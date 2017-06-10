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Japon şirketleri tam otonom gemi üretmek için bir araya geliyor

Japon gemi üreticileri ve nakliye şirketleri 2025 yılına kadar; kendine kendine giden, rotasını ve uğrayacağı limanları belirleyen, hava durumunu kontrol eden tam otonom gemiler üretmeyi planlıyor.
1 yıl
3,3b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İlerleyen yıllarda tamamen insansız nakliye gemileri kullanmak isteyen Japon nakliye şirketleri ve Japan Marine United, Nippon gibi gemicilik şirketleri bir araya gelerek tamamen otonom ve kaptana ihtiyaç duymayan gemi üretimi için bir araya geldi. Şirketler yüzlerce milyon dolara mal olacağı tahmin edilen Ar-Ge çalışmalarıyla gemi arızalarını önceden öngörebilen, deniz kazalarını azaltabilen ve verimliliği artırabilen yapay zeka teknolojisi geliştirecek.

Japon şirketleri tam otonom gemi üretmek için bir araya geliyor
 

Şirketlerin birlikte geliştireceği sistem hava durumu, gemilerin güzergahları gibi bilgileri analiz ederek gemiler için en kısa, güvenli ve yakıt masrafı düşük rotayı belirleyecek. İlk etapta 250 adet gemide kullanılması planlanan teknolojinin 2025 yılında gemilerde kullanılır hale getirilmesi planlanıyor. Daha önce Honda’nın da 2025 yılında otonom araçların mükemmel hale geleceğini açıklamış olması gemicilik şirketlerinin de gemilerin otomobillere paralel gelişmeler göstermesini istemeleri ve bu yılı hedef almalarını sağlamış durumda.

Farklı Nakliye Çözümleri Aranıyor 

Tabi Japon şirketlerinin oluşturduğu bu birliğin yanı sıra nakliye masraflarını azaltmak ve otonom gemiler üretmek için çalışan farklı şirketler de var. İngiliz otomobil ve motor üreticisi Rolls Royce, uzaktan kumanda sistemi ile yönlendirilebilen nakliye gemisini yakın bir zamanda bitirmeyi planladığını açıklamıştı. Natilus isimli bir startup ise devasa otonom drone’lar ile uçaklardan daha ucuz gemilerde daha hızlı bir taşımacılık sistemi geliştireceğini açıklamıştı. 


https://www.engadget.com/2017/06/09/self-navigating-cargo-ships-ai-plot-course/ Yorum Yaz
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CeeMoo 1 yıl en beğenilen reiis
O kadar boş ki boşluk içinde boşluk oluşmuş. REEEİİİİİS
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odeon99 1 yıl
Gene japonlar

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Why Shy 1 yıl
Yıl olmuş 2017 biz hala kendi otomobilimizi üretemiyoruz.
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CoreXXX 1 yıl
dünya robotlaşıyor. hiç bir şeyin ruhu kalmayacak
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Hasegawa 1 yıl CoreXXX
Bence tam tersine. Ayak islerini, amelelikleri robotlar yapinca insanlarin kendine ayiracak daha fazla zamanlari olacak. Bazi ulkelerde simdiden insanlara asgari gecim maasi baglayalim denmeye baslandi. Sonucta yasaman icin minimum da olsa bir gelirin olduktan sonra daha iyi sartlarda ya da kendini tatmin icin yaratici fikirler uretmek icin vaktin olacak. Bilim, sanat, muzik-resim, artik neye yetenegin varsa. Koyun yine koyun, onune konan otla makarnayla yasar. Ama yaraticilik sahibi o %3 kendini gosterme imkani elde edecek. Bu kafadan uydurulmus bir rakam degil. Istatistik sonucu. Insanlarin calisma azmi olan, multitasking yani bir kac isi ayni ayni becerebilenlerinin sayisi bu kadarmis toplam nufusta oran olarak. Insanligi bunlar kurtariyor zaten. Yoksa tek isi vida sikmak olan Hans ( ya da Temel ) karin doyurmak disinda bir sey uretmiyor insanlik icin.
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Rohanli_Theoden 1 yıl
çok merak ediyorum otonom gemiye "ankara'ya git" desek napar acaba :)
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01myavuz 1 yıl
Gemi mürettebatsız olacak dememişler, sadece gemi otonom olacak. Tesla arabası gibi başında her zaman insan bulunur.
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kadirirdem 1 yıl
Yakında benzer haberler duyarız;
-Otonom gemi,bir diğer gemiye çarptı,
-Otonom gemi,Karaya çarptı...
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axaxa 1 yıl
İnsanın bir yerde var olmasının nedeni soruna çözüm üretebilmesidir sorun çıktığında kim ilgilenecek onunla ancak insan gibi düşünüp hareket edebilen robotlar olacak ki o zaman olabilir
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myhotyro 1 yıl
Gemi "kendine kendine" giderken biryere varabilecek miymiş :)
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Flag SHİP Killer 1 yıl
Araplarda Katar için toplanıyor
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kımyasal 1 yıl
Somalili korsanlara nasıl önlem alacaklar,bu da farklı bir bakış açısı.
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sniper23 1 yıl kımyasal
kımyasal

Somalili korsanlara nasıl önlem alacaklar,bu da farklı bir bakış açısı.

Devasa bir otonom gemi yapılabiliyorsa, küçük bir otonom taret ya da uzaktan kumandalı yapılabilir
.
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