Japan Display dünyanın ilk tek katmanlı 2K akıllı telefon panelini geliştirdi





Akıllı telefonlarda ekran yarışı sadece çözünürlük konusunda yaşanmıyor. İncelik ve enerji tasarrufu konusunda da üreticiler çeşitli yatırımlar ile en iyisine ulaşmaya çalışıyor. Bir süredir akıllı telefonlarda kullanılan tek katmanlı panellerde çözünürlükler de gelişiyor.

Cam panel ve dokunmatik paneli tek bir katmanda toplayan in-cell touch teknolojisi sayesinde akıllı telefonlarda daha ince ve daha tepkisel yapılara imkan tanınıyordu. Ancak bu panellerde henüz Full HD çözünürlük aşılamamıştı.

Japan Display ortaklığı dünyanın 2K çözünürlükteki ilk in-cell touch teknolojili IPS akıllı telefon panelini geliştirdiğini duyurdu. 5 inç ve üzeri boyutlarda olacak bu panelde çözünürlük 2560x1440 piksel iken parlaklık da merekare başına 500 kandelaya ulaşıyor.

Dünyanın en büyük mobil ekran üreticisi konumunda olan JDI'nın daha önce Apple'dan 1.7 milyar dolarlık bir yatırım aldığı ve öncelikli olarak iOS cihazlarına ve Apple Watch saatine ekran üretimi yapacağı bir tesis inşa ettiği gündeme gelmişti. Bu bakımdan tek katmanlı 2K panellerin gelecekte iOS cihazlarında kullanılabileceği tahmininde bulunmak yanlış olmaz.









http://www.phonearena.com/news/Apples-new-display-darling-JDI-is-first-to-produce-an-in-cell-touch-Quad-HD-panel_id66909