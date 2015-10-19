Japon şirketten 31 gramlık drone

Drone modelleri gün geçtikçe daha gelişmiş ve komplike hale geliyor. Kültürel olarak teknoloji ile geleneksel yapıyı iyi harmanlayan Japonya, LAPIS Semiconductor'un Tokyo'da sergilediği "Orizuru" isimli drone modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

3D yazıcıyla hazırlanmış naylon iskelet üzerine kurulan Orizuru, Origami sanatından ilham alınan kağıt kaplamasıyla 31 gram gibi oldukça düşük bir ağırlıkta geliyor ve batarya ile sensörler dahil toplam 70 cm uzunluğuyla kompakt bir çözüm ortaya koyuyor. Havaya atılarak uçmaya başlayabilen ve uzaktan kontrol edilebilen drone, gücünü SD hafıza kartı büyüklüğündeki "Lazurite Fly" mikrobilgisayar biriminden alıyor ve bunun Arduino'dan %90 oranında daha verimli olduğu söyleniyor.

Yapabildiklerini aşağıda yer alan kısa video ile gözler önüne seren "Orizuru" tasarımının halka açılacağı, böyelikle de Origami tutkunlarının yardımcı ekipmanlar ile kendi drone'larını üretebileceği söyleniyor.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/10/19/this-japanese-paper-drone-weighs-just-1oz-and-flies-like-an-origami-bird/