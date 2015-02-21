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JDI daha az enerji tüketen bir akıllı saat ekranı geliştirdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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JDI daha az enerji tüketen bir akıllı saat ekranı geliştirdi

Akıllı saatlere olan ilgi giderek artarken bileşen üreticilerinin de daha iyi ve daha performanslı donanımlar geliştirmesi de aynı paralelde artıyor. Sony, Hitachi ve Toshiba tarafından oluşturulan Japan Display de yeni bir ekran geliştirdi.
Genelde mobil cihazlar için LCD ekranlar geliştiren JDI, bu kez akıllı saatlere yönelik olarak bir ekran geliştirdi. JDI akıllı saatlerde ekranın bataryaya olumsuz etkisinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Yeni ekran 1.34 inç boyutunda ve 320x300 piksel çözünürlüğünde. Ekranın çalışması için gerekli olan enerji ise standart bir akıllı saat veya akıllı telefon ekranının gerektirdiği enerjinin yüzde 0.5'i civarında.
Peki ekran bu denli büyük bir enerji tasarrufunu nasıl elde ediyor? JDI bunun için bazı fedakarlıklar yapmış. Ekran yansıtmalı bir teknoloji kullanıyor. Yani arka aydınlatma mevcut değil. Ekran ortam ışığında en iyi görüntüyü sunarken, düşük ışık koşullarında veya karanlıkta ise görmek pek mümkün değil. Bu teknoloji Qualcomm'un Mirasol ekranlarında da kullanılıyor. JDI yeni ekranlarının hacimli üretimine Temmuz ayında başlayacak. İlk ürünlerin ise bu yılın sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor.


http://www.androidauthority.com/jdi-low-power-smartwatch-display-588660/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Arkaya küçükte olsa bir led koymalılar bence, düğmeyle geceleri kendimiz etkinleştiririz
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thejackal4141 4 yıl
Batarya çok önemli bir durum ya heleki günlük kullanım sunan bir akıllı saatte
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DigitalKral 4 yıl
Yazıyı tam okumadın heralde %50'si demiyor % 0,5 diyor yani %99,5 az enerji harcıyor demektir bu. Kısaca eskisinin 200'de biri kadar enerji harcıyor deniliyor haberde.
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Fenomenon 4 yıl
%50 daha az enerji harcıyor da gece saati göremedikten sonra ne işe yarar.
Weloop akıllı saatinin bataryası 3 hafta kullanım sunuyor 65$. 7/24 ekran açık. 50m suya dayanıklı. Aslında alasım vardı ama 65 liraya Casio aldım.
Şahsen batarya akıllı saat için çok önemli bence. Weloop'a biraz premium kasa koyup 100$ satsalar mesela tüm akıllı saatlere 10 basar.
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St Batuhan 4 yıl
SW2'de olan ekran gibisi aslında çok mantıklı olurdu, yansımalı ekran olup artı küçük bir aydınlatma ile karanlıkta da dertten kurtarıyordu adamlar. Gün ışığı görünürlüğü mükemmelken karanlıkta da aydınlatması ile bazı durumlarda küçük fener etkisi yapıyordu.
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