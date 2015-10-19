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Japon şirketten 31 gramlık drone

3 yıl
2,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japon şirketten 31 gramlık drone
Drone modelleri gün geçtikçe daha gelişmiş ve komplike hale geliyor. Kültürel olarak teknoloji ile geleneksel yapıyı iyi harmanlayan Japonya, LAPIS Semiconductor'un Tokyo'da sergilediği "Orizuru" isimli drone modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
3D yazıcıyla hazırlanmış naylon iskelet üzerine kurulan Orizuru, Origami sanatından ilham alınan kağıt kaplamasıyla 31 gram gibi oldukça düşük bir ağırlıkta geliyor ve batarya ile sensörler dahil toplam 70 cm uzunluğuyla kompakt bir çözüm ortaya koyuyor. Havaya atılarak uçmaya başlayabilen ve uzaktan kontrol edilebilen drone, gücünü SD hafıza kartı büyüklüğündeki "Lazurite Fly" mikrobilgisayar biriminden alıyor ve bunun Arduino'dan %90 oranında daha verimli olduğu söyleniyor.
Yapabildiklerini aşağıda yer alan kısa video ile gözler önüne seren "Orizuru" tasarımının halka açılacağı, böyelikle de Origami tutkunlarının yardımcı ekipmanlar ile kendi drone'larını üretebileceği söyleniyor.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/10/19/this-japanese-paper-drone-weighs-just-1oz-and-flies-like-an-origami-bird/ Yorum Yaz
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cemus 3 yıl en beğenilen
Bir şeyi yapmak değil sunmakta ne derece önemli bu videodan onu anlıyorum şunu bizden birileri yapsa ve sunsa ne kadar basit görünür gözümüze...
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kadirirdem 3 yıl
Bu kuş olmuş sanki...:))
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Yıllar önce fuarda görmüştüm benzerini. Yeni değil aslında, yusufçuk şeklinde uçuyordu etrafta.

2:55'te dünya dışı varlık gibi gözüküyor



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V4LKyR 3 yıl
İlk defa pervane veya jet motoru olmadan gerçek kanat hareketleriyle uçan böyle büyük bir nesne görüyorum, çok iyi ya.
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Neyinkafasi 3 yıl
Biz osmanlı veya göktürk temalı drone yapsak gerici derler.
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Nu.D.38 3 yıl
Çekik çekik gözlerle neler yapıyorlar yahu
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cemus 3 yıl en beğenilen
Bir şeyi yapmak değil sunmakta ne derece önemli bu videodan onu anlıyorum şunu bizden birileri yapsa ve sunsa ne kadar basit görünür gözümüze...
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OnurBalcist 3 yıl
La bunlar Drone değil kuş yapmış bildiğin :)
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Patren 3 yıl
kesin ip var
bunu rüzgarlı havada hayal edemyorum yada uçarken buna martı kapar
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tekin-71 3 yıl
Ben daha kağıttan uçak yapıp uçuramadım.Helal olsun caponlara
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