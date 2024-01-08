Land Rover, Jaguar ve TUSAŞ, hepsi bu Türk firmasının ürününü kullanıyor

Teknodizayn’ın LOOP 3D ile başarısı
İnovasyon ve yüksek teknoloji odaklı faaliyetleri 3D yazıcı ve tarayıcılar konusunda girişime dönüştüren Teknodizayn, Ankara Teknopark'ta faaliyetlerine devam ederken LOOP 3D markasıyla yurt içinde ve dışında sektörünün önde gelen firmalarına çözümler sunuyor. Teknodizayn Üst Yöneticisi Mehmet Erkan Ustaoğlu, bugüne kadar özellikle polimer 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinde hemen hemen bütün çözümlerin öncelikle kullanıcısı olduklarını, sonrasında distribütörlük yoluyla hizmet verdiklerini söyledi.
Teknodizayn’ın açıklamalarına göre firmanın en büyük müşterilerinden birisi de çok uluslu otomotiv şirketi Jaguar Land Rover. Ustaoğlu, İngiltere Birmingham'daki tesislerde makineleri kullanılarak otomobil prototipleme ve fikstür üretimi ihtiyaçlarının giderildiğini söylüyor. Makinelerinin ürettiği malzemelerin son ürün olarak da kullanılabildiğini anlatan Ustaoğlu, iş makinesi üreticisi Hidromek'in ürettiği araçlarda bu makinelerden çıkan parçaların son ürün olarak yer aldığını kaydetti.
LOOP PRO X+ cihazının nerede tümüyle otomatik olarak görev yaptığını dile getiren Ustaoğlu, yazıcının, malzemesini kendisinin değiştirebildiğini, üretimin yarım kalmadığını vurguluyor. Teknodizayn ayrıca müşterilerine esneklik ve ölçeklenebilirlik de sunuyor. Firma, baz bir tasarım üzerinde müşterilerinin geliştirmeler de almasını sağlıyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/luks-otomobiller-yerli-3-boyutlu-yazicilardan-cikiyor/3102954 https://teknodizayn.com/3d-yazicilar/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.