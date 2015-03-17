Jabra Move Wireless





Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri olan ürünün, elimizde bulunan mavi renkli modeline yakından baktığımızda, siyahın o dikkat çeken uyumuyla bezendiğini görebiliyoruz.













Minimal yapıda tasarlanmış ürünün oldukça esnek bir taç kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Paslanmaz çelik malzeme ile güçlendirildiğini de belirtmeliyim. En azından kırılma yada yamulma gibi sorunları yaşatmayacaktır. Ürünün file kumaş taç bandına sahip olduğunu görebiliyoruz. Taç iç kısmı her zamanki gibi kafamızın rahat oturması adına yastık görevini üstlenmiş. Sürücü dış kısmından tutun, kablo hattına ve taç kısmına kadar mavi ile kaplanmış ürün diğer kalıp kısımlarda ve taç iç kısmında yerini siyaha bırakmış.Minimal yapıda tasarlanmış ürünün oldukça esnek bir taç kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Paslanmaz çelik malzeme ile güçlendirildiğini de belirtmeliyim. En azından kırılma yada yamulma gibi sorunları yaşatmayacaktır. Ürünün file kumaş taç bandına sahip olduğunu görebiliyoruz. Taç iç kısmı her zamanki gibi kafamızın rahat oturması adına yastık görevini üstlenmiş.





Taç bandımızın ayak kısımlarında ise plastik malzeme üzerine işlenmiş jabra baskısını görebiliyoruz. Arkası kapalı tipte tasarlanmış ürünün, sürücü kısımlarını, sert plastik bir malzeme kaplamış.





Sağ kanalda, ledli bildirim ile desteklenmiş açma kapama ve bluetooth bağlantı tuşu yer alırken, gövdeye mikrofon ve micro-usb portunu koymayı da ihmal etmemişler.













Üründe, kablolu kullanım imkanı için stereo giriş koymayı ihmal etmediklerini de görebiliyoruz. Üst kalite bir deri malzeme ile kaplanmış padlerimizin yumuşak olduğunu ve kulak üstü bir yapıda tasarlandığını görebiliyoruz.

Sol kanaldaysa ses açma ve kapama, durdur, devam et, önceki ve sonraki gibi parça kontrol imkanının bulunduğu kontrol ünitesine yer verdiklerini görebiliyoruz. Kontrol imkanlarına erişim oldukça basit. Tuşların orta yumuşaklıkta, tam kontrol hissiyatını yansıtacak kıvamda olduklarını belirtmeliyim.Üründe, kablolu kullanım imkanı için stereo giriş koymayı ihmal etmediklerini de görebiliyoruz. Üst kalite bir deri malzeme ile kaplanmış padlerimizin yumuşak olduğunu ve kulak üstü bir yapıda tasarlandığını görebiliyoruz.





Üründe en çok hoşuma giden özelliklerden biri de çağrı kontrol imkanlarına sahip olmamız oldu. Arama cevaplama, reddetme ve sesli arama gibi özellikler, kulaklığı işlevsel bir mobil aksesuar havasına sokabilmiş.



Move'un kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse, stereo kablo ve usb kabloya da yer verdiklerini görebiliyoruz.





Move'un kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse, stereo kablo ve usb kabloya da yer verdiklerini görebiliyoruz.





Kulaklığı, yüksek çözünürlüklü parçalar kullanarak, uzun süre Xperia Z2 ve Cowon j3 ile test ettiğimi belirtmek isterim. Kulaklıkta aptX teknolojisine yer verilmese de ses kalitesi açısından oldukça yeterli bir seviyeye ulaşabildiğini belirtmeliyim.





Deneyimlerimde her hangi bir kopmaya ya da parçalar arası geçişte gecikmeye rastlamadım. Bluetooth 4.0 olması da şarj süresi ve Teknolojiyi takip açısından iyi düşünülmüş. Yalnız NFC teknolojisine yer vermediklerini de belirtmek istiyorum.



Yaptığım testlerde ürünün frekans aralığının oldukça yüksek olduğunu algıladım. Dip frekanslara çıkabildiği gibi tepe oktava kadar da ulaşabiliyor.





Ses şiddeti nedense ürünün izolasyon kalitesiyle orantılı gitmiş. Başlarda açıkçası dışarıya ses kaçırma ve ses alma kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyordum. Deneyince şaşırdığımı belirtmeliyim. Yapısı gereği kulak üstü olsa da oldukça başarılı bir şekilde izolasyon sağlayabiliyor.









Mid seslerin derin ve vurgulu bir şekilde bass ile birlikte uyumlu ilerlediğini belirtmeliyim. Üründe arada distorsiyona rastlasam da öyle genel dinletiyi etkileyecek bir kıvamda olmadığını belirtmeliyim.





Ses parlak bir karaktere sahip. Tizler oldukça ön planda, nedense diğer sesler biraz gerisinde kalmış. Açıkçası bir süre sonra seni parçanın derinliğinden uzaklaştırıp sadece kendine kitleyebiliyor. Şahsen ben o tarz bir dinleyişi pek keyifli bulmuyorum. o yüzden arada dinlediğim türe göre tizi kısmak zorunda kaldığımı belirtmeliyim.Mid seslerin derin ve vurgulu bir şekilde bass ile birlikte uyumlu ilerlediğini belirtmeliyim. Üründe arada distorsiyona rastlasam da öyle genel dinletiyi etkileyecek bir kıvamda olmadığını belirtmeliyim.





özellikle metal ve rock vari türlerde başarılı. Enter sandman parçasında beni tatmin edebildi. Yalnız tizler diğer sesleri boğabiliyor, gerekli ekolayzer ayarlarıyla elektronic ve ambient da dinleyebildim. Pop konusunda yeterince başarılı bulduğumu da belirtmeliyim.

Mabel matiz-gel parçasını dinlerken özellikle fazlasıyla keyif aldım.





Baslar keskin ve ebatına göre az da olsa vurguyu yansıtabiliyor. Oyun performansına değinecek olursak özellikle savaş yüklü senfonik seslerle süslenmiş oyunlarda vurgular ve derinlik yerinde.





Batarya performansına değinecek olursak ürünün 7 saatin üzerinde dayanabildildiğini belirtmeliyim.





Hem mobil aksesuar olarak iş görecek hem de kulaklık ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün olmuş. Ses kalitesi fiyatına göre oldukça tatmin edici.







Dijital sinyal işleme birimiyle kaliteyi daha üst bir seviyeye taşımayı hedeflemiş jabra, tüm profilleri desteklediği gibi bluetooth 4.0 üzerinden de çalışabiliyor. 40 mm'lik dinamik sürücüsüyle dikkat çeken 94 db hassasiyet değerli ürün, 29 ohm direnç değerine sahip. 4 mm'lik her yönden ses alan 100 hz - 8 kHz'lık bir mikrofonu bulunan bu 150 gramlık kulaklık 10 metre çekim mesafesi sunabilmekte.