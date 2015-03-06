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Japan Display dünyanın ilk tek katmanlı 2K akıllı telefon panelini geliştirdi

4 yıl
4,4b
1
34
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Japan Display dünyanın ilk tek katmanlı 2K akıllı telefon panelini geliştirdi
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Akıllı telefonlarda ekran yarışı sadece çözünürlük konusunda yaşanmıyor. İncelik ve enerji tasarrufu konusunda da üreticiler çeşitli yatırımlar ile en iyisine ulaşmaya çalışıyor. Bir süredir akıllı telefonlarda kullanılan tek katmanlı panellerde çözünürlükler de gelişiyor.
Cam panel ve dokunmatik paneli tek bir katmanda toplayan in-cell touch teknolojisi sayesinde akıllı telefonlarda daha ince ve daha tepkisel yapılara imkan tanınıyordu. Ancak bu panellerde henüz Full HD çözünürlük aşılamamıştı.
Japan Display ortaklığı dünyanın 2K çözünürlükteki ilk in-cell touch teknolojili IPS akıllı telefon panelini geliştirdiğini duyurdu. 5 inç ve üzeri boyutlarda olacak bu panelde çözünürlük 2560x1440 piksel iken parlaklık da merekare başına 500 kandelaya ulaşıyor.
Dünyanın en büyük mobil ekran üreticisi konumunda olan JDI'nın daha önce Apple'dan 1.7 milyar dolarlık bir yatırım aldığı ve öncelikli olarak iOS cihazlarına ve Apple Watch saatine ekran üretimi yapacağı bir tesis inşa ettiği gündeme gelmişti. Bu bakımdan tek katmanlı 2K panellerin gelecekte iOS cihazlarında kullanılabileceği tahmininde bulunmak yanlış olmaz.



http://www.phonearena.com/news/Apples-new-display-darling-JDI-is-first-to-produce-an-in-cell-touch-Quad-HD-panel_id66909 Yorum Yaz
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Batuist 4 yıl en beğenilen
Resimdeki telefonda hangi işletim sistemi var?
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casper1981 3 yıl
Sony jd büyük ortaklarından demekki xperia larda bu panel görürüz en yakın
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doctor_bey 4 yıl
adamlar tarih yazıyor resmen, panelleri aşırı kaliteli
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DH Misafiri 4 yıl
JDI ın 35.6% sı Innovation Network Corporation of Japan a Ait...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
apple kaz gelecek yerden tavuk esirgemez
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Master_Evil 4 yıl
görseldeki ekran çok iyi görünüyor
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General. 4 yıl
Sony`nin çok imkanı var ama sonunu getiremiyor.
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Technotronic 4 yıl
Bu japan display televizyon işinede girmeli.
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soralalp 4 yıl
Güzel haber, umarım plus modelinde uygulanır biraz rekabete yetişsin Apple yoksa bu sene işi zor.
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Guest423434424 4 yıl
"çözünürlük 2560x1440 piksel iken parlaklık da merekare başına 500 kandelaya ulaşıyor."

Yazım hatası olmuş (merekare) nedir?
METRE (M)
1 dm = 0,1 m
1 cm = 0,01 m
1 mm = 0,001 m
Milimetrekare yazsanız anlarımda merekare türkçemizde karşılığı yok.
Saygılarımla.
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V4LKyR 4 yıl Guest423434424
BSC Haber Editörü

"çözünürlük 2560x1440 piksel iken parlaklık da merekare başına 500 kandelaya ulaşıyor."

Yazım hatası olmuş (merekare) nedir?
METRE (M)
1 dm = 0,1 m
1 cm = 0,01 m
1 mm = 0,001 m
Milimetrekare yazsanız anlarımda merekare türkçemizde karşılığı yok.
Saygılarımla.

Olur böyle vakalar, Haber Editörü yakalar.
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YüceÜstad 4 yıl
bu japan displayin hayirli bir ekranini görmedim çoğu telefonda mesela lg g2 dede lg panelde ışık sızması yokken lg g2nin jdi panel kullanilaninda ışık sızması var aynı şekilde ltps diye adlandirilan ekranlarida hiç başarılı değil..


çakallarda ondan avrupadan bazı ülkeler ve kendi ülkesindeki panelleri görsen dibin düşer çok iyi yani .. xperiaz z sersinden ne çektik bu jdi den
1 Yanıt Yanıtla +1
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gently weeps 4 yıl YüceÜstad
YüceÜstad
bu japan displayin hayirli bir ekranini görmedim çoğu telefonda mesela lg g2 dede lg panelde ışık sızması yokken lg g2nin jdi panel kullanilaninda ışık sızması var aynı şekilde ltps diye adlandirilan ekranlarida hiç başarılı değil..


çakallarda ondan avrupadan bazı ülkeler ve kendi ülkesindeki panelleri görsen dibin düşer çok iyi yani .. xperiaz z sersinden ne çektik bu jdi den


Hocam bende xperia z var valla gayet memnununum ekranından jdı dan cıkma eskiden kontrol etmiştim
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crazy585858 4 yıl
bu japan displayin hayirli bir ekranini görmedim çoğu telefonda mesela lg g2 dede lg panelde ışık sızması yokken lg g2nin jdi panel kullanilaninda ışık sızması var aynı şekilde ltps diye adlandirilan ekranlarida hiç başarılı değil..
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acmtncy 4 yıl
japan display sony'nin kankası belki ilerleyen xperialarda kullanılır.
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gently weeps 4 yıl acmtncy
acmtncy
japan display sony'nin kankası belki ilerleyen xperialarda kullanılır.

Sony hitachi ve toshibanın birlikteliği hitachininde %33ü sonynin yani %44ü sonynin kankası değil kendisi gibi bişey :)
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Guest-FA9189F46 4 yıl acmtncy
acmtncy
japan display sony'nin kankası belki ilerleyen xperialarda kullanılır.

Bu şirketin %44 lük oranı sony e ait
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