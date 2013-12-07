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Jaguar ve Land Rover'ın yeni nesil otomobilleri, Intel işlemcilerle donatılacak

5 yıl
1,2b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jaguar ve Land Rover'ın yeni nesil otomobilleri, Intel işlemcilerle donatılacak
Yarıiletken firmaları için rekabetin hızla yükseldiği yeni alanlardan biri de teknoloji yüklü otomobilller. Information ve Entertainment yani Bilgi ve Eğlence kelimlerinin karışımı olan araç içi Infotainment sistemleri, artan fonksiyonları ve gelişmiş grafik arayüzleri ile akıllı telefonları aratmayan işlem gücü gereksinimine ihtiyaç duyuyorlar.
Araç dinamikleri hakkında bilgiler veren yol bilgisayarı, navigasyon sistemi, müzik-video gibi eğlence  özellikleri ve internet tarayıcısını oluşturan bu sistemler için donanımsal altyapı sunan firmalardan biri de Intel. Geçmiş yıllarda Freescale gibi firmaların egemen olduğu bu pazar, Nvidia ve Intel gibi firmaların hakimiyeti altına girecek gibi görünüyor.
Otomobiller için pek çok farklı kullanım senaryosu, güvenlik standardizasyonu ve onay süreci gerektiğinden, mobil cihazlara kıyasla daha farklı bir anlayış ile sunulan araçiçi bilgi-eğlence sistemlerinin donanımları, üretilerin belirlediği standartları da karşılıyor olmalı. Volkswagen Grubu ile anlaşan ve başta Volkswagen olmak üzere Audi ve Lamborgini gibi alt markalarda da Tegra platformu ile varlığını gösteren Nvidia adına, bu alandaki en büyük tehdit Intel olabilir.
ARM tabanlı platformlara kıyasla kendi çözümleri daha yüksek maliyetli olan Intel, buna paralel olsa gerek premium sınıf araçlarda karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar Mercedes Benz'in araçlarındaki varlığı ile ses getiren Intel, gelen son bilgilere göre gelecek için hazırlanan Jaguar Land Rover markasının araçlarına da güç verecek. Yani bir başka üst sınıf otomobil üreticisi daha, araçlarında bilgi-eğlence sistemlerini Intel'e emanet etmiş olacak.
Otomobil dünyası için Atom işlemci ailesinin gömülü versiyonlarını kullanan Intel, bir yandan elektrikli otomobiller, diğer taraftan hareket edebilen teknoloji merkezleri kıvamındaki üst seviye modellerde pazar payını arttıracak gibi görünüyor. Land Rover'ın yeni nesil 4x4'leri ve Jaguar'ın gelecekteki lüks sedanları ve spor otomobiller, "Intel Inside" teknolojisi ile yollara çıkmış olacak. Otomobil üreticisi aynı zamanda Mercedes Benz gibi Silikon Vadisi'ne yakın konumlandıracağı ekibi ile, ar-ge çalışmalarında işortağı Intel ile sürekli temasta olacak. 

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fatihkayacioglu 5 yıl en beğenilen
crysis 3ü ultrada kasmadan açarmı bu araba
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DH Misafiri 5 yıl
AMD’İN JAGUAR İŞLEMCİSİ VAR. İNTEL'İN DE JAGUARDA İŞLEMCİSİ VAR. ?
1 Yanıt Yanıtla +9
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Joker38 5 yıl
pc+araba :D
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turquanz 5 yıl
Geç kalınmış bir şey, Arabalarda Gps ten çok daha fazlasına ihtiyaç var. Blueray film izlenebilmeli, en yeni oyunlar oynanabilmeli .
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yasin.25 5 yıl turquanz
turquanz

Geç kalınmış bir şey, Arabalarda Gps ten çok daha fazlasına ihtiyaç var. Blueray film izlenebilmeli, en yeni oyunlar oynanabilmeli .

size pc versek olmaz mı
oyun falan
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frostburn 5 yıl
Mesut Bey inceleme bekliyoruz! :D
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Barbaroscakir 5 yıl
işlemci bahane araba şahane
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pegasus1881 5 yıl
hazır radyatorde var baglarız blogu su sogutma yaparız
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Saxskar 5 yıl
İşlemciden çok arabalar hoşuma gitti :)
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Yabancılar işi biliyor teknolojide her sektörün birbiriyle bir alakası var.
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yasin.25 5 yıl
intel dünya da iyice kendine yer etmek istiyor zaten pazarın 4 te 3 onda. geçenlerde de perakende mağaza açmıştı. Amd de normal işlemciyi bırakıp apu üretecekmiş. intel iyice tekel olmaya başladı.
inşallah sonu düşündüğümüz gibi olmaz...
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Killabyte 5 yıl
bizi ilgilendirmeyen bir haber.Bu ülkede lüks içinde yaşamak bu arabaları bu maaşlarla almak...

nese ya tartışma çıkarmayayim.
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Nokia Specialist 5 yıl
Kaç GHz overclock oluyor bu? Bagaja Sıvı soğutma kurarız artık
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grafiker 5 yıl
Artık araçlarda adac testleri yerine cine bench testleri görürüz herhalde ;)
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DH Misafiri 5 yıl
AMD’İN JAGUAR İŞLEMCİSİ VAR. İNTEL'İN DE JAGUARDA İŞLEMCİSİ VAR. ?
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Guest-F8946C419 5 yıl
AMD olsaydı arabayı ısıtmak için klimayı açmaya gerek kalmazdı.

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