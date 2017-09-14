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ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan otonom araç yönergesi

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Ulusal Karayolları Trafik Emniyeti Dairesi(NHTSA) ile birlikte otonom araçları teşvik etme ve otonom araçlarla ilgili sorunları aşma temelli yönergeyi yayınladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan otonom araç yönergesi
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Dün ABD Ulusal Taşımacılık Emniyeti Dairesi(NTSB)'nin, Tesla'nın ilk ölümlü kazasıyla ilgili raporunu açıklamasıyla birlikte ülkedeki taşımacılıktan sorumlu diğer kurumların hazırladığı otonom araç yönergesi de paylaşıldı. Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Karayolları Trafik Emniyeti Dairesi(NHTSA) ortaklığında hazırlanan yönerge, devlet ve yerel yönetimler ile otomobil üreticilerinin otonom araçlarını geçişini kolaylaştırmak adına bir rehber görevi üstlenecek şekilde hazırlandı. Trafikteki ölümlü kazaların yüzde 94'ünün insan hataları sonucunda gerçekleştiğine dikkat çeken yönerge, otonom sistemlerin kazaları önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu ve her yıl binlerce hayatı ve yüzlerce milyon doları kurtarabileceğini vurguladı.


Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yer Alıyor 

Otomobil üreticileri veya eyalet yönetimleri için herhangi bir yükümlülük barındırmayan yönerge NHTSA'nın, otonom araçlara yönelik yaptığı araştırmalara dayanıyor. Yönergede otonom araçlar nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlara ve otomobil üreticileri ile yöneticilerin bu sorunları ne tür uygulamalarla aşabileceğine yer verilmiş. Örneğin yönergede, otomobil üreticilerinin test amaçlı kullandıkları teknolojilerin patentini almaları için eyalet yetkilileri desteklenirken otonom araçlara yönelik yazılım geliştiren şirketlerin de patent almaları teşvik ediliyor.


Siber güvenlik, otonom araçların halka açık alanlarda test edilmesi, otonom araçlara yönelik düzenlemeler ve eyaletlerdeki trafik levhalarının otonom araçlara uygun şekilde düzenlenmesi gibi konular da yönerge ile otonom araçların daha güvenli ve yaygın hale gelmesi amacıyla sunulmuş durumda. Yönerge ile Ulaştırma Bakanlığıi otonom araç dünyasına geç katılan şirketleri olabildiğince hızlı bir şekilde oyuna katmayı hedeflerken bu alanda henüz faaliyet göstermeyen şirketler için de yol gösteriyor.


Bağlayıcı Olabilir 

Tabi hazırlanan yönergeye uymak gönüllülük esasına dayansa da kısa bir süre sonra NHTSA, otomobil üreticilerini bazı kurallara uymaya zorlayabilir. Geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanan otonom araçlara yönelik yeni düzenleme ile NHTSA'nın yetkileri artacak ve otonom araçların denetlenmesinden sorumlu bir kurum haline gelecek. Bu durumda NHTSA şimdilik otomobil üreticilerinin ve yerel yönetimlerin gönüllülük esasıyla hareket etmesini izin verse de ilerleyen dönemlerde bu yönerge bağlayıcı bir nitelik kazanabilir. 


https://electrek.co/2017/09/12/us-dept-of-transportation-releases-autonomous-vehicle-guidelines-expects-full-automation-in-2025/ Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 1 yıl
Almanyadaki 3 büyük marka anlaşıp geçmişe ve ileriye dönük böyle bir konum ve parameter verici paketi hazırlasa ve araçlara taksa kendi teknolojilerini daha da ileri seviyeye taşıyıp, donanım konusundaki güveninirlik sorununu çözerler.
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Ac1DBuRN 1 yıl
Bu işi hızlandırmak istiyorlarsa çözümü vereyim. Otonom olsun olmasın "tüm" araçlara o aracın kordinatlarını, hızını, direksiyon açısı gibi diğer araçların onu "görmesini" ve "öngörebilmesini" kolaylaştırıcı verici takılması. Böylelikle karşıdan gelen araç olsun, daha virajın içinde olan ama görüş menzilinizde dahi olmasın, kör noktası olan sokak çıkışları olsun, önünüzdeki veya onun önündeki aracın yaptıklarına, sensörlerin üzerinden bu yükleri büyük ölçüde alıp bunu daha yüksek doğrulukla yapmalarını ve hatta sıfır görüş menzilinde dahi, en pahalı sensörlerden daha iyi çalışacak bir mekanizmadır. Komplo teorilerine girmek istiyorsanız ondan once otonom aracın uzaktan kontrol edilebileceğini düşünerek bu konuya girin. Sizin nerede olduğunuzu bilmek isteyen hükümetse zaten merak etmeyin o sizi bulur.
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