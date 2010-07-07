Intel'in Sandy Bridge işlemcileri 1333MHz DDR3 bellek desteği ile gelecek

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Erken mühendislik örnekleri bir süredir hazır olan ve son çeyrekte hacimli üretime gireceği bildirilen Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin yeni yıl ile birlikte pazara sunulması bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1155 formundaki yeni işlemciler, entegre grafik birimini de içeren doğal bir yapıya sahip olacak ve mimari açıdan Nehalem sonrasındaki en radikal Intel adımı olarak lanse edilecekler.
Nehalem jenerasyonuyla birlikte aynı AMD'de olduğu gibi IMC yani entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya başlayan Intel, ilk jenerasyon Nehalem işlemcilerinde 1066MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunarken, Westmere tabanlı Lynnfield işlemcilerinde bellek desteğini 1333MHz'e çıkartmıştı. Hazırlık çalışmaları devam eden Sandy Bridge mimarisinde de "resmi" bellek hızı desteğinin değişmeyeceği ve yeni nesil işlemcilerin 1333MHz bellek desteği ile geleceği üzerinde duruluyor.
JEDEC tarafından 1333MHz üstündeki bellekler spesifikasyon bazında resmi olarak onaylanmadığı için Intel, bellek hızı konusunda muhafazakar davranırken, bu konuda kullanıcılar özgür olacak ve daha yüksek hızlardaki DDR3 belleklerini, Sandy Bridge işlemcileriyle kullanabilecekler. Bu noktada asıl dikkat çeken detay ise Intel'den farklı olarak AMD'nin, Bulldozer tabanlı masaüstü ve Fusion tabanlı mobil işlemcilerinde 1600MHz+ seviyesinde DDR3 bellek desteği sunacağının söylenmesi.
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Yeni yeni terimler mi icat ediyosunuz. Ramlarda bellek bant genişliğinin 64 bit olması da ne olaki.
@Ejder eminim ne yazdığını, ne demek istediğini kendi bile anlamamıştır son tahlil felan bitlerle MHZleri birbiriyle harmanlamış maşallah.
@Atyay hadi ejder ve solar_apex neyse de senin de bu yanlışın içine düşmen kötü olmuş zira içlerinde en inandırıcı senin yazdığın duruyo bu sebeple çok tehlikeli bir yorum.
kazara biri senin yazdığını okusa bant genişliğinin 64bit-128bit gibi ifade edildiğini sanacak oysa bellek bant genişliği GB/s MB/s şeklinde ifade edilir. Neyse forumda daha önce yazdıklarını hatırlıyorum büyük ihtimalle dalgınlığına geldi senin heralde bellek arayüz genişliğiyle karıştırdın.
@solar_apex ve özellikle de @ejder bunlar sizin için. umarım işinize yarar.
Bant genişliği hesaplama formülü: Bellek Hızı x Kanal başına aktarılan byte sayısı x Kanal Sayısı
(veri hızı) X (8 Byte yada 64 bit) X (bir, iki yada üç) (64bit/8 = 8byte. bit cinsi byte çevrilirken 8 e bölünür.)
Mesela DDR3 1600MHZnin bant genişiğine bakalım.
PC12800, tek kanal bellek için:
Bellek Bant genişliği = (1600 MHz) X (8 Byte)= 12.8 GB/s
Çift kanal için = (1600 MHz) X (8 Byte) X 2= 25.6 GB/s Bant genişliği böyle ifade edilir ve bu formülle hesaplanır.
Biliyorum şimdi uzun uzun anlattığım yazıları okumayacaksınız o yüzden video ekliyorum bari bu videoyu izleyin :))
http://www.youtube.com/watch?v=iDEjhaevpGc&feature=player_embedded
Bu makaleye de bakabilirsiniz...
sayarbilgi.net/...
haklısın yanlış tabir kulanmışım sen uyarınca farkettim,anlatmak istediğimle yazdığım bir olmuyo bazen,yanlış bilgilendirmemek için yazdıklarıma genelde özen gösteririm ama arada dalgınlığa denk geliyo:)
Yıllar önce chipte görmüştüm bu formulü ilk PD zamanlarındaydı galba. tekrar paylaştığın için teşekkürler :)
bu işin içine bir de wait state leri katın, RAS ı CAS ı katın tam olsun.. şimdi wait state leri daha yüksek olan 1333 MHz bir RAM ile wait state leri daha düşük olan bir 1333 MHz RAM aynı performansı mı gösterir... Tabiki hayır.. arkadaşlar boşverin bit mit hesaplarına girmeyi, o işlerin içinde daha fazla faktörler var.. alabildiğiniz kadar yüksek frekansta çalışan ram alın olsun bitsin.
1600 MHz de çalışan bir RAM 1333 MHz de daha düşük wait state ler ile çalışır ve normalde 133 MHz de çalışan bir RAM den daha fazla performans elde edersiniz. Olayın özü aynı frekansta wait state leri en düşük olan RAM i alın, kullanın..
internete bağlanma hızını işlemci-ram hızıyla karşılaştıran bir yüzbaşıyla her zaman karşılaşmıyoruz şoktayım
işlemci ram data trafiği 64 x1333 /8 =10664 MB
internet data trafiği 8 / 8 =1 MB
10664 MB > 1 MB
1333 olsa ne olur 1600+ olsa ne olur
AMD Rakamsal olarak önde zaten şuan AMD işlemcilerde en son DDR3 1333MHZ ram desteği varken İntel işlemcilerde en son DDR3 1066MHZ ram desteği var...
Düzeleme: @ Ejder yorumunu biraz daha detaylandırabilir misin? Tam olarak ne demek istediğini anlamadım.
Haberi okdudum bende yorum yazıyordum.bir baktım senin yorumun aynısını yazıyorum
ancak bu kadar ifade edilebilir.