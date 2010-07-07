Intel'in Sandy Bridge işlemcileri 1333MHz DDR3 bellek desteği ile gelecek

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Erken mühendislik örnekleri bir süredir hazır olan ve son çeyrekte hacimli üretime gireceği bildirilen Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin yeni yıl ile birlikte pazara sunulması bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1155 formundaki yeni işlemciler, entegre grafik birimini de içeren doğal bir yapıya sahip olacak ve mimari açıdan Nehalem sonrasındaki en radikal Intel adımı olarak lanse edilecekler.

Nehalem jenerasyonuyla birlikte aynı AMD'de olduğu gibi IMC yani entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya başlayan Intel, ilk jenerasyon Nehalem işlemcilerinde 1066MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunarken, Westmere tabanlı Lynnfield işlemcilerinde bellek desteğini 1333MHz'e çıkartmıştı. Hazırlık çalışmaları devam eden Sandy Bridge mimarisinde de "resmi" bellek hızı desteğinin değişmeyeceği ve yeni nesil işlemcilerin 1333MHz bellek desteği ile geleceği üzerinde duruluyor.

JEDEC tarafından 1333MHz üstündeki bellekler spesifikasyon bazında resmi olarak onaylanmadığı için Intel, bellek hızı konusunda muhafazakar davranırken, bu konuda kullanıcılar özgür olacak ve daha yüksek hızlardaki DDR3 belleklerini, Sandy Bridge işlemcileriyle kullanabilecekler. Bu noktada asıl dikkat çeken detay ise Intel'den farklı olarak AMD'nin, Bulldozer tabanlı masaüstü ve Fusion tabanlı mobil işlemcilerinde 1600MHz+ seviyesinde DDR3 bellek desteği sunacağının söylenmesi.