlatmak istediğimle yazdığım bir olmuyo bazen,yanlış bilgilendirmemek için yazdıklarıma genelde özen gösteririm ama arada dalgınlığa denk geliyo:)
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Kardelen G. 7 yıl

yelkowan

Değerli arkadaşlar sizi araştırmaya yönlendirmek için eleştiri yapmaktan kaçınıp sadece alıntı yaptım ama anlaşılıyorki pek işe yaramamış.

Yeni yeni terimler mi icat ediyosunuz. Ramlarda bellek bant genişliğinin 64 bit olması da ne olaki.

@Ejder eminim ne yazdığını, ne demek istediğini kendi bile anlamamıştır son tahlil felan bitlerle MHZleri birbiriyle harmanlamış maşallah.

@Atyay hadi ejder ve solar_apex neyse de senin de bu yanlışın içine düşmen kötü olmuş zira içlerinde en inandırıcı senin yazdığın duruyo bu sebeple çok tehlikeli bir yorum.
kazara biri senin yazdığını okusa bant genişliğinin 64bit-128bit gibi ifade edildiğini sanacak oysa bellek bant genişliği GB/s MB/s şeklinde ifade edilir. Neyse forumda daha önce yazdıklarını hatırlıyorum büyük ihtimalle dalgınlığına geldi senin
heralde bellek arayüz genişliğiyle karıştırdın.

@solar_apex ve özellikle de @ejder bunlar sizin için.
umarım işinize yarar.

Bant genişliği hesaplama formülü: Bellek Hızı x Kanal başına aktarılan byte sayısı x Kanal Sayısı
(veri hızı) X (8 Byte yada 64 bit) X (bir, iki yada üç) (64bit/8 = 8byte. bit cinsi byte çevrilirken 8 e bölünür.)

Mesela DDR3 1600MHZnin bant genişiğine bakalım.
PC12800, tek kanal bellek için:
Bellek Bant genişliği = (1600 MHz) X (8 Byte)= 12.8 GB/s
Çift kanal için = (1600 MHz) X (8 Byte) X 2= 25.6 GB/s Bant genişliği böyle ifade edilir ve bu formülle hesaplanır.

Biliyorum şimdi uzun uzun anlattığım yazıları okumayacaksınız o yüzden video ekliyorum bari bu videoyu izleyin :))


http://www.youtube.com/watch?v=iDEjhaevpGc&feature=player_embedded

Bu makaleye de bakabilirsiniz...
sayarbilgi.net/...

Yıllar önce chipte görmüştüm bu formulü ilk PD zamanlarındaydı galba. tekrar paylaştığın için teşekkürler :)
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gerbay 8 yıl
yazılanları okuyunca resmen oha oldum yani arkadaşlar..
bu işin içine bir de wait state leri katın, RAS ı CAS ı katın tam olsun.. şimdi wait state leri daha yüksek olan 1333 MHz bir RAM ile wait state leri daha düşük olan bir 1333 MHz RAM aynı performansı mı gösterir... Tabiki hayır.. arkadaşlar boşverin bit mit hesaplarına girmeyi, o işlerin içinde daha fazla faktörler var.. alabildiğiniz kadar yüksek frekansta çalışan ram alın olsun bitsin.
1600 MHz de çalışan bir RAM 1333 MHz de daha düşük wait state ler ile çalışır ve normalde 133 MHz de çalışan bir RAM den daha fazla performans elde edersiniz. Olayın özü aynı frekansta wait state leri en düşük olan RAM i alın, kullanın..
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fenerista 8 yıl
2000mhzli bellekler çalışmayacak mı yani, ne yapmak gerekecek 2000mhz de belleklerin çalışması için ?
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e j d e r 8 yıl
Ayrıca dediğiniz gibi olsaydı benim 8Megabitlik internet bağlantım işlemcim ve işletim sistemim yüzünden 64 bitten daha hızlı olamazdı.


internete bağlanma hızını işlemci-ram hızıyla karşılaştıran bir yüzbaşıyla her zaman karşılaşmıyoruz şoktayım




işlemci ram data trafiği 64 x1333 /8 =10664 MB

internet data trafiği 8 / 8 =1 MB

10664 MB > 1 MB


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e j d e r 8 yıl
son tahlilde işletim sistemine de bağlı olarak ram belleğin bant genişliği 64 bit ,,
1333 olsa ne olur 1600+ olsa ne olur
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scheitann 8 yıl
loosers
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namnamnamnam 8 yıl
Amd son zamanlarda kara gecmeye baslaması ile intel tekeline dur dedirtecek özellikteki işlemcilerin devamını bekliyoruz
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Batuist 8 yıl
haber başlığını okur okumaz benimde aklıma AMDnin daha yüksek bellek desteği vereceği bulldozer mimarili işlemcileri geldi.. AMD ilk kez şimdilik bir konuda öne mi geçmiş oluyor yani?? kısa bir süre öncesine kadar yada nehaleme kadar bellek veriyolu hızıyla intele nal toplatan AMD eski günlerine geri mi döncek acaba???
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yelkowan 8 yıl
Batuist

haber başlığını okur okumaz benimde aklıma AMDnin daha yüksek bellek desteği vereceği bulldozer mimarili işlemcileri geldi.. AMD ilk kez şimdilik bir konuda öne mi geçmiş oluyor yani?? kısa bir süre öncesine kadar yada nehaleme kadar bellek veriyolu hızıyla intele nal toplatan AMD eski günlerine geri mi döncek acaba???

AMD Rakamsal olarak önde zaten şuan AMD işlemcilerde en son DDR3 1333MHZ ram desteği varken İntel işlemcilerde en son DDR3 1066MHZ ram desteği var...


e j d e r

son tahlilde işletim sistemine de bağlı olarak ram belleğin bant genişliği 64 bit ,,
1333 olsa ne olur 1600+ olsa ne olur

Düzeleme: @ Ejder yorumunu biraz daha detaylandırabilir misin? Tam olarak ne demek istediğini anlamadım.
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berdush42 8 yıl

Batuist

haber başlığını okur okumaz benimde aklıma AMDnin daha yüksek bellek desteği vereceği bulldozer mimarili işlemcileri geldi.. AMD ilk kez şimdilik bir konuda öne mi geçmiş oluyor yani?? kısa bir süre öncesine kadar yada nehaleme kadar bellek veriyolu hızıyla intele nal toplatan AMD eski günlerine geri mi döncek acaba???

Haberi okdudum bende yorum yazıyordum.bir baktım senin yorumun aynısını yazıyorum

ancak bu kadar ifade edilebilir.
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