James Webb Uzay Teleskobu'nun yapımından büyüleyici Time-Lapse video





James Webb'in resmi YouTube adresi üzerinden yayımlanan videoda, her biri 1.3 metre genişliğinde ve 40 kilogram ağırlığında olan 18 ayrı parçanın birleştirilme işlemini görüyoruz. Tamamlandığında 6.5 metrelik tek bir birincil aynayı ortaya çıkaran birleştirme işlemi, 3 Şubat 2016 gününde bitmişti.

Yaklaşık bir tenis sahayı büyüklüğünde olan James Webb'in 2018'in Ekim ayında uzaya fırlatılması planlanıyor. Siz de yeni jenerasyon uzay teleskobunun gelişimi için NASA'nın canlı internet yayınına göz atabilirsiniz. Yayına her dakika bir fotoğraf yüklendiğini belirtelim.

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/new-nasa-time-lapse-shows-nasas-webb-telescope-primary-mirrors-complete-assembly

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NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb'in birincil aynasının yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yaklaşık 3 ay süren bu zorlu işlemi, şimdi bir time-lapse videosu sayesinde yalnızca bir buçuk dakikada izleyebiliyorsunuz.NASA'nın ilk olarak 1996'da, Next Generation Space Telescope ismiyle duyurduğu projenin aslında 2007 yılında tamamlanması bekleniyordu. Çok fazla ertelenme ve bütçe problemleri yaşayan James Webb, nihayet fırlatıldığında, astronomi için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. 17 ayrı ülkenin işbirliğiyle bugünlere gelen uzay teleskobu, Hubble'ın ve diğer cihazların gözlemleyemediği derin bölgelere ışık tutacak.Hubble'ın aksine bir kızılötesi teleskobu olan James Webb, Dünya'dan yaklaşık 1,600,000 kilometre uzaklığa yerleştirilecek. Kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olamaması nedeniyle çok uzaklara gönderilecek olan uzay teleskobu, yine bulunduğu bölgeden dolayı Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek.