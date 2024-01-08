Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Land Rover, Jaguar ve TUSAŞ, hepsi bu Türk firmasının ürününü kullanıyor

    Ankara Teknopark'ta üretilen 3 boyutlu yazıcılar savunma, havacılık, otomotiv, beyaz eşya firmaları tarafından kullanılıyor. Bu ürünler Land Rover, Jaguar, TUSAŞ ve Roketsan’a satılıyor.
    Land Rover, Jaguar ve TUSAŞ, hepsi bu Türk firmasını kullanıyor Tam Boyutta Gör
    3 boyutlu (3D) yazıcılar, günümüzde hem girişimler hem de devasa teknoloji firmalar tarafından kullanılıyor. Türkiye’de yerli olarak üretilen 3D yazıcılar ise hem yurt içinde hem de yurt dışında savunma, havacılık, otomotiv, beyaz eşya firmaları tarafından tasarımdan üretime kadar yaygın olarak kullanılıyor. Bu yerli yazıcılar Land Rover, Jaguar, TUSAŞ ve Roketsan gibi firmalara satılıyor.

    Teknodizayn’ın LOOP 3D ile başarısı

    İnovasyon ve yüksek teknoloji odaklı faaliyetleri 3D yazıcı ve tarayıcılar konusunda girişime dönüştüren Teknodizayn, Ankara Teknopark'ta faaliyetlerine devam ederken LOOP 3D markasıyla yurt içinde ve dışında sektörünün önde gelen firmalarına çözümler sunuyor. Teknodizayn Üst Yöneticisi Mehmet Erkan Ustaoğlu, bugüne kadar özellikle polimer 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinde hemen hemen bütün çözümlerin öncelikle kullanıcısı olduklarını, sonrasında distribütörlük yoluyla hizmet verdiklerini söyledi.

    Land Rover, Jaguar ve TUSAŞ, hepsi bu Türk firmasını kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Firma, yüzde 85 yerlilik oranına sahip LOOP 3D yazıcılarını İngiltere, İtalya, İsviçre, Almanya gibi ülkelere ihraç ediyor. Aktarılanlara göre firmanın ihracat oranı ise yüzde 40 seviyelerinde. Teknodizayn’ın ürünleri aynı zamanda savunma sanayisi, havacılık, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor. Kullanıcılar arasında TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN da bulunuyor.

    Teknodizayn’ın açıklamalarına göre firmanın en büyük müşterilerinden birisi de çok uluslu otomotiv şirketi Jaguar Land Rover. Ustaoğlu, İngiltere Birmingham'daki tesislerde makineleri kullanılarak otomobil prototipleme ve fikstür üretimi ihtiyaçlarının giderildiğini söylüyor. Makinelerinin ürettiği malzemelerin son ürün olarak da kullanılabildiğini anlatan Ustaoğlu, iş makinesi üreticisi Hidromek'in ürettiği araçlarda bu makinelerden çıkan parçaların son ürün olarak yer aldığını kaydetti.

    Land Rover, Jaguar ve TUSAŞ, hepsi bu Türk firmasını kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Teknodizayn, ilk örneğini 2019 yılında kullanıma sundukları LOOP PRO X'in üzerinde müşteri taleplerini de dikkate alarak AR-GE çalışması sonucunda LOOP PRO X+ ürününün çıktığını ve yakın zamanda uluslararası lansmanını yaptıklarını belirtiyor.

    LOOP PRO X+ cihazının nerede tümüyle otomatik olarak görev yaptığını dile getiren Ustaoğlu, yazıcının, malzemesini kendisinin değiştirebildiğini, üretimin yarım kalmadığını vurguluyor. Teknodizayn ayrıca müşterilerine esneklik ve ölçeklenebilirlik de sunuyor. Firma, baz bir tasarım üzerinde müşterilerinin geliştirmeler de almasını sağlıyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/luks-otomobiller-yerli-3-boyutlu-yazicilardan-cikiyor/3102954 https://teknodizayn.com/3d-yazicilar/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3 silindirli araba alınır mı dersten çekilme nedir araba gaza geçmiyor işık yanıp sönüyor duası kabul olan insanların yorumları openwrt nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi POCO X5 5G
    Xiaomi POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız