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Jabra Move Wireless

4 yıl
16b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Jabra'nın, merak edilen Move Wirless modelli kablosuz kulaklığını stüdyomuza konuk ediyor ve ses kalitesine dair analizlerde bulunuyoruz.




Teknik Özellikler:
 
Sürücü: 40 mm Dinamik
Hassasiyet: 94 dB
Direnç: 29 ohm
DSP: Bulunuyor
Destek: Bluetooth 4.0
Profil: A2DP,HFP,HSDP ve AVRCP
Bağlantı: Bluetooth, Stereo ve Usb
Renk: Kırmızı, Siyah, Mavi
Çekim Mesafesi: 10 metre
Mikrofon: 4 mm omni-directional
Mik. Frekans: 100 Hz - 8kHz 
Konuşma Süresi: 8 saate kadar
Bekleme Süresi: 12 gün
Ağırlık: 150 gram

Jabra Move Wireless


Dijital sinyal işleme birimiyle kaliteyi daha üst bir seviyeye taşımayı hedeflemiş jabra, tüm profilleri desteklediği gibi bluetooth 4.0 üzerinden de çalışabiliyor. 40 mm'lik dinamik sürücüsüyle dikkat çeken 94 db hassasiyet değerli ürün, 29 ohm direnç değerine sahip.  4 mm'lik her yönden ses alan 100 hz - 8 kHz'lık bir mikrofonu bulunan bu 150 gramlık kulaklık  10 metre çekim mesafesi sunabilmekte.

Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri olan ürünün, elimizde bulunan mavi renkli modeline yakından baktığımızda, siyahın o dikkat çeken uyumuyla bezendiğini görebiliyoruz.

Sürücü dış kısmından tutun, kablo hattına ve taç kısmına kadar mavi ile kaplanmış ürün diğer kalıp kısımlarda ve taç iç kısmında yerini siyaha bırakmış.

Jabra Move Wireless


Minimal yapıda tasarlanmış ürünün oldukça esnek bir taç kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Paslanmaz çelik malzeme ile güçlendirildiğini de belirtmeliyim. En azından kırılma yada yamulma gibi sorunları yaşatmayacaktır. Ürünün file kumaş taç bandına sahip olduğunu görebiliyoruz. Taç iç kısmı her zamanki gibi kafamızın rahat oturması adına yastık görevini üstlenmiş. 

Taç bandımızın ayak kısımlarında ise plastik malzeme üzerine işlenmiş jabra baskısını görebiliyoruz. Arkası kapalı tipte tasarlanmış ürünün, sürücü kısımlarını, sert plastik bir malzeme kaplamış.

Sağ kanalda, ledli bildirim ile desteklenmiş açma kapama ve bluetooth bağlantı tuşu yer alırken, gövdeye mikrofon ve micro-usb portunu koymayı da ihmal etmemişler.

Sol kanaldaysa ses açma ve kapama, durdur, devam et, önceki ve sonraki gibi parça kontrol imkanının bulunduğu kontrol ünitesine yer verdiklerini görebiliyoruz. Kontrol imkanlarına erişim oldukça basit. Tuşların orta yumuşaklıkta, tam kontrol hissiyatını yansıtacak kıvamda olduklarını belirtmeliyim.

Jabra Move Wireless


Üründe, kablolu kullanım imkanı için stereo giriş koymayı ihmal etmediklerini de görebiliyoruz. Üst kalite bir deri malzeme ile kaplanmış padlerimizin yumuşak olduğunu ve kulak üstü bir yapıda tasarlandığını görebiliyoruz.

Üründe en çok hoşuma giden özelliklerden biri de çağrı kontrol imkanlarına sahip olmamız oldu. Arama cevaplama, reddetme ve sesli arama gibi özellikler, kulaklığı işlevsel bir mobil aksesuar havasına sokabilmiş.

Move'un kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse, stereo kablo ve usb kabloya da yer verdiklerini görebiliyoruz.

Jabra Move Wireless


Kulaklığı, yüksek çözünürlüklü parçalar kullanarak, uzun süre Xperia Z2 ve Cowon j3 ile test ettiğimi belirtmek isterim. Kulaklıkta aptX teknolojisine yer verilmese de ses kalitesi açısından oldukça yeterli bir seviyeye ulaşabildiğini belirtmeliyim.

Deneyimlerimde her hangi bir kopmaya ya da parçalar arası geçişte gecikmeye rastlamadım. Bluetooth 4.0 olması da şarj süresi ve Teknolojiyi takip açısından iyi düşünülmüş. Yalnız NFC teknolojisine yer vermediklerini de belirtmek istiyorum.

Yaptığım testlerde ürünün frekans aralığının oldukça yüksek olduğunu algıladım. Dip frekanslara çıkabildiği gibi tepe oktava kadar da ulaşabiliyor. 

Ses şiddeti nedense ürünün izolasyon kalitesiyle orantılı gitmiş. Başlarda açıkçası dışarıya ses kaçırma ve ses alma kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyordum. Deneyince şaşırdığımı belirtmeliyim. Yapısı gereği kulak üstü olsa da oldukça başarılı bir şekilde izolasyon sağlayabiliyor.

Ses parlak bir karaktere sahip. Tizler oldukça ön planda, nedense diğer sesler biraz gerisinde kalmış.  Açıkçası bir süre sonra seni parçanın derinliğinden uzaklaştırıp sadece kendine kitleyebiliyor. Şahsen ben o tarz bir dinleyişi pek  keyifli bulmuyorum. o yüzden arada dinlediğim türe göre tizi kısmak zorunda kaldığımı belirtmeliyim.

Mid seslerin derin ve vurgulu bir şekilde bass ile birlikte uyumlu ilerlediğini belirtmeliyim. Üründe arada distorsiyona rastlasam da öyle genel dinletiyi etkileyecek bir kıvamda olmadığını belirtmeliyim.

Jabra Move Wireless


özellikle metal ve rock vari türlerde başarılı. Enter sandman parçasında beni tatmin edebildi. Yalnız tizler diğer sesleri boğabiliyor, gerekli ekolayzer ayarlarıyla elektronic ve ambient da dinleyebildim. Pop konusunda yeterince başarılı bulduğumu da belirtmeliyim.
Mabel matiz-gel parçasını dinlerken özellikle fazlasıyla keyif aldım.

Baslar keskin ve ebatına göre az da olsa vurguyu yansıtabiliyor.  Oyun performansına değinecek olursak özellikle savaş yüklü senfonik seslerle süslenmiş oyunlarda vurgular ve derinlik yerinde.

Batarya performansına değinecek olursak ürünün 7 saatin üzerinde dayanabildildiğini belirtmeliyim.

Hem mobil aksesuar olarak iş görecek hem de kulaklık ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün olmuş. Ses kalitesi fiyatına göre oldukça tatmin edici. 

Jabra Move Wireless


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Mrhaba Sezer
Çok güzel sunum olmuş eline sağlık
Ben ağırlıklı techno elektro müzik dinlerim baslar çok önemli jabra yeterli olurmu başka tavsiyen varsa söylermisin
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DH Misafiri 4 yıl
Jabra rox wireless kulaklik aldim cok memnunum. Kaliteli ürünler gercekten sesler muazzam
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Powerofdreams 4 yıl
İnceleme için teşekkürler. Bir de inceleme sonunda farklı bir hareket yapmasan, sadece kafanı aşağı yukarı sallayarak kapanışı yapsan daha iyi olur. Öbür türlü biraz yapamacık bir hava oluyor.
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DH Sezer 4 yıl Powerofdreams
Bana neden kitlendiniz ki ben yeterince samimiyim. Yapmacık olmadığımı bir çok insan biliyor zaten. Önemli olan sunduğum içerik ben değilim.
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durmanow 4 yıl
Bu benim kendi görüşüm ama Beats den başka kulak üstü kulaklık tasarımlarını beğenmiyorum.
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esomer 4 yıl
Belirtmeliyim
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blazea 4 yıl
Cümlelerin sonunu sürekli belirtmeliyim şeklinde bitirmen bir süre sonra kulağı tırmaladığını, en azından benim kulağıma hoş gelmediğini düşündüğümü belirtmeliyim.
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DH Sezer 4 yıl blazea
yapıştı ağzıma ben de farkettim teşekkürler, açık fikirli olman hoşuma gitti.
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kucukyenici 4 yıl
Videonun sonundaki müzik bilgilerini paylaşabilir misiniz? :-)
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DH Sezer 4 yıl
Herkese iyi seyirler diliyorum. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar.
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EbuMuaz 4 yıl DH Sezer
DH Sezer
Herkese iyi seyirler diliyorum. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar.


Ürünlerin fiyatlarını videonun altına yaptığınız yazılı anlatımda belirtirseniz memnun olurum.


İyi çalışmalar.
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