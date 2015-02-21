JDI daha az enerji tüketen bir akıllı saat ekranı geliştirdi





Akıllı saatlere olan ilgi giderek artarken bileşen üreticilerinin de daha iyi ve daha performanslı donanımlar geliştirmesi de aynı paralelde artıyor. Sony, Hitachi ve Toshiba tarafından oluşturulan Japan Display de yeni bir ekran geliştirdi.

Genelde mobil cihazlar için LCD ekranlar geliştiren JDI, bu kez akıllı saatlere yönelik olarak bir ekran geliştirdi. JDI akıllı saatlerde ekranın bataryaya olumsuz etkisinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yeni ekran 1.34 inç boyutunda ve 320x300 piksel çözünürlüğünde. Ekranın çalışması için gerekli olan enerji ise standart bir akıllı saat veya akıllı telefon ekranının gerektirdiği enerjinin yüzde 0.5'i civarında.

Peki ekran bu denli büyük bir enerji tasarrufunu nasıl elde ediyor? JDI bunun için bazı fedakarlıklar yapmış. Ekran yansıtmalı bir teknoloji kullanıyor. Yani arka aydınlatma mevcut değil. Ekran ortam ışığında en iyi görüntüyü sunarken, düşük ışık koşullarında veya karanlıkta ise görmek pek mümkün değil. Bu teknoloji Qualcomm'un Mirasol ekranlarında da kullanılıyor. JDI yeni ekranlarının hacimli üretimine Temmuz ayında başlayacak. İlk ürünlerin ise bu yılın sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/jdi-low-power-smartwatch-display-588660/