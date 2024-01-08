Land Rover, Jaguar ve TUSAŞ, hepsi bu Türk firmasının ürününü kullanıyor

Tam Boyutta Gör 3 boyutlu (3D) yazıcılar, günümüzde hem girişimler hem de devasa teknoloji firmalar tarafından kullanılıyor. Türkiye’de yerli olarak üretilen 3D yazıcılar ise hem yurt içinde hem de yurt dışında savunma, havacılık, otomotiv, beyaz eşya firmaları tarafından tasarımdan üretime kadar yaygın olarak kullanılıyor. Bu yerli yazıcılar Land Rover, Jaguar, TUSAŞ ve Roketsan gibi firmalara satılıyor.

Teknodizayn’ın LOOP 3D ile başarısı

İnovasyon ve yüksek teknoloji odaklı faaliyetleri 3D yazıcı ve tarayıcılar konusunda girişime dönüştüren Teknodizayn, Ankara Teknopark'ta faaliyetlerine devam ederken LOOP 3D markasıyla yurt içinde ve dışında sektörünün önde gelen firmalarına çözümler sunuyor. Teknodizayn Üst Yöneticisi Mehmet Erkan Ustaoğlu, bugüne kadar özellikle polimer 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinde hemen hemen bütün çözümlerin öncelikle kullanıcısı olduklarını, sonrasında distribütörlük yoluyla hizmet verdiklerini söyledi.

Tam Boyutta Gör Firma, yüzde 85 yerlilik oranına sahip LOOP 3D yazıcılarını İngiltere, İtalya, İsviçre, Almanya gibi ülkelere ihraç ediyor. Aktarılanlara göre firmanın ihracat oranı ise yüzde 40 seviyelerinde. Teknodizayn’ın ürünleri aynı zamanda savunma sanayisi, havacılık, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor. Kullanıcılar arasında TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN da bulunuyor.

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Teknodizayn’ın açıklamalarına göre firmanın en büyük müşterilerinden birisi de çok uluslu otomotiv şirketi Jaguar Land Rover. Ustaoğlu, İngiltere Birmingham'daki tesislerde makineleri kullanılarak otomobil prototipleme ve fikstür üretimi ihtiyaçlarının giderildiğini söylüyor. Makinelerinin ürettiği malzemelerin son ürün olarak da kullanılabildiğini anlatan Ustaoğlu, iş makinesi üreticisi Hidromek'in ürettiği araçlarda bu makinelerden çıkan parçaların son ürün olarak yer aldığını kaydetti.

Tam Boyutta Gör Teknodizayn, ilk örneğini 2019 yılında kullanıma sundukları LOOP PRO X'in üzerinde müşteri taleplerini de dikkate alarak AR-GE çalışması sonucunda LOOP PRO X+ ürününün çıktığını ve yakın zamanda uluslararası lansmanını yaptıklarını belirtiyor.

LOOP PRO X+ cihazının nerede tümüyle otomatik olarak görev yaptığını dile getiren Ustaoğlu, yazıcının, malzemesini kendisinin değiştirebildiğini, üretimin yarım kalmadığını vurguluyor. Teknodizayn ayrıca müşterilerine esneklik ve ölçeklenebilirlik de sunuyor. Firma, baz bir tasarım üzerinde müşterilerinin geliştirmeler de almasını sağlıyor.

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