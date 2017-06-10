Japon şirketleri tam otonom gemi üretmek için bir araya geliyor

İlerleyen yıllarda tamamen insansız nakliye gemileri kullanmak isteyen Japon nakliye şirketleri ve Japan Marine United, Nippon gibi gemicilik şirketleri bir araya gelerek tamamen otonom ve kaptana ihtiyaç duymayan gemi üretimi için bir araya geldi. Şirketler yüzlerce milyon dolara mal olacağı tahmin edilen Ar-Ge çalışmalarıyla gemi arızalarını önceden öngörebilen, deniz kazalarını azaltabilen ve verimliliği artırabilen yapay zeka teknolojisi geliştirecek.

Şirketlerin birlikte geliştireceği sistem hava durumu, gemilerin güzergahları gibi bilgileri analiz ederek gemiler için en kısa, güvenli ve yakıt masrafı düşük rotayı belirleyecek. İlk etapta 250 adet gemide kullanılması planlanan teknolojinin 2025 yılında gemilerde kullanılır hale getirilmesi planlanıyor. Daha önce Honda’nın da 2025 yılında otonom araçların mükemmel hale geleceğini açıklamış olması gemicilik şirketlerinin de gemilerin otomobillere paralel gelişmeler göstermesini istemeleri ve bu yılı hedef almalarını sağlamış durumda.

Farklı Nakliye Çözümleri Aranıyor

Tabi Japon şirketlerinin oluşturduğu bu birliğin yanı sıra nakliye masraflarını azaltmak ve otonom gemiler üretmek için çalışan farklı şirketler de var. İngiliz otomobil ve motor üreticisi Rolls Royce, uzaktan kumanda sistemi ile yönlendirilebilen nakliye gemisini yakın bir zamanda bitirmeyi planladığını açıklamıştı. Natilus isimli bir startup ise devasa otonom drone’lar ile uçaklardan daha ucuz gemilerde daha hızlı bir taşımacılık sistemi geliştireceğini açıklamıştı.

https://www.engadget.com/2017/06/09/self-navigating-cargo-ships-ai-plot-course/